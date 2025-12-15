2025-12-15 08:39:25
Φωτογραφία για Στις «ράγες» έργα 122 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση σε τρένα και μετρό
Σε εξέλιξη διαγωνισμός για πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου του νέου ΟΣΕΈργα προϋπολογισμού 122 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών και των συρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς και τον σιδηρόδρομο βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.Φάνης Ζώης naftemporiki.grΣτις ράγες μπαίνει ο διαγωνισμός για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου στον νέο ΟΣΕ, δηλαδή στη Σιδηρόδρομοι Ελλάδας MΑΕ για 5+5 χρόνια, sidirodromikanea
Κρατικές εταιρείες μεταφορών: Ζημιές παρά τις επιχορηγήσεις
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρένο του Άη Βασίλη που παραμονή Πρωτοχρονιάς έρχεται στην Καλαμάτα
Η ανάπλαση του Ελληνικού κάνει προτεραιότητα την επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα, ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Βαρκελώνη: Μεθυσμένος άντρας έπεσε στις ράγες του Μετρό – Τον έσωσε μια γυναίκα την τελευταία στιγμή
Γιατί το Wi‑Fi στα ευρωπαϊκά τρένα… δεν πιάνει ποτέ.
Το Μετρό Θεσσαλονίκης φέρνει στο φως τη ρωμαϊκή πόλη-Νέα στοιχεία σε συνέδριο
Με ρυθμούς χελώνας η αναβάθμιση των 14 συρμών του ΗΣΑΠ
Δεύτερος γύρος εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους.
ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ
Εκλογές ΦΣΑ 2025: Καθαρή πρωτιά Μανωλόπουλου, πρώτη δύναμη ο ΕΦΦΑ – επόμενη μέρα με συνεργασίες
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση – Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
