Αιφνιδίασε ο πρωθυπουργός ακόμη και τους υπουργούς του, όταν στην εισαγωγή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για τους πολίτες άνω των 60 ετών.Μπορεί το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση να «ξόρκιζε» την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, όμως η εμφάνιση της μετάλλαξης «Όμικρον», η οποία έρχεται σε μια στιγμή που το Σύστημα Υγείας είναι στα «κόκκινα», με αυξημένο αριθμό θανάτων, ώθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε πιο επιθετική στρατηγική.

Κ. Μητσοτάκης: «Η απόφαση με βασάνισε…»



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προηγούμενα 24ωρα συζήτησε τις σκέψεις του με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτη Πικραμένο αλλά και τον υπουργό Επικρατείας και καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Γιώργο Γεραπετρίτη, για να λάβει τις διαβεβαιώσεις τους ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του μέτρου.

“Είναι μία απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι, ωστόσο, βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους έστω και αν ίσως πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι με αυτή μας την πολιτική απόφαση θα σωθούν ανθρώπινες ζωές” τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτηση του.

Τι «ζύγισε» ο πρωθυπουργός πριν από την λήψη της απόφασης



Εκτός από το νομικό μέρος του θέματος, υπάρχει και το πολιτικό. Και η απόφαση, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ελήφθη με πλήρη γνώση ότι θα υπάρξει και πολιτικό κόστος, ιδιαίτερα με φόντο το πρόστιμο των 100 ευρώ που θα βεβαιώνει μηνιαίως η ΑΑΔΕ σε όποιον πολίτη άνω των 60 ετών που από τις 16 Ιανουαρίου και μετά δεν θα έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου ή δεν θα έχει κλείσει ραντεβού.



«Αν υπάρξουν άνθρωποι ηλικιωμένοι, που θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά αδυνατούν να μετακινηθούν, το εμβόλιο θα πάει στην πόρτα τους. Είναι καθαρό αυτό. Έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα με κινητά συνεργεία» ξεκαθάρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου (εκπομπή Live News/Mega), απαντώντας στην κριτική για την επιβολή προστίμου σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών ή με προβλήματα υγείας και κινητικότητας.



Επιπλέον στο Μέγαρο Μαξίμου “ζύγισαν” και τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης,



«Οι πολιτικές δυνάμεις ελπίζω να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλουν να αρνηθούν τη διγλωσσία και να μην κρυφτούν πίσω από ευρήματα όπως η “προαιρετική υποχρεωτικότητα”» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.



Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα κόμματα δεν μπορούν εύκολα να πουν «όχι» όταν τα μέτρα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς έτσι θα λάβουν την ευθύνη να στείλουν λάθος μήνυμα στους πολίτες σε σχέση με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, σε μία στιγμή που ο “εφιάλτης” της πανδημίας απλώνεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη και αλλού.



«Όπλο» στα χέρια του Πρωθυπουργού και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν τους πολίτες στην πλειοψηφία τους να τάσσονται υπέρ της επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολιασμού. (Στο 66% το ποσοστό, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ).



Επιπλέον στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για την ευάλωτη αυτή ηλικιακή ομάδα των άνω των 60 ετών, θα έβαζε σε μεγαλύτερη δοκιμασία το ΕΣΥ, ενώ θα προκαλούσε και φθορά στην κυβέρνηση.

6.000 νέα ραντεβού μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού



Η προσδοκία είναι με την επιβολή της υποχρεωτικότητας να «τρέξει» ο εμβολιασμός στους 520.000 «υπόχρεους» αυτής της ηλικιακής ομάδας, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο από όλους.



Και ήδη τα πρώτα σημάδια είναι θετικά. Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό 6.000 πολίτες άνω των 60 ετών (σχεδόν τριπλάσιος αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες).



«Από τους 580.000 ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευσαν να εμβολιαστούν εντός του μήνα Νοεμβρίου. Και είναι κυρίως οι άνω των 60 οι οποίοι νοσηλεύονται και δυστυχώς πολλοί από αυτούς χάνονται» τόνισε ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας την απόφαση του.



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία χωρών με ανάλογο πληθυσμό, όπως η Πορτογαλία, η Δανία και η Σουηδία, στις οποίες ο εμβολιασμός των 60ρηδων πλησιάζει σχεδόν το 100%, έχουν κατά πολύ λιγότερους ημερήσιους θανάτους και διασωληνώσεις. Στην Ελλάδα το ποσοστό εμβολιασμού στους άνω των 60 ετών είναι λίγο παραπάνω από το 80%.

Ρεβεγιόν με self test



Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και νέο σχεδιασμό για την ιχνηλάτηση του επικίνδυνου ιού.



Του Χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν μας θα προηγηθεί self test. Από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου οι πολίτες θα παίρνουν ένα δωρεάν self test από το φαρμακείο, έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν κρούσματα και να είναι όσο πιο ασφαλές το γιορτινό τραπέζι.



Το ίδιο θα γίνει και μετά την Πρωτοχρονιά, ώστε να υπάρξει εικόνα για την πορεία της μετάδοσης της πανδημίας και επιπλέον να επιστρέψουν με ασφάλεια στην εκπαίδευση μαθητές και φοιτητές.

themaygeias