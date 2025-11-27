2025-11-27 16:21:30
Το τελευταίο διάστημα συζητείται έντονα η επιστροφή του J2US στο πρόγραμμα του Open για τα Σαββατόβραδα. Παρότι οι πληροφορίες δείχνουν ότι το δημοφιλές μουσικό show προγραμματίζει πρεμιέρα προς τα τέλη Ιανουαρίου, παραμένει αβέβαιο αν η Δέσποινα Βανδή θα συμμετέχει ξανά στην κριτική επιτροπή.

Ο Νίκος Κοκλώνης, που εκτός από παρουσιαστής είναι και ο παραγωγός του πιο δαπανηρού show της ιδιωτικής τηλεόρασης, έχει επιστρέψει δυναμικά στο Open. Η διοίκηση του σταθμού θεωρεί προτεραιότητα την επαναφορά του J2US, ενώ ο ίδιος ο Κοκλώνης επιθυμεί να συνεργαστεί ξανά με την ίδια κριτική ομάδα.

Η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή έχουν ήδη δείξει θετική διάθεση. Η προσέγγιση προς τη Δέσποινα Βανδή έγινε πιο διακριτικά, μέσω προσώπου από το στενό της περιβάλλον που βρίσκεται επίσης κοντά στον Κοκλώνη.

Παρότι κυκλοφορούν φήμες ότι η τραγουδίστρια είναι «οριστικά εκτός», η πραγματικότητα φαίνεται διαφορετική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου  Γεωργιάδη στο HuffPost, αναμένεται ακόμη η συνάντησή της με τον Κοκλώνη, καθώς πρέπει να συζητηθούν και να διευθετηθούν συγκεκριμένα ζητήματα. Η καθυστέρηση οφείλεται στο πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ για επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους.

Το περιβάλλον της Βανδή τονίζει ότι η ίδια δεν αποκλείει την τηλεοπτική της επιστροφή, αλλά δεν βιάζεται κιόλας, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» από τις 12 Δεκεμβρίου.

Όσο για τις φήμες πως η Άννα Βίσση θα πάρει τη θέση της στην επιτροπή —λόγω της καλής σχέσης της με τον Κοκλώνη— πηγές από το επαγγελματικό περιβάλλον του ίδιου δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν κάτι σχετικό.



