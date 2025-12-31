2025-12-31 13:15:33
Φωτογραφία για Καλή Χρονιά 2026: Μια νέα αρχή, μια καλύτερη χρονιά!!

 





Η αλλαγή του χρόνου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία.

Είναι μια σιωπηλή υπόσχεση ότι τα δύσκολα μπορούν να μείνουν πίσω και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. 

Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα γιατρέψει όσα μας πλήγωσαν, που θα ανταμείψει την υπομονή μας και θα μας χαρίσει περισσότερες στιγμές χαράς, ελπίδας και αληθινής ευτυχίας.

Ας πιστέψουμε ξανά. Ας ονειρευτούμε χωρίς φόβο.

Γιατί κάθε νέα χρονιά μάς δίνει μια ακόμη ευκαιρία να ζήσουμε καλύτερα, πιο ουσιαστικά, πιο αληθινά.

Καλή Χρονιά σε όλους.

Ας είναι το 2026 καλύτερο από όλα όσα αφήνουμε πίσω. 

Με εκτίμηση,

Γιώργος Πασχαλίδης

Επιστρέφουμε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ριζικός ανασχηματισμός στον ΣΚΑΪ – Τρεις πρεμιέρες και μεγάλες μετακινήσεις από τον Ιανουάριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ριζικός ανασχηματισμός στον ΣΚΑΪ – Τρεις πρεμιέρες και μεγάλες μετακινήσεις από τον Ιανουάριο
Τελευταίες ενημερώσεις του Π.Φ.Σ. για το τέλος του έτους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τελευταίες ενημερώσεις του Π.Φ.Σ. για το τέλος του έτους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ANT1: Τι θα αλλάξει στο πρόγραμμα απο τη νέα χρονιά;
ANT1: Τι θα αλλάξει στο πρόγραμμα απο τη νέα χρονιά;
Η AKTAIA σας εύχεται Καλή Χρονιά.
Η AKTAIA σας εύχεται Καλή Χρονιά.
ΕΡΤ1 – «Sing for Greece» Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
ΕΡΤ1 – «Sing for Greece» Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026
Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Εκτός σχεδίου»: Το νέο αυτοσχεδιαστικό πρότζεκτ της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
«Εκτός σχεδίου»: Το νέο αυτοσχεδιαστικό πρότζεκτ της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
ANT1: Τι θα αλλάξει στο πρόγραμμα απο τη νέα χρονιά;
ANT1: Τι θα αλλάξει στο πρόγραμμα απο τη νέα χρονιά;
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
«IQ 160»: Πράσινο φως για τέταρτο κύκλο στο Star
«IQ 160»: Πράσινο φως για τέταρτο κύκλο στο Star
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1