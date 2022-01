2022-01-24 08:32:21

Το Microsoft Store των Windows 11 ανανεώθηκε ριζικά πριν από λίγους μήνες, μια κίνηση η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από πολλούς developers. Και αυτός είναι άλλωστε ο λόγος, για τον οποίο πολλά σημαντικά apps έφθασαν στο Store, καθώς πλέον αποτελεί ξεκάθαρα ένα καλύτερο μέρος για όλους. Το τελευταίο όμως και πιο πρόσφατο μεγάλο όνομα που μπήκε δεν είναι άλλο από το CCleaner, η πολύ δημοφιλής αυτή εφαρμογή, που κάποτε ήταν must have για κάθε χρήστη των Windows.



Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχει προβεί σε ενέργειες που έχουν εξαναγκάσει το κόσμο να το εγκαταλείψει και να μεταβεί σε λύσεις του ανταγωνισμού, όπως για παράδειγμα με τις συνεχείς εκκλήσεις του να μεταβείς στην επί πληρωμή έκδοση. Επιπροσθέτως, διάφορες προειδοποιήσεις εκ μέρους των Windows, χαρακτήριζαν το CCleaner ως πιθανώς ανεπιθύμητη εφαρμογή, ενώ εργαζόμενος της ίδιας της Microsoft το είχε χαρακτηρίσει ως άχρηστη εφαρμογή. Πλέον βρίσκεται επισήμως στο Windows Store.



Freegr network blog- News about pc, technology.

freegr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ