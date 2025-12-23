2025-12-23 16:41:24
Φωτογραφία για Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
Σε νέα φάση με συγκεκριμένες ρήτρες, οικονομικές υποχρεώσεις και χρονοδιαγράμματα που δεσμεύουν τόσο την Hellenic Train όσο και το ίδιο το Δημόσιο περνάει ο ελληνικός σιδηρόδρομος με τη διπλή συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα.ethnos.grΗ πρώτη αφορά την αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ της Hellenic Train και του ελληνικού Δημοσίου και η δεύτερη την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων Coradia Stream, sidirodromikanea
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Κ. Χατζηδάκης: Aποφασισμένοι για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο
Κ. Χατζηδάκης: Aποφασισμένοι για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό
Hellenic Train: Υπογραφή σύμβασης με την Alstom για 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς Coradia Stream – Επένδυση 308 εκατ. ευρώ
Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
«Πράσινο φως» από το υπ. Υποδομών για το διαγωνισμό 52 εκατ. ευρώ του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΣΕ
Ευχές από τη Hellenic Train
Ευχές της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Εορταστικές Ευχές της Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου
Ευχές απο την ΠΑΣΚ- Σιδηροδρομικών
«Το Πρωινό» φοράει τα γιορτινά και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων
ΕΡΤ1: Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την καλύτερη #ΠΑΡΕΑ
