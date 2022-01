«Στα κανάλια καταγράφονται κρούσματα στις περισσότερες εκπομπές με αποτέλεσμα κάποιοι να μένουν εκτός, κάποια γυρίσματα να καθυστερούν ενώ περιορίζονται οι καλεσμένοι και τα εξωτερικά γυρίσματα. Κάποιες εκπομπές δυσκολεύονται να βγουν στον αέρα και κάποιες άλλες να κάνουν γυρίσματα.

Σε αυτές ανήκει και το «Style me up», το οποίο έχοντας πραγματοποιήσει τον συμφωνηθέντα προγραμματισμό των 100 επεισοδίων ολοκλήρωσε τα γυρίσματα. Τα επεισόδια θα προβάλλονται ως τον Μάρτιο και σίγουρα τα κοντέρ της τηλεθέασης δεν έσπασαν, όμως η αλήθεια είναι ότι οι εκπομπές, που απαιτούν συμμετοχή κόσμου με συνεχή κάστινγκ και ενασχόληση πολλών προσώπων, είναι δύσκολο να κάνουν γυρίσματα κάτω από συνθήκες πανδημίας. Και μία παράκληση. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι up. Ας μην της ξαναδώσετε project με «up». “Pop up”, “Style me up”, φτάνει τώρα. Πάμε γι άλλα. Το κορίτσι έχει άστρο».

Αφροδίτη Γραμμέλη-protothema.gr

Πηγή: TVNEA.COM