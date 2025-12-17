Ξεκίνησε τα γυρίσματά της η νέα

κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer, «Η Βαλίτσα» μια διασκεδαστική κωμική περιπέτεια υψηλών προδιαγραφών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Παπαθανάσης και το σενάριο η Κατερίνα Μπέη.

Το καστ αποτελείται από τους Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρη Μοθωναίο, Αποστόλη Τότσικα, Αλέξανδρο Μυλωνά, Αργύρη Πανταζάρα, Αντώνη Γιαννακό, Αλέξανδρο Σκουρλέτη, Κώστα Κορωναίο, Πολύδωρο Βογιατζή, Σπύρο Σουρβίνο, Άννυ Λούλου και special guests οι Τζένη Μπότση, Βίκυ Καγιά και Φοίβος Δεληβοριάς.







Xορηγοί: Three Cents, Nespresso, Wella Professionals, Pink Woman

Παραγωγή: Tanweer Productions

Credits φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου

«Η Βαλίτσα» θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο στους κινηματογράφους από την Tanweer. #ΗΒαλίτσα













