2025-11-20 18:55:39
Φωτογραφία για Έρχεται το “ANT1 SPORTS” - Πότε κάνει πρεμιέρα;

 



Μία νέα καθημερινή αθλητική εκπομπή έρχεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Το “ANT1 SPORTS” κάνει πρεμιέρα τη

Δευτέρα 24/11, και θα μεταδίδεται ζωντανά στις 19:40, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την πλήρη εικόνα της αθλητικής επικαιρότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το δυναμικό δημοσιογραφικό επιτελείο της εκπομπής αποτελείται από τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, Μανώλη Σφακάκη, Γρηγόρη Ατρείδη και Αλέξανδρο Ξενικάκη, οι οποίοι θα παρουσιάζουν καθημερινά όλα τα τελευταία νέα, τα αποτελέσματα, τις εξελίξεις και τα παρασκήνια από τον χώρο του αθλητισμού.

Με έγκυρο ρεπορτάζ, συνδέσεις και αναλύσεις, το “ANT1 SPORTS” φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κάθε φίλο του αθλητισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρωση λίγο πριν την έναρξη της prime time ζώνης.

Η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για άμεση και αξιόπιστη αθλητική ενημέρωση, σε μια περίοδο όπου οι αγωνιστικές εξελίξεις είναι συνεχείς και το ενδιαφέρον του κοινού μεγάλο. Με σύγχρονη δημοσιογραφική προσέγγιση και γρήγορο ρυθμό, υπόσχεται να κρατά τους τηλεθεατές ενήμερους για ό,τι συμβαίνει στον παγκόσμιο αθλητισμό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνένετευξη Εφ’ Όλης Της Ύλης – Χρίστος Σοροβέλης – Ρωτά Η Βασιλεία Ζαχάρη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνένετευξη Εφ’ Όλης Της Ύλης – Χρίστος Σοροβέλης – Ρωτά Η Βασιλεία Ζαχάρη.
Αλλαγές στον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 από αυτή την Κυριακή...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλαγές στον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 από αυτή την Κυριακή...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το ANT1+ φέρνει όλα τα γήπεδα του κόσμου… σπίτι σου με DAZN!
Το ANT1+ φέρνει όλα τα γήπεδα του κόσμου… σπίτι σου με DAZN!
Maestro: Πότε θα κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος της σειράς ;
Maestro: Πότε θα κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος της σειράς ;
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Πρωτιά για τους Boomers στον ANT1 – Πώς διαμορφώθηκε η μάχη της τηλεθέασης σε prime time και late night
Πρωτιά για τους Boomers στον ANT1 – Πώς διαμορφώθηκε η μάχη της τηλεθέασης σε prime time και late night
«Είμαι ένα τρένο μ’ άδεια βαγόνια, που πάει κι έρχεται…»
«Είμαι ένα τρένο μ’ άδεια βαγόνια, που πάει κι έρχεται…»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Ν. Ταχιάος: Τα έργα που έρχονται θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αττικής – Τι είπε για τη Γραμμή 4 του Μετρό
Ν. Ταχιάος: Τα έργα που έρχονται θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αττικής – Τι είπε για τη Γραμμή 4 του Μετρό
Θανάσης Πάτρας: Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι... - Οι Weekenders είχαν δυναμική...
Θανάσης Πάτρας: Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι... - Οι Weekenders είχαν δυναμική...
Αντιγόνη: «Από μικρή είχα το όνειρο να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»
Αντιγόνη: «Από μικρή είχα το όνειρο να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»
Τσεχία: 57 τραυματίες σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη Νότια Βοημία
Τσεχία: 57 τραυματίες σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη Νότια Βοημία