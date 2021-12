Ο σιδηρόδρομος Κίνας-Λάος είναι ένας διεθνής σιδηρόδρομος που συνδέεται απευθείας με το κινεζικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξεκινά από το Kunming, Yunnan, Κίνα στα βόρεια, διέρχεται από το σιδηροδρομικό λιμάνι Mohan στην Κίνα και το σιδηροδρομικό λιμάνι Boding στο Λάος, εισέρχεται στο βόρειο Λάος και φτάνει τελικά στη Βιεντιάν.πηγή: Πρακτορείο Ειδήσεων XinhuaΥπεύθυνος συντάκτης: Wang HanΤο συνολικό μήκος αυτού του σιδηροδρόμου είναι 1.035 χιλιόμετρα, εκ των οποίων το τμήμα από το Κουνμίνγκ έως το Γιούξι έχει μήκος 106 χιλιόμετρα. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2016. Το νεόδμητο τμήμα από το Yuxi στο Mohan έχει μήκος 507 χιλιόμετρα και είναι ένας ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος με ταχύτητα σχεδιασμού 160 χιλιόμετρα την ώρα και μονή γραμμή διπλής γραμμής· το νεόδμητο τμήμα από το Moding έως το Vientiane έχει μήκος 422 χιλιόμετρα και είναι ηλεκτροδοτημένος σιδηρόδρομος μονής γραμμής με ταχύτητα σχεδιασμού 160 χιλιομέτρων την ώρα.Κατά την κατασκευή του νέου τμήματος Yumo και του τμήματος Mowan του σιδηροδρόμου, οι Κινέζοι και οι κατασκευαστές του Λάος ξεπέρασαν διάφορες δυσκολίες και προώθησαν την κατασκευή έργων υψηλής ποιότητας και υψηλής απόδοσης. Διείσδυσαν σε 167 σήραγγες και κατασκεύασαν 301 γέφυρες. Το συνολικό μήκος νέες σήραγγες και γέφυρες είναι 712 χιλιόμετρα.Οι κάτοικοι κατά μήκος της γραμμής είπαν ξεκάθαρα ότι ο σιδηρόδρομος Κίνας-Λάος βρίσκεται είτε στον ουρανό (γέφυρα) είτε στη σπηλιά (σήραγγα) και μπορεί να δει μόνο στο σταθμό.Η κλίμακα και η δυσκολία κατασκευής πολλαπλών σηράγγων είναι σπάνιες στην κατασκευή εγχώριων σιδηροδρομικών σηράγγωνΣτα 17,5 χιλιόμετρα, είναι το μήκος της σήραγγας Anding, της μεγαλύτερης σήραγγας σε ολόκληρο τον σιδηρόδρομο Κίνας-Λάος. Η σήραγγα κατασκευάστηκε από κοινού από το China Railway No.σήραγγα Anding. Φωτογραφία του δημοσιογράφου του ειδησεογραφικού πρακτορείου Xinhua Ding YiquanΟ Λι Φέι, επικεφαλής μηχανικός του Τμήματος Σιδηροδρόμων Yumo του 19ου Γραφείου Σιδηροδρόμων της Κίνας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή της πλευράς των εξαγωγών, θυμήθηκε την επικίνδυνη κατάσταση της κατασκευής εκείνη την εποχή και η μνήμη του είναι ακόμα νωπή. "Με ένα χτύπημα, χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα χώματος και βράχου κατέρρευσαν. Η σήραγγα πίσω από τους τρεις εργάτες που ήταν διάλυμα εκείνη τη στιγμή γέμισε. Τελικά, σκαρφάλωσαν κατά μήκος ενός μικρού κενού στην οροφή της σπηλιάς." Αυτό συνέβη στο τέλος του 2018. Ο κίνδυνος. Το στρώμα μήκους 1,3 χιλιομέτρων στο τμήμα εξαγωγής είναι κυρίως ανθρακούχος αργόλιθος και σχιστόλιθος, που δύσκολα σχηματίζονται και γίνονται λασπωμένος χυλός σε περίπτωση νερού. "Ο γύρω βράχος έχει αλλοιωθεί σοβαρά. Ήταν μόνο περισσότερο από 10 μέτρα σε ένα μήνα εκείνη την εποχή", είπε ο Li Fei.Η έκρηξη λάσπης και το νερό που αναβλύζει είναι οι δυσκολίες που περιορίζουν τη διέλευση της σήραγγας Anding σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι κατασκευαστές καινοτόμησαν τη δεξιοτεχνία, υιοθέτησαν έλεγχο στήριξης διπλής στρώσης και υιοθέτησαν αποτελεσματικά μέτρα, όπως τα μεγάλα πόδια κλειδαριάς σωλήνων για να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες. Τον Νοέμβριο του 2020, ολοκληρώθηκε τελικά η πρώτη μεγάλη σήραγγα του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος.Υπάρχει επίσης το Friendship Tunnel, μια διασυνοριακή σήραγγα που συνδέει την Κίνα με το Λάος στα σύνορα μεταξύ Κίνας και Λάος, συνολικού μήκους 9,59 χιλιομέτρων και κατασκευάστηκε από το China Railway Second Bureau. Η γεωλογία ολόκληρης της σήραγγας είναι πολύπλοκη, με το περιβάλλον πέτρωμα τέταρτου επιπέδου να αντιπροσωπεύει το 75% και το πέμπτο επίπεδο γύρω από το πέτρωμα να αντιστοιχεί στο 25%.Είναι μια σήραγγα υψηλού κινδύνου πρώτου επιπέδου.Στις 29 Σεπτεμβρίου, εργάτες κατασκεύαζαν κοντά στη σήραγγα φιλίας του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος. Φωτογραφία από τον δημοσιογράφο του ειδησεογραφικού πρακτορείου Xinhua Hu ChaoΑλλά αυτό που κάνει τους κατασκευαστές πιο ενοχλητικούς είναι ότι η σήραγγα βρίσκεται σε περιβάλλον διάβρωσης αλατιού, με τοπική περιεκτικότητα σε αλάτι μεγαλύτερη από 80%."Το πετρώδες αλάτι γίνεται αλμυρό νερό όταν συναντά το νερό, το οποίο είναι εξαιρετικά διαβρωτικό για τις ράβδους χάλυβα και επηρεάζει την ασφάλεια λειτουργίας αργότερα." είπε ο Luo Hengfu, διευθυντής του τμήματος Yumo Railway Project Department of China Railway Second Bureau. Αυτό το είδος ειδικής γεωλογίας δεν έχει σχεδόν καθόλου που συναντήθηκαν σε προηγούμενες σήραγγες, ωστόσο, υπήρχε πρόβλημα για τους κατασκευαστές.Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του αλατιού, ο πυρήνας είναι πώς να αποτρέψετε τη διάβρωση των ράβδων από σκυρόδεμα και χάλυβα από το αλμυρό νερό. Ξεκινώντας τον Ιούνιο του 2016, το South Yunnan Railway Construction Headquarters of China Railway Kunming Bureau Group οργάνωσε το China Railway Second Bureau, την Academy of Railway Sciences και άλλες μονάδες για τη διεξαγωγή τεχνικής έρευνας. Μετά από προσπάθειες, η συγκεκριμένη αντοχή έφτασε τις απαιτήσεις του δείκτη και το παγκόσμιο πρόβλημα του εξαιρετικά διαβρωτικού αλατιού ξεπεράστηκε.Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Friendship Tunnel άνοιξε με ασφάλεια. Την ημέρα που ολοκληρώθηκε η σήραγγα, οι υπάλληλοι του Λάος στο εργοτάξιο του τμήματος του Λάος της σήραγγας φιλίας, Tong Ju, είπαν: «Θέλω να πάρω ένα τρένο για την Κίνα για να δω το Σινικό Τείχος».Ένα θαύμα στην κοιλάδα: πώς χτίστηκαν οι προβλήτες της γέφυρας ενός κτιρίου 50 ορόφωνΟι κόκκινες ατσάλινες δοκοί ζευκτών πετούν στις γκρίζες προβλήτες Από μακριά, η γέφυρα Yuanjiang του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος, που εκτείνεται στον ποταμό Yuanjiang, φαίνεται ιδιαίτερα μαγευτική ανάμεσα στα βουνά.Αυτή είναι μια σκηνή της Γέφυρας Διπλής Γραμμής Yuanjiang (φωτογραφημένη από drone) που τραβήχτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. Φωτογραφία από τον δημοσιογράφο του ειδησεογραφικού πρακτορείου Xinhua Hu ChaoΗ γέφυρα έχει μήκος περίπου 832 μέτρα, εκ των οποίων η ψηλότερη προβλήτα Νο. 3 είναι 154 μέτρα, που ισοδυναμεί με το ύψος ενός κτιρίου 50 ορόφων. Η κατασκευή μιας τόσο ψηλής προβλήτας θέτει εξαιρετικά υψηλές προκλήσεις για τους κατασκευαστές.Το σώμα της προβλήτας ζυγίζει περισσότερους από 120.000 τόνους, συν 21.000 τόνους χαλύβδινων δοκών ζευκτών.Όταν δεν περνάτε ένα τρένο, το κάτω μέρος της προβλήτας πρέπει να αντέχει βάρος περίπου 150.000 τόνων. "Υπάρχουν πολλά ρήγματα και κατολισθήσεις στο κάτω μέρος των προβλήτων της γέφυρας. Ο βραχώδης όγκος έχει σπάσει και αντέχει τόσο μεγάλο βάρος. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση για τους κατασκευαστές", δήλωσε ο Zhou Jiawu, επικεφαλής μηχανικός της Yumo Railway Yuanjiang Double Line Έργο Extra Large Bridge of China Railway Fourth Bureau Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία των ειδικών, το σχέδιο κατασκευής δύο κοίλων προβλήτων από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέσου της εγκάρσιας δοκού στην κορυφή της προβλήτας και της οριζόντιας χαλύβδινης κατασκευής σχήματος "Χ" στη μέση τελικά Με την προϋπόθεση ότι η φέρουσα ικανότητα είναι κανονική, το βάρος της προβλήτας της γέφυρας μειώθηκε αποτελεσματικά.«Η Γέφυρα Yuanjiang υιοθετεί την πρωτοποριακή διαδικασία και μέθοδο κατασκευής στην εγχώρια αγορά, η οποία παρέχει μια κινεζική λύση για την κατασκευή γεφυρών με παρόμοιες γεωλογικές συνθήκες», δήλωσε ο Guo Huiming, διευθυντής του Τμήματος Κατασκευής του Ομίλου China Railway Kunming Bureau.Η διαδικασία κατασκευής του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος είναι γεμάτη αίσθηση επιστήμης και τεχνολογίας. Το China Railway Electrification Bureau Wuhan είναι υπεύθυνο για την κατασκευή ηλεκτροκίνητων σιδηροδρόμων από το Kunming έως το Vientiane. Έχει δημιουργήσει έξυπνους σταθμούς εργασίας στα σύνορα μεταξύ Κίνας και Λάος. Βασιζόμενος στην ψηφιακή κατασκευή και την έξυπνη κατασκευή "με κίνηση στους δύο τροχούς", έχει δημιουργήσει νέο σημείο αναφοράς για το έργο «τεσσάρων ηλεκτρισμού» των 160 χιλιομέτρων την ώρα σιδηροδρομική γραμμή κανονικής ταχύτητας. Η εικόνα κατασκευής και τα δεδομένα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο εμφανίζονται στην οθόνη της πλατφόρμας μεγάλων δεδομένων εντολής αποστολής."Στο παρελθόν, τα δεδομένα συλλέγονταν από άτομα και εισήχθησαν σε υπολογιστές και τα δεδομένα δεν ήταν συνδεδεμένα. Τώρα, με βάση την τεχνολογία εντοπισμού θέσης και υπέρυθρης σάρωσης Beidou, αναπτύχθηκε μια ενσωματωμένη συσκευή μέτρησης για τις παραμέτρους κατασκευής αλυσοειδών, η οποία ενσωματώνει υπολογισμούς και μέτρησης και κοινή χρήση δεδομένων." China Railway Wuhan Electrification Bureau Yumo Said Zhou Zhiqiang, γραμματέας της Επιτροπής Εργασίας του Κόμματος του Τμήματος Έργου.Η επαγγελματική τεχνική ομάδα κατασκευής της China-Laos Railway έχει ολοκληρώσει διαδοχικά 15 επιστημονικά ερευνητικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης υποδομής αλυσοειδών σε τροπικά δάση, βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και τεχνολογία 65, ανέπτυξε και εφάρμοσε 27 έξυπνα εργαλεία, 11 έξυπνα εργαλεία και πραγματοποίησε την πλήρη κατασκευή του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος Διαδικασία «Κατασκευής Ψηφιακής Νοημοσύνης». Επιπλέον, ο ευφυής εξοπλισμός όπως η ενσωματωμένη έξυπνη πλατφόρμα λειτουργίας σήραγγας που αναπτύχθηκε κατά την κατασκευή ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος καλύπτει το εγχώριο κενό.Παλιά χρειάζονταν 2 ώρες για να δημιουργηθεί μια γραμμή καθοδήγησης 500 μέτρων από τον άνθρωπο, αλλά τώρα είναι δυνατός ο σχεδιασμός χιλιάδων χιλιομέτρων τροχιάς σε 1 ώρα· χρειάστηκαν μόνο περισσότερες από 80 ημέρες για να δημιουργηθεί ένα ρεκόρ διαδρομής 500 χιλιομέτρων ... Στο τμήμα Yumo, η αυτοαναπτυγμένη σιδηροτροχιά μήκους 500 μέτρων της χώρας μου Υπό την καθοδήγηση του τρόπου λειτουργίας του "Automatic Cruise and Positioning System", το μηχάνημα τοποθέτησης τροχιάς μπορεί να στρώσει με ακρίβεια. Ο Liu Shugong, ο διευθυντής έργου του Τμήματος Κατασκευής Σιδηροδρόμων Yumo του China Railway First Bureau, είπε ότι η ολοκληρωμένη χρήση προηγμένων τεχνολογιών εντοπισμού θέσης όπως το Beidou, ο συνολικός σταθμός και το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα αλλάξει τον τρόπο ρύθμισης των γραμμών οδηγών εκ των προτέρων με ανθρώπινα μάτια.Για να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ο σχεδιαστής έχει μελετήσει περισσότερες από 60 τρεις κύριες κατευθύνσεις ανατολής, μέσης και δύσης.Κατά την επιλογή της διαδρομής του τμήματος Κίνας του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος, οι σχεδιαστές συνέκριναν και επέλεξαν διεξοδικά τη διαδρομή, τις μεγάλες και μικρές σήραγγες, τις γέφυρες διασταυρώσεων ποταμών και τις τοποθεσίες των σταθμών με βάση τις εκτεταμένες γεωλογικές συνθήκες, τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα σημεία και άλλους παράγοντες. και καθόρισε ότι ήταν οικονομικά, λογικά, φιλικά προς το περιβάλλον και εφικτά. Το συνολικό σχέδιο της διαδρομής.Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του συνολικού σχεδιασμού του τμήματος Κίνας του σιδηροδρόμου Κίνας-Λάος της Δεύτερης Ακαδημίας Σιδηροδρόμων της Κίνας, άκουσε τις απόψεις των τμημάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης νερού και των ανθρώπων κατά μήκος της γραμμής κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού , εφάρμοσε πλήρως τα αποτελέσματα της έκθεσης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απέφυγε τις κεντρικές περιοχές, τις ζώνες προστασίας και τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα σημεία, μείωσε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, μελέτησε περισσότερες από 60 τρεις κύριες κατευθύνσεις ανατολής, μέσης και δύσης και μελέτησε το συνολικό μήκος άνω των 14.000 χιλιομέτρων.Για την προστασία των άγριων ασιατικών ελεφάντων, που έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή από όλα τα κοινωνικά στρώματα, στην αρχή του σχεδιασμού, όλα τα μέρη ερεύνησαν τη διανομή των άγριων ελεφάντων και τα κανάλια μετανάστευσης τους και ανέλυσαν τον αντίκτυπο της κατασκευής στις δραστηριότητες των άγριων ελεφάντων και τους μεταναστευτικούς τους διαδρόμους. Το σχέδιο διαδρομής αποφεύγει τις κύριες περιοχές δραστηριότητας των άγριων ελεφάντων και το εκτεθειμένο τμήμα της επιφάνειας δεν περιλαμβάνει τα υπάρχοντα κανάλια μετανάστευσης άγριων ελεφάντων. Μέτρα όπως η επέκταση της σήραγγας, η προσαρμογή της θέσης του κεκλιμένου άξονα της σήραγγας και η αντικατάσταση ο δρόμος με τις γέφυρες υιοθετήθηκαν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον διαβίωσης των άγριων ελεφάντων.Αυτή είναι μια σκηνή του σταθμού Yexianggu (φωτογραφημένη από drone) που τραβήχτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου. Φωτογραφία από τον δημοσιογράφο του ειδησεογραφικού πρακτορείου Xinhua Hu ChaoΟ σταθμός Yexianggu βρίσκεται δίπλα στο Ασιατικό Καταφύγιο Ελέφαντα και έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή. Ο σχεδιασμός του σταθμού απορροφά πολλά στοιχεία άγριου ελέφαντα και οι φωτεινές λωρίδες στην οροφή του λόμπι έχουν σχήμα μύτης και ίχνη ψεκασμού νερού. "Τα δύο άκρα του σταθμού περνούν μέσα σε σήραγγες και η κατασκευή είναι υπόγεια για να μειώσει τις επιπτώσεις στο οικολογικό περιβάλλον. Μετά το άνοιγμα, δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες των άγριων ελεφάντων", δήλωσε ο Wang Junmin, επικεφαλής του έργου το έργο Yumo Railway Yexianggu Station Project της China Railway Construction Group Corporation.«Η άνεση οδήγησης και η άνεση του σιδηροδρομικού τρένου Κίνας-Λάος είναι πολύ καλές», δήλωσε ο Wang Gengjie, πρόεδρος της China Railway Kunming Bureau Group Co., Ltd. Τα τέσσερα νέα σημεία αναφοράς του έργου επίδειξης ηλεκτρικής καινοτομίας, σε συνδυασμό με την πραγματική λειτουργία της Fuxing EMU στον σιδηρόδρομο Κίνας-Λάος και τα «τέσσερα ηλεκτρικά» έργα υψηλής ποιότητας με το πνεύμα της δεξιοτεχνίας που βασίζονται στην έννοια της «επιστήμης και τεχνολογίας + καινοτομίας», αποτελούν τα έργα αναφοράς για τον σιδηρόδρομο κανονικής ταχύτητας με ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα. Ένας νέος δρόμος από χάλυβα μεταξιού που είναι τόσο όμορφος όσο τα βουνά και τα ποτάμια θα ωφελήσει τους ανθρώπους κατά μήκος της διαδρομής.