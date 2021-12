Προημιτελικός ήταν απόψε για το J2US και τα ζευγάρια, από επτά, έμειναν έξι, καθώς ένα αποχώρησε, μετά από απόφαση του τηλεοπτικού κοινού.

Ουσιαστικά, το δίδυμο που αποχώρησε θα λείπει μόνο στο πάρτι των Χριστουγέννων, καθώς όλα τα ζευγάρια στο τελευταίο σόου της χρονιάς, την Πρωτοχρονιά, θα ενωθούν ξανά, για να τραγουδήσουν στη σκηνή.

Μετά από ψηφοφορία του κοινού, από το J2US αποχώρησαν η Super Kiki και ο Γιώργος Βελισσάρης.

«Περάσαμε τέλεια, ήταν από τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μου. Φοβερή αύρα, η παραγωγή, η κριτική το κυλικείο, όλοι», είπε η Super Kiki.

Οι αναθέσεις και οι επιλογές για τον ημιτελικό των Χριστουγέννων

Νίκος Μπάρκουλης – Εβελίνα Νικόλιζα: Το απόλυτο κενό – Pump it με Μισιρλού

Λάουρα Νάργες – Νικηφόρος: Μην αντιστέκεσαι – Oops I did it again

Τζέιμς Καφετζής – Ειρήνη Παπαδοπούλου: Ντροπή σου – Last Christmas

Μαρίος Κόνσολος – Ελένη Δήμου: Ποτέ ξανά – Δεν μετανιώνω

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου – Κατερίνα Λιόλιου: Σεντόνια – All that jazz

Άννα-Μαρία Ψυχαράκη – Χάρης Βαρθακούρης: Πες το με ένα φιλί – Έλα μια νύχτα

Το έξι ζευγάρια εκτός από την ανάθεση, επέλεξαν ένα τραγούδι ακόμα για να ερμηνεύσουν.

