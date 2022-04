tinanantsou.blogspot.gr

Για όσους ενδιαφέρονται να μαθουν τι γινεται διεθνώς εν έτη 2022, και τι απαιτούν τα ξένα πανεπιστήμια για να φοιτήσει ένας φοιτητής, μπορούν να μελετήσουν το πρόγραμμα του ΙΒ (International Baccalaureate https://www.ibo.org/en/dp). Το πρόγραμμα ΙΒ ακολουθούν και χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα (φυσικά τα παιδιά που έχουν πολλά χρήματα, πάνε στα καλά ιδιωτικά σχολεια, έχουν πολλά λεφτά για να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να γλιτώσουν τις εξοντωτικές Πανελλήνιες εξετάσεις- την πανακριβη Ελληνική στρέβλωση). Το πρόγραμμα ΙΒ φυσικά έχει και σύγχρονη φυσικη , όπως και πολλά κεφάλαια από όσα θα έχουμε και εμεις ευτυχώς από του χρόνουhttps://www.ibo.org/.../dp_sciences_physics_subject-brief (E. Nuclear and quantum physics E.1 Structure of the atom •• E.2 Quantum physics ••• E.3 Radioactive decay •• E.4 Fission • E.5 Fusion and stars )Η σύγχρονη φυσική πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο ( και διδάσκεται εν μέρη στο μάθημα της Χημείας).Αυτό γινεται διεθνώς και ευτυχώς θα γίνει και εδώ. Φυσικά θα πρέπει όλοι οι διδάσκοντες να ξεσκονίσουμε τα βιβλία μας και να παρακολουθήσουμε διαδικτυακά μαθήματα για να επιμορφωθούμε σωστά, αν θέλουμε να είμαστε καλοί στην δουλειά μας και ενημερωμένοι επιστημονικά. Ναι θέλει πολύ κόπο από τους διδάσκοντες, νέα βιβλιογραφία, επιμόρφωση υψηλού επιπέδου και διάβασμα!ΥΓ Αμαν πια αυτό το στερεο ρε συνάδελφοι δεν το βαρεθήκατε; Δεν βαρεθήκατε τις ασκήσεις χωρίς κανένα φυσικό νόημα, την απόλυτη ελληνική στρέβλωση- την παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία - μια ματιά στα θέματα των Πανελληνίων αρκεί για να φρίξετε ; Δεν βαρεθήκατε τις ίδιες σημειώσεις και τα ίδια βιβλία τόσα χρόνια- βιβλία που δεν έχουν μεταφραστεί ΠΟΥΘΕΝΑ στο εξωτερικό; γιατί άραγε; Αλήθεια σε ποια χώρα μπαινεις στο Πανεπιστήμιο με 3 κεφάλαια φυσικής και μάλιστα με αυτά τα συγκεκριμένα κεφαλαια; Η βολή μας και οι σημειώσεις μας για τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια είναι το θέμα ή το τι μαθαίνουν οι μαθητές μας στο σχολείο και αν αυτές οι γνώσεις θα τους βοηθήσουν στην μελλοντική τους πορεία ως επιστήμονες και πολίτες;Αν θέλουμε να μας παίρνουν σοβαρά ως κλάδο θα πρέπει να χαρούμε που επιτέλους τα παιδιά θα μάθουν και σύγχρονη φυσική το 2022.ΥΓ2. Οσοι αντιδρουν ας αναρωτηθούν με ειλικρίνεια γιατι αντιδρουν; Για τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια του καλοκαιριού; Γιατί χρόνος υπάρχει για να προετοιμαστουν για τον Σεπτέμβρη...( μην καρφώνεστε τοσο συνάδελφοι...ντροπή πια)