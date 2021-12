freegr

Στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία της COVID-19, η ψηφιακή τεχνολογία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, κατέχει καίριο ρόλο και αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την κοινωνία και την οικονομία. Αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Ελληνική Πολιτεία έχει εισέλθει στο δρόμο της ψηφιακής εποχής, ωστόσο υπάρχουν πολλά βήματα που χρειάζεται ακόμα να γίνουν.Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την πρώτη στιγμή, συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις, προκειμένου η ψηφιακή τεχνολογία να αποτελέσει τον αναγκαίο καταλύτη για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Είναι γεγονός, ότι η επιτάχυνση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, διαμορφώνει την ατζέντα της επόμενης ημέρας για μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι πλέον κορυφαία προτεραιότητα, αφού η καθημερινότητα είναι ήδη όλο και πιο ψηφιακή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) διοργανώνει το digital economy forum 2021 το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.E. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ενώ συμμετέχουν και φέτος ομιλητές υψηλού κύρους και επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Το digital economy forum 2021 με θέμα "Digitalisation, no longer a choice, but a necessity", θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στις 20 Δεκεμβρίου 2021, τόσο με φυσική παρουσία, βάσει των περιορισμών, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της COVID-19, όσο και διαδικτυακά μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα και HD Iive streaming. Την κεντρική ομιλία στο κλείσιμο εργασιών θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Στο digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a choice, but a necessity, θα λάβουν μέρος κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, Αξιωματούχοι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι και ειδικοί της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας, εκπρόσωποι των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και άλλων κλάδων της οικονομίας.Οι βασικές θεματικές ενότητες του digital economy forum 2021 είναι:Η σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα 2.0 είναι εδώ Ψηφιακή Διακυβέρνηση με επίκεντρο τον πολίτη και τις επιχειρήσεις Έξυπνες, Βιώσιμες Πόλεις και Περιφέρειες Η τεχνολογία στην υπηρεσία της καθημερινότητας και της ευημερίας Επιχειρήσεις 2.0- αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα Δημιουργώντας ένα διεθνές Hub ψηφιακής τεχνολογίας- Επενδύσεις και εξωστρέφεια Ψηφιακή επιχειρηματικότητα, καινοτομία και χρηματοδότηση Το μέλλον της εργασίας- Αναζητώντας το ταλέντο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και οι ψηφιακές τεχνολογίες Αναπτύσσοντας ψηφιακές υποδομές (δίκτυα & data centers).Τέλος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των επικεφαλής κορυφαίων επιχειρήσεων της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν τη δική τους διάσταση όσον αφορά στο ψηφιακό στοίχημα που έχει να κερδίσει η Ελλάδα, στα επόμενα βήματα τόσο για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας με επίκεντρο τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, όσο και για τις υποδομές. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων, από κοινού με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, συζητούν για το μέλλον, το σχεδιασμό και τα επόμενα βήματα για την ψηφιακή Ελλάδα της μετά COVID-19 εποχής, αναλύοντας τη διεθνή εμπειρία και πρακτική.