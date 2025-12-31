Η αλλαγή του χρόνου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία.Είναι μια σιωπηλή υπόσχεση ότι τα δύσκολα μπορούν να μείνουν πίσω και τα καλύτερα είναι μπροστά μας.Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα γιατρέψει όσα μας πλήγωσαν, που θα ανταμείψει την υπομονή μας και θα μας χαρίσει περισσότερες στιγμές χαράς, ελπίδας και αληθινής ευτυχίας.Ας πιστέψουμε ξανά. Ας ονειρευτούμε χωρίς φόβο.Γιατί κάθε νέα χρονιά μάς δίνει μια ακόμη ευκαιρία να ζήσουμε καλύτερα, πιο ουσιαστικά, πιο αληθινά.Καλή Χρονιά σε όλους.Ας είναι το 2026 καλύτερο από όλα όσα αφήνουμε πίσω.Με εκτίμηση,Γιώργος ΠασχαλίδηςΕπιστρέφουμε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026Πηγή: tvnea.com