Μία νέα καθημερινή αθλητική εκπομπή έρχεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Το “ANT1 SPORTS” κάνει πρεμιέρα τη

Δευτέρα 24/11, και θα μεταδίδεται ζωντανά στις 19:40, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την πλήρη εικόνα της αθλητικής επικαιρότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το δυναμικό δημοσιογραφικό επιτελείο της εκπομπής αποτελείται από τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, Μανώλη Σφακάκη, Γρηγόρη Ατρείδη και Αλέξανδρο Ξενικάκη, οι οποίοι θα παρουσιάζουν καθημερινά όλα τα τελευταία νέα, τα αποτελέσματα, τις εξελίξεις και τα παρασκήνια από τον χώρο του αθλητισμού.

Με έγκυρο ρεπορτάζ, συνδέσεις και αναλύσεις, το “ANT1 SPORTS” φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κάθε φίλο του αθλητισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρωση λίγο πριν την έναρξη της prime time ζώνης.

Η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για άμεση και αξιόπιστη αθλητική ενημέρωση, σε μια περίοδο όπου οι αγωνιστικές εξελίξεις είναι συνεχείς και το ενδιαφέρον του κοινού μεγάλο. Με σύγχρονη δημοσιογραφική προσέγγιση και γρήγορο ρυθμό, υπόσχεται να κρατά τους τηλεθεατές ενήμερους για ό,τι συμβαίνει στον παγκόσμιο αθλητισμό.

