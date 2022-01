greece-salonikia

Η μετάλλαξη που θα διαδεχτεί την Ομικρον.Πόσο πιθανή είναι μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και της Κίνας στην Ταϊβάν. Η αδυναμία της FED να ελέγξει τον πληθωρισμό και πως θα κινηθούν S&P 500 και Tesla."Ο κόσμος καθώς ξεκινά το 2022 φαίνεται ένα ιδιαίτερα απρόβλεπτο και ανησυχητικό μέρος. Για πρώτη φορά, δύο από όσους διατυπώνουν στους Financial Times τις προβλέψεις τους για φέτος ρωτούν εάν η Ρωσία και η Κίνα θα εισβάλουν σε γείτονες (λέμε όχι, αλλά αυτό μπορεί να είναι ευσεβής πόθος).Λιγότερο αισιόδοξα, οι ειδικοί μας προειδοποιούν ότι μια ακόμα πιο μολυσματική μετάλλαξη του κορωνοϊού από την Ομικρον μπορεί να εμφανιστεί, ο πληθωρισμός δεν θα επιστρέψει εντός του στόχου που έχουν θέσει οι ΗΠΑ, η σφιχτότερη νομισματική πολιτική θα πλήξει τις μετοχές και η επόμενη παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα δεν θα επιτύχει αρκετά στην προσπάθεια για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Λίγο παιχνιδιάρικα, ίσως, ο John Thornhill προβλέπει ότι οι μετοχές της Tesla του Elon Musk θα αντιστρέψουν την τάση και θα ανέβουν.Για το 2021, 17 από τις 20 προβλέψεις των Financial Times αποδείχθηκαν σωστές.Κάναμε λάθος σχετικά με την επανένταξη των ΗΠΑ στην πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και είμασταν πολύ απαισιόδοξοι για τους εμβολιασμούς κατά της Covid (περίπου ο μισός πληθυσμός του πλανήτη έχει λάβει δύο δόσεις, κάτι που υποδηλώνει ότι πάνω από τους μισούς ενήλικες έχει εμβολιαστεί). Η πρόοδος την είσοδο περισσότερων μη λευκών στα διοικητικά συμβούλια των ΗΠΑ ξεπέρασε επίσης το όριο που είχαμε θέσει.Θα εμφανιστεί μια πιο μολυσματική μετάλλαξη από την Δέλτα και την Ομικρον που θα κυριαρχήσει στον πλανήτη;Ναι. Οι περισσότεροι ιολόγοι περίμεναν ότι τη Δέλτα θα διαδεχόταν κάτι πιο μολυσματικό, αλλά λίγοι προέβλεψαν ένα τόσο ξαφνικό άλμα σε ότι αφορά τη μεταδοτικότητα και την ανοσολογική διαφυγή όπως αυτό που έφερε η Ομικρον. Ο ιός μπορεί να μολύνει δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2022, επομένως θα προκαλούσε έκπληξη το να μην προκύψει κάτι που θα εξαπλώνεται ακόμη πιο γρήγορα. Το αν η επόμενη κυρίαρχη παραλλαγή θα προκαλεί πιο σοβαρές ασθένειες και περισσότερους θανάτους θα εξαρτηθεί από την έκταση της εμβολιαστικής κάλυψης και την τήρηση των μέτρων προστασίας που ακολουθούνται σε όλο τον κόσμο.Θα επανέλθει μέχρι το τέλος του έτους ο πληθωρισμός στο στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ;Οχι. Η ιδέα ότι η πληθωριστική «έκπληξη» του 2021 θα είναι παροδική ήταν λάθος. Οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν το 2021 μπορεί πράγματι να αποδειχθούν προσωρινές. Όμως η συνιστώσα της κατοικίας στον δείκτη τιμών καταναλωτή φαίνεται πιθανό ότι θα αυξηθεί απότομα. Η αγορά εργασίας είναι «καυτή», με χαμηλή ανεργία και υψηλά ποσοστά κενών θέσεων εργασίας και παραιτήσεων. Η άνοδος του πληθωρισμού έχει κάνει τα βραχυπρόθεσμα πραγματικά επιτόκια ακόμη πιο αρνητικά. Η μέτρια σύσφιξη από την Fed, που αναμένεται το 2022 και το μεγάλο μεσοδιάστημα μεταξύ της σύσφιξης και της εμφάνισης των επιπτώσεών της, καθιστούν πιθανό ο δομικός πληθωρισμός, ειδικά ο πληθωρισμός των μισθών, να αυξηθεί αντί να μειωθεί το 2022.Θα τελειώσει η Μεγάλη Παραίτηση;Ναι — ή τουλάχιστον θα μετριαστεί. Στις ΗΠΑ, το Big Quit έχει ήδη αρχίσει να αποδυναμώνεται και οι μητέρες οι οποίες σταμάτησαν να εργάζονται ενώ τα σχολεία ήταν κλειστά, επιστρέφουν. Εφόσον περάσει το κύμα της Όμικρον, περισσότεροι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν καθώς ο ιός χάνει έδαφος και οι αποταμιεύσεις που συσσωρεύτηκαν πέρυσι μειώνονται.Ωστόσο, η δημογραφική γήρανση και ο περιορισμός της μετανάστευσης σημαίνουν ότι οι αγορές εργασίας θα εξακολουθούν να είναι σφιχτές, με τους εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές με έλλειψη εργατικού δυναμικού να είναι σε καλύτερη θέση να διαπραγματευτούν αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας από ό,τι πριν από την πανδημία.Θα αποδειχθούν τελικά αρκετά τα εθνικά σχέδια για το κλίμα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης στον στόχο του 1,5C ως τη COP27 στην Αίγυπτο;Όχι. Ακόμη και με όλες τις νέες υποσχέσεις για το κλίμα που έγιναν στη σύνοδο κορυφής COP26 της Γλασκώβης οι αναλυτές λένε ότι ο κόσμος θα εξακολουθήσει να είναι κατά τουλάχιστον 1,8 βαθμούς Κελσίου πιο θερμός σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή και πιθανότατα ως και κατά 2,4 βαθμούς Κελσίου.Η τήρηση του ασφαλέστερου στόχου του 1,5 C, που οι χώρες ισχυρίζονται ότι θέλουν, απαιτεί πολύ πιο τολμηρές περικοπές στα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπουν οι πιο ρυπογόνες χώρες, ιδιαίτερα την Κίνα, η οποία ευθύνεται για το 27% των παγκόσμιων εκπομπών, περισσότερες δηλαδή από τις ΗΠΑ και την ΕΕ μαζί. Αλλά ούτε η ίδια, ούτε άλλες μεγάλες οικονομίες, δείχνουν σημάδια δραστικής βελτίωσης των στόχων τους το 2022, ούτε διάθεση για τις πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξή τους.Θα υπάρξει πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον από τους βουλευτές του;Ναι, κατά πάσα πιθανότατα. Ο Τζόνσον φαινόταν πολλές φορές ξεγραμμένος στο παρελθόν και τον Σεπτέμβριο έμοιαζε αλώβητος. Αλλά μια σειρά από λάθη έχουν πλήξει την εικόνα του πρωθυπουργού, όπως και οι αυξήσεις φόρων και τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού, στα οποία πολλοί Τόρηδες αντιτίθενται. Η πτώση στις δημοσκοπήσεις και η εκλογική ήττα-σοκ σε εμβόλιμη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου βουλευτή της περιφέρειας του Βορείου Σρόπσιρ κάνουν πολλούς βουλευτές να φοβούνται ότι ο Τζόνσον έχει χάσει την αίγλη του.Μια απογοητευτική επίδοση στις τοπικές εκλογές του Μαϊου θα είναι η ιδανική ευκαιρία για να κάνουν οι αντίπαλοι την επίθεσή τους. Μόνο 54 βουλευτές απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί πρόταση μομφής. Ο Τζόνσον μπορεί να επιβιώσει, ειδικά αν οι βουλευτές δεν είναι σίγουροι ποιος θα τον διαδεχτεί. Αλλά με οικονομικές φουρτούνες στον ορίζονται και κανένα σημάδι ότι έχει αλλάξει το στιλ του μπορεί να υπάρξουν αρκετοί Τόρηδες που θα είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν την τύχη τους.Θα εκλέξει η Γαλλία κάποιον ακροδεξιό πρόεδρο;Όχι. Η εθνικιστική ακροδεξιά της Γαλλίας έχει μια νέα άφιξη ενόψει των προεδρικών εκλογών τον Απρίλιο: τον Ερίκ Ζεμούρ. Αλλά αν δεν υπάρξουν απροσδόκητες ανατροπές (πολλά μπορούν να συμβούν σε τέσσερις μήνες), ο πρώην αρθρογράφος κατακερματίζει την ψήφο των υπερεθνικιστών, κυρίως εις βάρος της Μαρίν Λεπέν, η οποία δεν φαίνεται πλέον βέβαιο ότι θα περάσει στον δεύτερο γύρο. Σε έναν δεύτερο γύρο, αυτή ή ο Ζεμούρ θα αντιμετωπίσουν πιθανότατα τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα συσπειρώσει τους κεντρώους ψηφοφόρους εναντίον τους.Τα άσχημα νέα για τον Μακρόν, ωστόσο, είναι ότι πιθανότατα θα κερδίσει με μικρότερη διαφορά από το 2017.Θα εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία;Όχι. Μια μεγάλης κλίμακας εισβολή θα δημιουργούσε κίνδυνο για βαριές ρωσικές απώλειες και θα έρχονταν σε αντίθεση με την προτίμηση του Βλαντιμίρ Πούτιν για υπονόμευση και δυνατότητα αποποίησης της όποιας ευθύνης.Ο Πούτιν μπορεί να επιτύχει πολλούς από τους στόχους του χωρίς αυτό: αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, αποτροπή των συμμάχων του Κιέβου από την παροχή στρατιωτικής βοήθειας, εκφοβισμός του ΝΑΤΟ και εξαναγκασμός περισσότερων παραχωρήσεων στις συνομιλίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Ντονμπάς. Ωστόσο, η Μόσχα μπορεί ακόμη να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση, εντείνοντας τη σύγκρουση στην αποσχισθείσα περιοχή, προκαλώντας προβλήματα σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας ή πραγματοποιώντας στοχευμένες εισβολές.Η ικανότητα κλιμάκωσης είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα του ΚρεμλίνουΘα χάσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Νοέμβριο;Ναι. Οι Δημοκρατικοί θα χάσουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο και τη Γερουσία σε μια σαρωτική ρεπουμπλικανική νίκη. Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν συνήθως ένα πισωγύρισμα για το κόμμα που ελέγχει τον Λευκό Οίκο, αλλά το 2022 θα μοιάζει περισσότερο με το «ξυλοκόπημα» που δέχτηκαν οι Δημοκρατικοί του Μπαράκ Ομπάμα το 2010. Πέρα από τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του προέδρου Τζο Μπάιντεν, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ανακατανείμει τις εκλογικές περιφέρειες στις πολιτείες που ελέγχουν, κάτι που θα ενισχύσει τη φιλελεύθερη δυσαρέσκεια απέναντι σε ένα σύστημα που θεωρούν ότι είναι στημένο εναντίον τους.Έχουν ένα δίκιο. Αλλά το να έχεις δίκιο δεν είναι άμυνα ενάντια στην ήττα.Θα δώσει το Ανώτατο Δικαστήριο στις πολιτείες την ελευθερία να απαγορεύσουν την έκτρωση;Ναι. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξετάζει μετά από έφεση έναν νόμο του Μισισιπή που απαγορεύει την έκτρωση μετά τη 15η εβδομάδα εγκυμοσύνης. Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν τον Δεκέμβριο υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των δικαστών δεν θέλει πλέον να διατηρήσει τις συνταγματικές προστασίες που ορίζονται στην απόφαση του Roe vs Wade του 1973. Η απόφαση αναμένεται στα τέλη Ιουνίου. Αν οι δικαστές απορρίψουν την υπόθεση-ορόσημο, περισσότερες από 20 πολιτείες είναι έτοιμες να απαγορεύσουν όλες ή τις περισσότερες αμβλώσεις και το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο των εκλογών του 2022.Θα εισβάλει η Κίνα στην Ταϊβάν;Όχι, τουλάχιστον όχι φέτος. Το ερώτημα είναι εύλογο δεδομένης της κλιμάκωσης των κινεζικών στρατιωτικών ασκήσεων κοντά στην Ταϊβάν, η οποία βρίσκεται περίπου 161 χιλιόμετρα από την ακτή της ηπειρωτικής χώρας.Ο Λόιντ Όστιν, υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, είπε τον Δεκέμβριο ότι οι ασκήσεις έμοιαζαν «πολύ με πρόβες». Αλλά μια επίθεση στην Ταϊβάν μπορεί να συνιστούσε οικονομική αυτοκτονία για την Κίνα. Οι ΗΠΑ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβάλουν σκληρές κυρώσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν τη μερίδα του λέοντος των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τσιπ που εισάγει η Κίνα κάθε χρόνο.Η οικονομία της Κίνας θα λυγίσει χωρίς αυτά τα τσιπ.Θα ενισχύσει την εξουσία της η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ;Όχι. Σχεδόν έναν χρόνο μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε την Άουνγκ Σαν Σου Κι, το καθεστώς του Μινκγ Άουνγκ Χλενγκ είναι αντιμέτωπο με μαζική αντιπαράθεση από έναν οργισμένο πληθυσμό. Κανένας ξένος εταίρος, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, δεν το έχει αναγνωρίσει επισήμως ως κυβέρνηση της Μιανμάρ, αν και η Καμπότζη και η Ινδία έχουν αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες. Παρά την στρατιωτική κινητοποίηση κατά της εξέγερσης στα βορειοδυτικά, οι αντάρτικες «δυνάμεις άμυνας του λαού» κρατούν υπό τον έλεγχο τους μεγάλο τμήμα της επικράτειας. Με την οικονομία σε ελεύθερη πτώση και το πραξικόπημα να αποδεικνύεται αποτυχημένο, το σχέδιο των στρατηγών για επανάληψη των εκλογών του 2020 που έχασε το κόμμα που είναι υπό τον έλεγχό τους φαίνεται πολύ φιλόδοξο.Μπορεί να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από το Ιράν;Ναι. Στις συνομιλίες γίνεται αγώνας ώστε να σωθεί η πυρηνική συμφωνία του 2015 που υπέγραψε το Ιράν με παγκόσμιες δυνάμεις, αλλά εγκατέλειψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εμπλουτίζει ουράνιο κοντά σε επίπεδα που επιτρέπουν δημιουργία όπλων. Η κυβέρνηση Μπάιντεν ελπίζει να σώσει τη συμφωνία, αλλά οι πιθανότητες για μια συμφωνία που θα πείσει το Ιράν να συμμορφωθεί εκ νέου φαίνονται ελάχιστες.Οι ειδικοί, πάντως, πιστεύουν ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τεχεράνης οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από οποιοδήποτε κέρδος σε επίπεδο ασφάλειας, ενώ το Ιράν επιμένει ότι το πρόγραμμά του είναι για μη στρατιωτική χρήση. Το κλειδί, ωστόσο, μπορεί να είναι το κατά πόσο το Ισραήλ μπορεί να πειστεί να αποφύγει επιθετικές ενέργειες που προκαλούν το Ιράν να περάσει στο επόμενο επικίνδυνο στάδιο.Θα καταφέρουν οι αφρικανικές χώρες να εμβολιάσουν το 70% του πληθυσμού τους;Όχι. Αν και ορισμένες χώρες, όπως το Μαρόκο και η Νότια Αφρική, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα φτάσουν στο συγκεκριμένο επίπεδο, που κρίνεται απαραίτητο από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, άλλες δεν θα τα καταφέρουν. Το 2021, οι προσπάθειες για εξασφάλιση αρκετών εμβολίου μέσω αγορών, δωρεών και της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Covax απέτυχαν καθώς οι δυτικές χώρες χρησιμοποίησαν την ισχύ τους ώστε να πάρουν τις πρώτες θέσεις στη σειρά.Η κατάσταση θα βελτιωθεί το 2022. Ωστόσο, νέες παραλλαγές, οι ενισχυτικές δόσεις στις πλουσιότερες χώρες και υλικοτεχνικά προβλήματα σημαίνουν ότι πολλές αφρικανικές χώρες θα συνεχίσουν να υστερούν.Θα παραμείνει στην εξουσία ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου;Όχι. Ο ακροδεξιός πρώην λοχαγός του στρατού είχε ορκιστεί τον Σεπτέμβριο ότι «μόνο ο Θεός μπορεί να με πάρει από την προεδρία», αλλά τον περιμένει ένα «πεζό» τέλος. Ο υψηλός πληθωρισμός και η στάσιμη οικονομία θα «συνωμοτήσουν» ενάντια στην επανεκλογή του στις προεδρικές κάλπες του Οκτωβρίου. Ο πρώην πρόεδρος και σύμβολο της αριστεράς Λουίζ Ινάσιο «Λούλα» ντα Σίλβα αναμένεται να κερδίσει και μάλιστα με διαφορά. Ούτε οι μάζες της Βραζιλίας, ούτε οι ένοπλες δυνάμεις της, με το δημοκρατικό τους πνεύμα, είναι πιθανό να υποστηρίξουν οποιαδήποτε προσπάθεια «τύπου Τραμπ» του Μπολσονάρο να προσκολληθεί στην εξουσία μετά από μια εκλογική ήττα.Θα πέσει ο S&P 500 περισσότερο από 10%;Ναι. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, που ουσιαστικά καθορίζει τις τιμές στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, μπορεί να καταφέρει να βγει από μια περίοδο υπερβολικής νομισματικής τόνωσης χωρίς να διαταράξει τις μετοχές, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ο πληθωρισμός έχει αποδειχθεί πολύ πιο σκληρός από οι περισσότεροι επενδυτές, αναλυτές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν προβλέψει.Η πιθανότητα η Fed να χρειαστεί να πατήσει δυνατά τα φρένα είναι πραγματική, ειδικά αν ληφθεί υπόψη πόσο «πολιτικοποιημένος» έχει γίνει ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αν οι αγορές θα παραμείνουν χαμηλά είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα.Θα μεταρρυθμιστεί το «άρθρο 230» της Αμερικής για να περιορίσει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες;Όχι. Πολλοί και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος θέλουν να μεταρρυθμίσουν αυτό το «κενό», που επιτρέπει στις εταιρείες τεχνολογίας να ξεφύγουν από νομικές συνέπειες για το επιβλαβές περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους — αλλά για διαφορετικούς λόγους. Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν για διαφορετικούς τύπους περιεχομένου.Υπάρχουν πολλά προτεινόμενα νομοσχέδια μεταρρύθμισης στο Κογκρέσο και οι αποκαλύψεις insiders σχετικά με το τι γνώριζε το Facebook (τώρα Meta) για το πώς οι εφαρμογές του έβλαψαν τους εφήβους έριξαν λάδι στη φωτιά. Ενώ υπάρχει πίεση και στις δύο πλευρές να κρατήσουν σκληρή στάση πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, η έλλειψη εύκολης λύσης καθιστά δύσκολο να ειπωθεί ένα «ναι».Οι μετοχές της Tesla θα τελειώσουν την χρονιά σε υψηλότερο επίπεδο απ’ ότι σήμερα;Ναι. Με παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μετρήσεις οι μετοχές της Tesla παραμένουν τρελά υπερτιμημένες, παρά τη σημαντική διόρθωση προς το τέλος του 2021. Η αναλογία τιμής/κέρδη που ξεπέρασε το 300 πέρυσι ουσιαστικά σημαίνει ότι ό,τι μπορεί να πάει σωστά στην Tesla θα συνεχίσει να πηγαίνει, για ένα απροσδιόριστο μέλλον.Οι μετοχές της Tesla, όμως, έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μια διεκδίκηση μελλοντικών εταιρικών ταμειακών ροών. Χάρη στην ευεργετική ιδιοφυΐα του διευθύνοντος συμβούλου Ελον Μασκ, έχουν γίνει εναλλακτικές των NFT: μη οικονομικά εισιτήρια του μέλλοντος. Παραμένουν περισσότεροι οι αγοραστές παρά οι πωλητές, για αυτό το συγκεκριμένο είδος token.Θα ακολουθήσουν πολλές άλλες χώρες την τακτική καταστολής των κρυπτονομισμάτων που υιοθέτησε η Κίνα;Όχι. Τρεις μήνες αφότου η Κίνα κήρυξε όλες τις δραστηριότητες crypto «παράνομες», το μέτρο εξακολουθεί να θεωρείται «ακραίο». Το πρόβλημα εν μέρει είναι τεχνικό. Οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές λένε ότι μια ευρεία απαγόρευση των crypto είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε αγορές με ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.Οι ρυθμιστικές αρχές, ειδικά στη Δύση, είναι επίσης εκ της φύσεώς τους αρνητικές στο να χαρακτηρίσουν παράνομη μια αγορά χωρίς πολύ καλό λόγο, όπως αποδείξεις ότι προκαλεί πραγματική βλάβη. Στις περισσότερες περιοχές, η προσέγγιση που επιλέγεται είναι η τοποθέτηση «προστατευτικών τοιχίων». Οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν νομοθεσία που περιλαμβάνει την απαγόρευση έκδοσης ορισμένων τύπων κρυπτονομισμάτων από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ η ΕΕ έχει συντάξει προσχέδια κανόνων για τη ρύθμιση όσων παρέχουν υπηρεσίες crypto ή κάνουν εκδόσεις. Μια εξαίρεση στην τάση είναι η Ινδία, η κυβέρνηση της οποίας δήλωσε τον Νοέμβριο ότι σκέφτεται να απαγορεύσει τα ιδιωτικά crypto.Θα αντιταχθούν περισσότεροι μουσικοί στη δύναμη των κολοσσών του streaming;Ναι. Όταν η Adele απαίτησε από το Spotify να κάνει πιο δύσκολο στους χρήστες να ανακατεύουν τα κομμάτια στο άλμπουμ της «30», η εταιρεία έγραψε στο Twitter: «Οτιδήποτε για σένα». Μια πρόσφατη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολόγισε ότι το 80% του streaming προέρχεται από το 1% των καλλιτεχνών.Η διατήρηση «ζεστής» και χαρούμενης της ελίτ είναι ζωτικής σημασίας, όπως και οι προσπάθειες του Spotify να αντιδράσει όταν η Taylor Swift απέσυρε προσωρινά τον κατάλογό της το 2014. Ωστόσο, οι πλατφόρμες streaming πρέπει να φυλάσσονται ώστε να μην μετατραπούν σε «παρκαδόροι» των σούπερ σταρ. Μετά την υπέρβαση του Spotify με την προώθηση του άλμπουμ Scorpion του Drake (2018), οι οργισμένοι συνδρομητές ζήτησαν επιστροφές χρημάτων. Η πολιτική «οτιδήποτε για εσάς» θα ενταθεί, αλλά η δουλοπρέπεια εγκυμονεί επίσης κινδύνους.Θα σκάσει η φούσκα των NFT που σχετίζονται με την τέχνη;Όχι. Από τα ύψους 69 εκατομμυρίων δολαρίων έσοδα του Beeple στη δημοπρασία του οίκου Christie's τον Μάρτιο, τα NFT που σχετίζονται με την τέχνη έχουν πολλαπλασιαστεί με ρυθμό που έχει εκπλήξει τους πάντες. Γκαλερί και οίκοι δημοπρασιών έχουν δημιουργήσει ειδικά τμήματα NFT. Κορυφαίοι καλλιτέχνες - μεταξύ αυτών και ο Damien Hirst - συμμετείχαν με ειδικά project. Μια λεγεώνα άγνωστων ονομάτων λανσάρουν NFT κάθε μέρα.Το φαινόμενο έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κλασικής φούσκας, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια απότομη διόρθωση. Όμως, ο αριθμός των παικτών που μπαίνουν στον χώρο, η ευελιξία και η ταχύτητα με την οποία καινοτομούν, σημαίνει ότι το 2022, τουλάχιστον, αυτή η αγορά θα συνεχίσει να αυξάνεται. Πέρα από το 2022 όμως: caveat emptor (σ.σ. είναι ευθύνη του αγοραστή)."Πηγή FT.COM