2025-12-15 08:39:25

Σε εξέλιξη διαγωνισμός για πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου του νέου ΟΣΕΈργα προϋπολογισμού 122 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών και των συρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς και τον σιδηρόδρομο βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.Φάνης Ζώης naftemporiki.grΣτις ράγες μπαίνει ο διαγωνισμός για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου στον νέο ΟΣΕ, δηλαδή στη Σιδηρόδρομοι Ελλάδας MΑΕ για 5+5 χρόνια, sidirodromikanea

