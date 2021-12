Η πρώτη μεγάλης κλίμακας, μακροχρόνια δοκιμή μιας νέας θεραπείας, που χρησιμοποιεί συνδυασμούς πολύ χαμηλών δόσεων φαρμάκων σε ένα και μόνο χάπι, έδειξε σημαντικά βελτιωμένο έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της κύριας αιτίας καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού.Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ο κορυφαίος δολοφόνος στον κόσμο, αλλά τα φτωχά ποσοστά ελέγχου της αρτηριακής πίεσης παραμένει ένα κοινό πρόβλημα. Μια νέα στρατηγική όπου οι ασθενείς αρχίζουν να παίρνουν ένα χάπι που περιέχει τέσσερα φάρμακα, το καθένα στο ένα τέταρτο της συνήθους δόσης, αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματική στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, σε σύγκριση με την κοινή πρακτική, όπου η θεραπεία ξεκινά με μόνο ένα φάρμακο.Παραδοσιακά οι γιατροί ξεκινούν τους ασθενείς με υπέρταση με ένα φάρμακο. Στην συνέχεια παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, για να προσαρμόσουν την φαρμακευτική θεραπεία. Αλλά αυτή η στρατηγική συχνά δεν είναι επιτυχής στην πράξη και τα ποσοστά ελέγχου της αρτηριακής πίεσης παραμένουν επίμονα χαμηλά εδώ και δεκαετίες.Η έρευναΤα αποτελέσματα της αυστραλιανής μελέτης δημοσιεύθηκαν στο μεγάλο επιστημονικό περιοδικό The Lancet και παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ESC Congress 2021, που μόλις ολοκληρώθηκε στην Γαλλία.Η καθηγήτρια Clara Chow, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι ο έλεγχος της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) δεν είναι ιδανικός σε κανένα μέρος του κόσμου. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Αφρική, λιγότεροι από ένας στους δέκα καταφέρνουν να θέσουν την υπέρταση υπό έλεγχο.«Τα στατιστικά στοιχεία για την παγκόσμια επιβάρυνση της υψηλής αρτηριακής πίεσης δείχνουν ότι τα τελευταία 30 χρόνια τα περιστατικά υπέρτασης έχουν διπλασιαστεί. Φυσικά η υπέρταση είναι η κύρια αιτία των κορυφαίων δολοφόνων στον κόσμο: καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο«, δήλωσε η δρ. Chow.Η δρ. Emily Atkins από το The George Institute for Global Health και το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δήλωσε: “Σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα ειδικής φροντίδας και πλήρη πρόσβαση σε μια σειρά από υπάρχοντα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση (όπως τα κέντρα αυτής της δοκιμής) η βελτιωμένη μείωση της αρτηριακής πίεσης με αυτήν την στρατηγική (σ.σ. το 4-σε-1- χάπι) αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων κατά περίπου 20%. Σε περιβάλλοντα με μικρή ή καθόλου υπάρχουσα θεραπεία υπέρτασης, τα οφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα«.Η κλινική δοκιμήΗ μεγάλη, αυστραλιανή κλινική δοκιμή μιας πιθανής μελλοντικής δόσης τεσσάρων φαρμάκων σε ένα χάπι ονομάζεται QUARTET (Quadruple UltrA-low-dose tReatment for hypErTension).Έδειξε ότι ένα μόνο χάπι, το οποίο περιέχει εξαιρετικά χαμηλό τετραπλό συνδυασμό τεσσάρων φαρμάκων, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από την παραδοσιακή προσέγγιση της έναρξης με ένα ενιαίο φάρμακο.Στην μελέτη συμμετείχαν 591 άτομα με υπέρταση που είτε δεν ήταν σε καμία θεραπεία, είτε ακολουθούσαν την κλασική θεραπεία με το ένα χάπι. Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η σημαντικά μειωμένη αρτηριακή πίεση στην ομάδα που δοκίμασε το νέο “τετραπλό” χάπι για την πίεση μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα δεν έδειξε αυξομειώσεις. Το 4-σε-1- χάπι για την πίεση αποδείχτηκε καλύτερη μέθοδος από την τυπική θεραπεία με ένα χάπι χωρίς καμία διαφορά στις παρενέργειες.Ο ανώτερος συγγραφέας καθηγητής δρ. Anthony Rodgers του The George Institute στο Σίδνεϊ και του Imperial College London, δήλωσε: “Η κλινική δοκιμή απέδειξε συντριπτικά την αποτελεσματικότητα, την ανεκτικότητα και την ασφάλεια αυτής της στρατηγικής συνδυασμού εξαιρετικά χαμηλών δόσεων. Μια δυνητικά απλή και κλιμακούμενη στρατηγική διαχείρισης της υπέρτασης”.Η δρ. Chow είπε ότι η νέα έρευνα βασίστηκε σε παλιότερη δική τους, που συνέκρινε την προσέγγιση με το 4-σε-1 χάπι για την πίεση ως προς ένα εικονικό φάρμακο. «Σκοπός μας ήταν να δοκιμάσουμε αυτήν τη νέα στρατηγική έναντι της συνηθισμένης μεθόδου. Όπως φαίνεται συχνά σε κλινικές δοκιμές, τα άτομα της ομάδας ελέγχου έλαβαν πολύ καλύτερη θεραπεία από τον μέσο όρο. Παρ’ όλα αυτά, η νέα μας στρατηγική με το τετραπλό χάπι ήταν πολύ καλύτερη«, είπε.«Αυτή ήταν η πρώτη μελέτη που έδειξε ότι τα οφέλη διατηρούνται μακροπρόθεσμα χωρίς καμία μείωση με την πάροδο του χρόνου. Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση στην ομάδα ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, τα αποτελέσματα δεν πλησίασαν ποτέ εκείνα της ομάδας που έπαιρνε το 4-σε-1 χάπι για την πίεση», πρόσθεσε.Το “τετραπλό” χάπι για την πίεση αλλάζει την παγκόσμια πρακτική ελέγχου της υπέρτασηςΗ δρ. Chow είπε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα: «Για άτομα που μπορεί να έχουν παρενέργειες από τις τρέχουσες θεραπείες τους, θα θέλαμε να μάθουμε αν η μετάβαση σε έναν συνδυασμό εξαιρετικά χαμηλών δόσεων μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα.Επίσης, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την υπέρταση κυκλοφόρησαν αυτήν την εβδομάδα. Όπως και άλλες πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές για την υπέρταση στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αλλού, συνιστούν στους περισσότερους ασθενείς να ξεκινούν με δύο φάρμακα για την αρτηριακή πίεση και όχι με ένα. Πρέπει να μάθουμε πώς θα συγκρίνονταν αυτό με μια στρατηγική τετραπλού φαρμάκου σε ένα και μόνο χάπι«.Υπάρχει επίσης μια μεγάλη πρόκληση: «Αυτού του είδους οι στρατηγικές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια υγεία μόνο εάν είναι διαθέσιμες και προσιτές για τους ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε η καθηγήτρια Chow.«Όταν βρίσκουμε θεραπείες που είναι τόσο αποτελεσματικές, απλές και ασφαλείς, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις προσφέρουμε σε εκείνους που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο«, πρόσθεσε.Η δρ. Chow είπε ότι ένα απλό και αποτελεσματικό 4-σε-1 χάπι για την πίεση μπορεί να επηρεάσει την ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως. «Η υπέρταση είναι η κύρια αιτία θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν παγκοσμίως. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματά μας θα μεταφραστούν γρήγορα σε ένα προϊόν διαθέσιμο για το ευρύ κοινό», κατέληξε.Πηγή: https://medicalxpress.com