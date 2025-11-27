2025-11-27 08:55:10
Φωτογραφία για To MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA



 Η λάμψη της μόδας και ο παλμός της μουσικής συναντιούνται για ακόμη μια χρονιά στο απόλυτο τηλεοπτικό show.

Το Madwalk 2025 by Three Cents, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project στην Ελλάδα, επιστρέφει με μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικότητα, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.

Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents, του μοναδικού θεσμού στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και πρωτότυπα performances από αγαπημένους καλλιτέχνες. Την εκδήλωση παρουσιάζει, και φέτος, η Βίκυ Καγιά.

Στο closing act, η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, ταξιδεύει στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση, προσφέροντας μια μοναδική εμφάνιση που θα συζητηθεί.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Maison Faliakos, Melisa Minca, Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ, Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, Dimitris Petrou by Three Cents, Sotiris Georgiou by Colgate, Vrettos Vrettakos, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, New Designers Lab και τα brands: 5226 by Celia Kritharioti, About You, adidas, Bodytalk, Greatness Athens, Pink Woman.

Opening act, ο Σάκης Ρουβάς και στη σκηνή θα βρεθούν οι: Anastasia & Antonis Dimitriadis (AD1), Evangelia, Josephine, Inco, Lila, Lil Koni, Frankie Lluc (Yucatan) & Katerine Duska, Gaia Mercuri, Papazo & Akylas, Tamta, Tso, Yama & Billie Kark, Zaf, Ήβη Αδάμου, Ρία Ελληνίδου, Τάνια Μπρεάζου, Θοδωρής Φέρρης.

Special Guest τoυ fashion & music project είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, για το MadWalk of Fame, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Η βραδιά κλείνει με ένα εκρηκτικό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) απογειώνει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του οι Playmen.

To MadWalk 2025 by Three Cents θ πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Formula 1: Οι κινητήρες ζεσταίνονται στο Κατάρ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Formula 1: Οι κινητήρες ζεσταίνονται στο Κατάρ
Συντάξεις: Εως 241 ευρώ επιπλέον στις επικουρικές λόγω αυξημένων εισφορών - Ποιοι τα δικαιούνται και πώς μπορούν να τα διεκδικήσουν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Εως 241 ευρώ επιπλέον στις επικουρικές λόγω αυξημένων εισφορών - Ποιοι τα δικαιούνται και πώς μπορούν να τα διεκδικήσουν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/11/2025)
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
Αυτές είναι οι πέντε σειρές του Mega που μπαίνουν στο πρόγραμμα του OPEN
Αυτές είναι οι πέντε σειρές του Mega που μπαίνουν στο πρόγραμμα του OPEN
Τετάρτη, 26/11/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 26/11/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ισπανοί παραγωγοί στην Ελλάδα για τη ζωή της Νικολούλη
Ισπανοί παραγωγοί στην Ελλάδα για τη ζωή της Νικολούλη
Κίνας: 11 νεκροί, 2 τραυματίες όταν δοκιμαστικό τρένο με σεισμικό εξοπλισμό εισήλθε σε λάθος γραμμές
Κίνας: 11 νεκροί, 2 τραυματίες όταν δοκιμαστικό τρένο με σεισμικό εξοπλισμό εισήλθε σε λάθος γραμμές
ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Gigabit Voucher ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΥΠΟΝΙ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ
ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Gigabit Voucher ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΥΠΟΝΙ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ
Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – Έντεκα νεκροί και δύο τραυματίες
Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – Έντεκα νεκροί και δύο τραυματίες
Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους
Επανέρχονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους