2022-01-04 19:40:08

Σε φάση αναδιοργάνωσης βρίσκεται αυτήν την στιγμή το Open, αφού ο Γιάννης Λάτσιος έχει αρχίσει να σχεδιάζει το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο πήχης θα μπει χαμηλά σε πρώτη φάση, χωρίς καθόλου μυθοπλασία και με αρκετές χορηγούμενες εκπομπές, ενώ η prime time θα περιλαμβάνει κυρίως ξένες ταινίες και σειρές. Σύμφωνα μάλιστα με το nassosblog, ο ισχυρός άντρας του καναλιού θέλει να βγάλει στον αέρα και ένα low budget ριάλιτι σχέσεων, κάτι σαν το «Power of love». Στόχος είναι να χτυπήσει τον ανταγωνισμό, αφού με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο στα άλλα κανάλια την επόμενη σεζόν. Άλλωστε, το «Bachelor» φαίνεται ότι έριξε οριστικά αυλαία, ενώ για το «Battle of the couples» δεν γίνεται καν λόγος. Έτσι, αυτήν την περίοδο ο Γιάννης Λάτσιος αναζητά αντίστοιχα formats στις αγορές του εξωτερικού, με βασικό κριτήριο το χαμηλό κόστος απόκτησης των δικαιωμάτων.



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ