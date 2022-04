Ευτυχής που συμμετείχα ως presenter ( με 3 paper ), reviewer, μέλος του program committee και scientific chair σε αυτό το καταπληκτικό συνέδριο του IEEE , το μεγαλύτερο στον κόσμο στο Engineering Education και PER με τις καλύτερες συμμετοχές διεθνώς.

http://www.educon-conference.org/current/

Υπέροχα workshops, papers, παρουσιάσεις από τους κορυφαίους επιστήμονες/ερευνητές και από τα καλύτερα Πανεπιστήμια διεθνώς (Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, UCL, Technical University of Munich, EPFL, University of York, Tufts University,University of Chicago,Purdue University, Queen Mary University of London, Singapore University of Technology and Design,Carinthia University of Applied Sciences, Austria, Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Computer Science Department of Texas State University, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm).



Θα σας ενημερώσω για την θεματολογία και τα νέα καθώς και για το υλικό που αξίζει να δείτε από τις 56 χώρες που συμμετέχουν όταν ανέβουν στο IEEE-Xplore

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp.

IEEE Educon Conference

