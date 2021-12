Αν και οι ΗΠΑ δεν είναι γνωστές για το ότι διαθέτουν ένα εκτεταμένο σύστημα τρένων, υπάρχει ένας εκπληκτικός αριθμός διαδρομών που εκτελούν ώρες —ακόμα και ημέρες— από την αρχή μέχρι το τέλος. Εδώ είναι μια συλλογή από μερικά από τα πιο συναρπαστικά και οικονομικά τρένα στις ΗΠΑ. Ορισμένες συστάσεις χρειάζονται μόνο λίγες ώρες, ενώ άλλες σας μεταφέρουν στα μισά του δρόμου σε όλη τη χώρα.BIG8 / SHUTTERSTOCKCoast StarlightΔιαδρομή: Σιάτλ προς Λος ΆντζελεςΧρόνος ταξιδιού: 35 ώρεςΙδανικό για: Ταξίδια στον Βορειοδυτικό ΕιρηνικόΤο Coast Starlight ξεκινά βόρεια στο Σιάτλ και φτάνει μέχρι τον σταθμό Union Station στο Λος Άντζελες. Αυτό το ταξίδι μονής διαδρομής διάρκειας 35 ωρών είναι τέλειο αν θέλετε να δείτε τη Δυτική Ακτή από άκρη σε άκρη.Το Coast Starlight κάνει στάση σε μερικά από τα καλύτερα σημεία του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, όπως το Πόρτλαντ, οι καταρράκτες Klamath, το Σακραμέντο, το San Luis Obispo και η Santa Barbara.Οι τιμές των εισιτηρίων εξαρτώνται από το πού επιβιβάζεστε και πόσο βόρεια ή νότια ταξιδεύετε. Διατίθενται πολλές επιλογές διαμονής και εστίασης.KABELLEGER / WIKIMEDIA COMMONS ( CC BY-SA 2.0 )Καλιφόρνια ΖέφυροςΔιαδρομή: Σικάγο, Ιλινόις, στην περιοχή Bay, ΚαλιφόρνιαΧρόνος ταξιδιού: 51 ώρες και 20 λεπτάΙδανικό για: (εν μέρει) ταξίδια εκτός χώραςΞεκινώντας από τη μέση της Αμερικής στο Σικάγο και ταξιδεύοντας μέχρι τον Ειρηνικό, αυτό το ταξίδι διάρκειας 50 και πλέον ωρών είναι για ταξιδιώτες που δεν τους πειράζει να αφιερώσουν χρόνο.Το τοπίο της διαδρομής Καλιφόρνια Zephyr είναι εντυπωσιακό γιατί μέσα σε λίγες μέρες βλέπετε μερικά από τα μεγαλύτερα φυσικά θαύματα της χώρας. Οι στάσεις περιλαμβάνουν την Ομάχα, το Ντένβερ, το Σολτ Λέικ Σίτι, το Ρίνο, το Σακραμέντο και τελικά οδηγούν στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Μπορείτε να βρείτε έναν πλήρη χάρτη εδώ .Οι τιμές κυμαίνονται ανά τοποθεσίες παραλαβής και παράδοσης, δωμάτιο επιλογής και επιλογές για φαγητό. Διατίθενται καταλύματα με πρόσβαση σε ΑμεΑ.Σιδηρόδρομος Grand CanyonΔιαδρομή: Williams, Αριζόνα, μετ' επιστροφήςΧρόνος ταξιδιού: 8 ώρες και 25 λεπτάΙδανικό για: Ταξιδέψτε μέσα από ένα εθνικό πάρκοΤο Grand Canyon Railway σας μεταφέρει μέσω του Grand Canyon για μόλις 70 $ ανά ενήλικα. Υπάρχουν έξι επιλογές αυτοκινήτων που κυμαίνονται από την πιο προσιτή κατηγορία Pullman έως το Luxury Parlow.Η ολοήμερη εκδρομή αναχωρεί από το Williams, στην Αριζόνα, στις 9:30 π.μ. Το τρένο αφήνει τους ταξιδιώτες το μεσημέρι στο South Rim του Grand Canyon στο 1910 Grand Canyon Depot. Έχετε 3 ώρες για να εξερευνήσετε το εθνικό πάρκο πριν επιβιβαστείτε ξανά στο τρένο στις 3:30 μ.μΑν και η εκδρομή δεν είναι μια ολοήμερη βόλτα με το τρένο, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε το φαράγγι με ασφάλεια από ένα βαγόνι τρένου και επίσης να έχετε χρόνο να εξερευνήσετε με τα πόδια.MARK / WIKIMEDIA COMMONS ( CC BY 2.0 )Κεντρικός Σιδηρόδρομος Cape CodΔιαδρομή: Buzzards Bay, Μασαχουσέτη, μετ' επιστροφήςΧρόνος ταξιδιού: 2 ώρεςΙδανικό για: Ένα σύντομο, ενημερωτικό ταξίδιΤο Cape Cod Canal Narrated Excursion προσφέρει στους ταξιδιώτες μια συναρπαστική ιστορία του Cape Cod , συμπεριλαμβανομένων γεγονότων για την παράκτια οικολογία της περιοχής και την τοπική βιομηχανία. Η διαδρομή περνά μέσα από το παλαιότερο χωριό του Ακρωτηρίου, το Σάντουιτς.Το τοπίο του Cape Cod είναι αρκετός λόγος για να επιβιβαστείτε, αλλά οι τιμές για τη διαδρομή 2 ωρών ξεκινούν από 30 $ ανά ενήλικα. Τρόφιμα και ποτά είναι διαθέσιμα στο πλοίο. Το τρένο δεν φιλοξενεί προς το παρόν αναπηρικά καροτσάκια, γι' αυτό να το έχετε υπόψη σας καθώς σχεδιάζετε το ταξίδι σας.Κατά τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών, υπάρχει ακόμη και μια βόλτα με το τρένο Polar Express .REIVAX / FLICKR ( CC BY-SA 2.0 )ΒερμόντερΔιαδρομή: St. Albans, Βερμόντ, προς Ουάσιγκτον DCΧρόνος ταξιδιού: 13 ώρες και 45 λεπτάΙδανικό για: Φύλλα και χειμερινά ταξίδιαΠαρόμοια με άλλες προσφορές της Amtrak, το Vermonter υπόσχεται πολλές γραφικές στάσεις. Οι αξιοσημείωτες στάσεις περιλαμβάνουν το όμορφο Montpelier, Vermont. New Haven, Κονέκτικατ; Νέα Υόρκη; Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια; Βαλτιμόρη, Μέριλαντ; και τέλος, DCΤο Vermonter κυλά μέσα από εντυπωσιακά τοπία όλο το χρόνο, αλλά συνιστούμε ανεπιφύλακτα να κάνετε κράτηση για μια βόλτα κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα φθινόπωρο του Βερμόντ. Η σεζόν φιλοξενεί ένα καλειδοσκόπιο φθινοπωρινών χρωμάτων. Η διαδρομή είναι επίσης εξαιρετική για την εποχή του σκι στο Βερμόντ .Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με το πότε επιβιβάζεστε ή βγαίνετε από τη διαδρομή.JACKSPOT / SHUTTERSTOCKAdirondack RailroadΔιαδρομή: Πολλαπλές διαδρομές στη Νέα ΥόρκηΧρόνος ταξιδιού: ΠοικίλλειΙδανικό για: Διασκεδαστικές, δημιουργικές διαδρομέςΤο Adirondack Railroad έχει σταθμούς αναχώρησης στην Utica και στο Thendara. Αυτό που μας αρέσει σε αυτόν τον σιδηρόδρομο είναι ότι υπάρχουν πολλά ταξίδια για να διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένων διασκεδαστικών εποχιακών εμπειριών όπως το Pumpkin Train, το Haunted History Evening Excursion, το Adirondack Christmas Train, το Beer and Wine Train και το Easter Bunny Express.Για ένα πιο παραδοσιακό ταξίδι με τρένο μέσω των Adirondacks, τα ταξίδια με τρένο ποικίλλουν από 1,5 ώρα έως 10 ώρες. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή.