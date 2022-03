Η άνοιξη ξεκίνησε και επίσημα και έτσι η Microsoft, πιστή στο καθιερωμένο της ραντεβού, ανακοίνωσε τα νέα παιχνίδια που θα μπορούν να απολαύσουν οι συνδρομητές του Xbox Game Pass μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου.

Η προσθήκη που ξεχωρίζει αυτή τη φορά είναι το Marvel's Guardians of the Galaxy της Eidos-Montréal, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε πέρυσι τον Οκτώβριο και έλαβε εξαιρετικές κριτικές, αλλά και βραβεία, όπως το Best Narrative στα The Game Awards 2021.













Περισσότερα: unboxholics

