Το φημισμένο Orient Express επιστρέφει στην Ευρώπη το 2023 και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι μελλοντικοί επιβάτες για τα πολυτελή ταξίδια του.Το διάσημο Orient Express έχει απαθανατιστεί εδώ και καιρό τόσο στη λογοτεχνία όσο και στον κινηματογράφο, και τώρα, κάνει μια μεγάλη επιστροφή στην Ιταλία. Αυτό το πολυτελές τρένο θα ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία με την ίδια αίσθηση, γοητεία και αίσθηση vintage δεκαετίας που κάποτε το έκανε τόσο διάσημο.Το έργο, που υπογράφηκε από την Arsenale SpA σε συνεργασία με την Accor , πρόκειται να ξεκινήσει το 2023. Με αυτό, έξι τρένα θα ακολουθήσουν εμβληματικές αντίστοιχες διαδρομές γύρω από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Ιταλίας. Από αυτές, θα περιλαμβάνονται 14 περιοχές, μερικές από τις οποίες εκτείνονται ακόμη και εκτός Ιταλίας για να δώσουν στους ταξιδιώτες μια πραγματική γεύση της Ευρώπης.Το «νέο» Orient Express θα αποτίει φόρο τιμής στο La Dolce Vita, μια εορταστική χρονική περίοδο γύρω από την οποία έχει σχεδιαστεί και ενορχηστρωθεί κάθε τρένο.The Revival Of The Orient ExpressΑν υπάρχουν νέα που μπορούν να περιμένουν οι ταξιδιώτες τον επόμενο χρόνο, είναι η επιστροφή του Orient Express. Παρόλο που μόλις πρόσφατα καλωσορίσαμε ένα νέο έτος, πολλοί περιμένουν ακόμη μπροστά το 2023 και την άφιξη αυτού του εκπληκτικού τρένου και των νέων δρομολογίων του. Για όσους δεν γνωρίζουν πολλά για την εμβληματική ιστορία του, επιτρέψτε μας να απολαύσουμε.Η ιδέα πίσω από το Orient Express ξεκίνησε πριν από 150 χρόνια με έναν άνδρα ονόματι Georges Nagelmackers, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την πρώτη εκτόξευση του. Γρήγορα έγινε γνωστό ως ένα πολυτελές τρένο, που μεταφέρει τους ταξιδιώτες στις πιο γραφικές όψεις που, μέχρι εκείνο το σημείο, δεν εκτιμούνταν απαραίτητα από το τρένο. Ενώ κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν αυτό το τρένο μόνο από το Murder on the Orient Express , ένα διάσημο μυθιστόρημα μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι, αυτό το βιβλίο βασίστηκε στην αληθινή ιστορία της υπόθεσης Lindbergh στις αρχές της δεκαετίας του 1930 . Και μην ανησυχείτε - το ίδιο το τρένο δεν έχει καμία σχέση με αυτό, ούτε διαπράχθηκε ποτέ κάποιο έγκλημα κοντά ή στο Orient Express.Αντίθετα, το τρένο, στην πραγματική ζωή, μιλάει για τον ακριβώς αντίθετο τύπο ατμόσφαιρας: μια ατμόσφαιρα που είναι χαρούμενη, εορταστική, βουτηγμένη σε κομψότητα και χλιδή, γνωστή ως La Dolce Vita στην Ιταλία. Αυτό το ιταλικό θέμα της δεκαετίας του 1960 θα είναι εμφανές σε καθένα από τα έξι νέα τρένα της γραμμής, τα οποία θα είναι όλα διακοσμημένα με έντεχνο και γούστο ώστε να αντικατοπτρίζουν μια vintage στιγμή, παγωμένη στο χρόνο. Το CNN Travel αναφέρθηκε πρόσφατα στον εσωτερικό σχεδιασμό των τρένων Orient Express που μοιάζει περισσότερο με ένα «μπουτίκ ξενοδοχείο» παρά με ένα σιδηροδρομικό αυτοκίνητο. Είναι πιθανό οι επιβάτες να ερωτεύονται τόσο πολύ με τη γοητευτική και αγέραστη διακόσμησή του που δεν θα συνειδητοποιήσουν καν ότι βρίσκονται σε αέναη κίνηση. Αυτό, από μόνο του, έχει τραβήξει την προσοχή πολλών, καθώς οι γραφικές βόλτες με τρένο γίνονται όλο και πιο επίκαιρες τον τελευταίο καιρό .Οι Λεπτομέρειες Του Orient Express Και Οι Διαδρομές ΤουΑυτή η επαναστατική μέθοδος πολυτελών ταξιδιών πρόκειται να διοικείται από έξι νέα τρένα, καθένα από τα οποία θα φέρει πίσω τους ένα μείγμα από σουίτες και πολυτελείς καμπίνες. Συνολικά, θα υπάρχουν 12 «deluxe» καμπίνες και 18 καμπίνες «Honour Suite». Εκτός από αυτά τα πολυτελή καταλύματα, οι επιβάτες θα βρουν επίσης ένα βαγόνι τρένου που φιλοξενεί ένα εστιατόριο πέντε αστέρων. Το μενού θα περιλαμβάνει πιάτα που έχουν τη γεύση τόσο παρακμιακή όσο ακούγονται, όλα με μια πλήρη βραβευμένη λίστα κρασιών για το καθένα.Τα δρομολόγια που μπορούν να περιμένουν οι επιβάτες κατά την επιβίβαση στο Orient Express θα διαρκέσουν από μία έως τρεις νύχτες. Προορισμοί τόσο κοντινοί όσο η Ρώμη το Παρίσι θα είναι στη λίστα, καθώς και πιο εξωτικοί και μακροπρόθεσμοι προορισμοί όπως η Κωνσταντινούπολη και το Σπλιτ της Κροατίας. Συνολικά, τα δρομολόγια θα καλύπτουν 14 διαφορετικές περιοχές με επιλογές για να περάσετε από 131 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.Οι υπεύθυνοι για την αποκάλυψη ενός τόσο φιλόδοξου σχεδίου στα ταξίδια με τρένο μίλησαν επίσης για το γεγονός ότι είναι ο τέλειος τρόπος για να εξερευνήσετε νέους προορισμούς, μέσω μιας φιλικής προς το περιβάλλον μορφής μεταφοράς. Είτε κυλάει κανείς στους εντυπωσιακούς λόφους της Τοσκάνης είτε πηγαίνει στο παραθαλάσσιο λιμάνι του Σπλιτ, η περιπέτεια θα είναι λαμπερή και πολυτελής χωρίς τις επιπτώσεις που έχουν άλλα μέσα μεταφοράς στο περιβάλλον. Αυτή η νέα μορφή ταξιδιού αναφέρεται επίσης ως βιώσιμη, η οποία είναι πλέον ελκυστική σε πολλούς ανθρώπους που αναζητούν πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο .Ενδιαφέρεστε Να Κάνετε Κράτηση Για Μια Νύχτα Στο The Orient Express;Οι μελλοντικοί επιβάτες που ενδιαφέρονται για ένα αυθεντικό ταξίδι Orient Express θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμή δεν είναι φθηνή. Υπολογίζεται ότι για μια νύχτα, σύμφωνα με το CNN , ένας επιβάτης θα πληρώσει περίπου 2.255 δολάρια. Αν και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη, υπάρχει η υπόσχεση ότι τρεις νύχτες σε αυτό το τρένο σίγουρα θα ανταποκριθούν - και, ενδεχομένως, θα ξεπεράσουν - τις προσδοκίες κάποιου.thetravel.comsidirodromikanea.blogspot.com