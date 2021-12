Πολλοί έχουμε ονειρευτεί ένα μεγάλο ταξίδι με τρένο.Ένα ταξίδι πάνω σε έναν ατέλειωτο σιδηρόδρομο που θα διασχίζει μαγευτικά τοπία και ανεξερεύνητα μέρη. Ταινίες όπως το θρυλικό «Orient Express Murder» με τους ήρωες της Αγκάθα Κρίστι να απολαμβάνουν την θέα έξω από τα παράθυρα τους και την πολυτέλεια της προσωπικής τους σουίτας μπορούν να γίνουν μια πραγματική εμπειρία και για εσάς.Παρακάτω θα πάρετε μια γεύση από τα πιο πολυτελή τρένα του κόσμου, τις διαδρομές τους και τις εκπληκτικές υπηρεσίες που μπορείτε να απολαύσετε σε ένα ταξίδι μαζί τους.British pullmanΚάθε βαγόνι αυτού του θρυλικού τρένου έχει και τη δική του ξεχωριστή ιστορία να διηγηθεί. Ο σκηνοθέτης Wes Anderson χρησιμοποίησε μάλιστα το βαγόνι «Cygnus» ως σκηνικό της ταινίας «On board the Darjeeling Limited». Με υπέροχη αισθητική και διακόσμηση του 1950 διασχίζει την αγγλική εξοχή και σας προσφέρει παγωμένη σαμπάνια σε ασημί σαμπανιέρες σε σχήμα κύκνου.Φωτογραφία: instagram/@belmondbritishpullmanΦωτογραφία: instagram/@belmondbritishpullmanThe presidentialΑνακαινίστηκε μόλις το 2010 και έκτοτε είναι ένα εξαιρετικό gourmet εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Ταξιδεύει μόλις για 25 μέρες τον χρόνο ανακαλύπτοντας εκ νέου την πόλη του Πόρτο και την οινοπαραγωγική περιοχή του Douro. Ένα τρένο που έγινε ταυτόσημο των ταξιδιών της πορτογαλικής ελίτ.Φωτογραφία: instagram/@thepresidentialΦωτογραφία: instagram/@thepresidentialBelmond The Andean ExplorerΥπήρξε το πρώτο luxury τρένο της Νότιας Αμερικής, μέσα στο οποίο μπορείς να φας και να διανυκτερεύσεις. Η διαδρομή του είναι απλώς μαγευτική, διασχίζοντας τις Άνδεις από το Κούσκο έως την Αρεκίπα. Στο εστιατόριό του θα απολαύσετε την περουβιανή κουζίνα στα καλύτερά της, ενώ τα king size κρεβάτια του θα σας κάνουν να νιώθετε ότι βρίσκεστε στο καλύτερο πεντάστερο ξενοδοχείο.Φωτογραφία: instagram/@ belmondandeanexplorerΦωτογραφία: instagram/@ belmondandeanexplorerEastern and Oriental ExpressΈνα τρένο κόσμημα, μια όαση της ασιατικής αισθητικής. Ξύλο κερασιάς, μετάξι από την Ταϊλάνδη και τα παραδοσιακά κεντήματα της Μαλαισίας είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία πολυτελούς διακόσμησης που θα συναντήσετε. Η διαδρομή του ξεκινάει από την Σιγκαπούρη με ενδιάμεσους σταθμούς την Κουάλα Λουμπούρ και την Huay Yang.Courtesy Eastern Oriental ExpressCourtesy Eastern Oriental ExpressSeven Star KyushuΕάν είστε φίλοι της ιαπωνικής κουλτούρας και ονειρευόσασταν ένα μαγευτικό ταξίδι στα απόκοσμα τοπία της ιαπωνικής υπαίθρου., τότε ένα ταξίδι με αυτό το μαγικό σιδηρόδρομο είναι αυτό που ψάχνετε. Δυστυχώς μπορεί να φιλοξενήσει μόλις 28 επιβάτες. Οι χώροι του συνδυάζουν την δυτική πολυτέλεια με στοιχεία της τεράστια κουλτούρας της Ιαπωνίας.Courtesy Seven star KyushuCourtesy Seven star KyushuMaharaja ExpressΜένοντας στην Ασία ήρθε η ώρα να πάρουμε μια γεύση από την ιδιαιτερότητα της Ινδίας. Το Maharaja Express μοιάζει με παλάτι ινδικού παραμυθιού, με παραδοσιακή διακόσμηση και μια αύρα νοσταλγίας. Ένα τεράστιο μπαρ και ένα εξαιρετικό εστιατόριο θα συνοδέψει την διαδρομή σας στο Taj Mahal, την Benares και το φρούριο Gwalior.Courtesy Maharaja ExpressCourtesy Maharaja Express.bovary.grsidirodromikanea.blogspot.com