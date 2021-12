Για την εορτή των Χριστουγέννων έχουν γραφεί δυο σημαντικοί Κανόνες, ο ένας του Κοσμά του Μαϊουμά ο λεγόμενος πεζός και ο άλλος του Ιωάννου Δαμασκηνού ο λεγόμενος ιαμβικός. Για το λόγο αυτό οι ωδές των Κανόνων τα Χριστούγεννα είναι διπλές αποτελούνται από μια ωδή του πεζού κανόνος και μια του ιαμβικού.Οι ψάλτες της Iεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου ψάλουν τους περίφημους κανόνες της 1ης και 3ης ωδής των Χριστουγέννων.

Πηγή: pemptousia