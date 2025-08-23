2025-08-23 09:27:07

Αυτόνομα σιδηροδρομικά οχήματα με λίγες θέσεις θα μπορούσαν να συνδέσουν προορισμούς χαμηλής ζήτησης με πολύ χαμηλό κόστος, αν και η ισπανική νομοθεσία αποτελεί εμπόδιο.Αναπαράσταση ενός αυτόνομου μικρο-σιδηροδρομικού οχήματος χωρίς οδηγό, σε εικόνα που παρέχεται από την ισπανική εταιρεία Mufmi.english.elpais.comΑπό τη δεκαετία του 1980, η Ισπανία έχει εγκαταλείψει περισσότερα από 2.800 μίλια sidirodromikanea

