2021-12-31 22:06:08

Η αγαπημένη ηρωίδα Λάρα Κροφτ έρχετε στις οθόνες των υπολογιστών μας εντελώς δωρεάν από την Epic Games.



Ποιο συγκεκριμένα δώρο γιορτινό μέχρι της 6 Ιανουαρίου η Epic Games δίνει δωρεάν τα τρία τελευταία Tomb Raider με τίτλους:



Rise of the Tomb Raider: 20 Year CelebrationShadow of the Tomb Raider: Definitive EditionTomb Raider GOTY



Αν είστε λάτρης της περιπέτειας η Λάρα Κρόφτ σας περιμένει

