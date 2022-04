Στη Γαλλία και την Αυστρία, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των αεροπλάνων εναντίον των τρένων. Το πακέτο διάσωσης της Air France της γαλλικής κυβέρνησης για τον COVID-19 απαιτούσε από την αεροπορική εταιρεία να καταργήσει τις πτήσεις εσωτερικού όταν υπήρχε μια επιλογή σιδηροδρομικών μεταφορών που χρειαζόταν λιγότερο από 2 1/2 ώρες για να ολοκληρωθεί. το μέτρο εγγράφηκε αργότερα σε νόμο.Από την Paige McClanahanΤα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη βρίσκονται σε ανοδική πορεία, χάρη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες, την αναγέννηση των τρένων με κρεβατοκάμαρα και τις νέες επενδύσεις σε σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας σε όλη την ήπειρο. Ωστόσο, για να δούμε μεγάλη ανάπτυξη στην επιβατική κίνηση —που είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας— οι σιδηρόδρομοι της ηπείρου θα πρέπει να ξεπεράσουν μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών κρατήσεων και του ανταγωνισμού με πτήσεις μικρών αποστάσεων, που παραμένουν η φθηνότερη επιλογή πολλές διαδρομές πολλών χωρών.Στη Γαλλία και την Αυστρία, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των αεροπλάνων εναντίον των τρένων. Το πακέτο διάσωσης της Air France της γαλλικής κυβέρνησης για τον COVID-19 απαιτούσε από την αεροπορική εταιρεία να καταργήσει τις πτήσεις εσωτερικού όταν υπήρχε μια επιλογή σιδηροδρομικών μεταφορών που χρειαζόταν λιγότερο από 2 1/2 ώρες για να ολοκληρωθεί. το μέτρο εγγράφηκε αργότερα σε νόμο.Η αυστριακή κυβέρνηση έθεσε παρόμοιο όρο για την υποστήριξή της προς την Austrian Airlines, απαιτώντας από την εταιρεία να τερματίσει την πτήση 50 λεπτών μεταξύ Βιέννης και Σάλτσμπουργκ, ένα ταξίδι που οι επιβάτες μπορούν να κάνουν με τρένο σε περίπου τρεις ώρες.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε επίσης το 2021 ως «Έτος Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων», εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία να διαδώσει τη λέξη για τα ταξίδια με τρένο, ιδιαίτερα σε ένα νεότερο κοινό. Ενώ η επιβατική κίνηση αυξανόταν σταθερά μέχρι το 2019, ξεκινούσε από χαμηλή βάση: Πριν από την πανδημία, μόνο το 8% όλων των ταξιδιών επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν με τρένο.Εκτός όμως από την εκστρατεία δημοσίων σχέσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται επίσης για να μειώσουν τα πρακτικά εμπόδια στα διασυνοριακά ταξίδια με τρένο, εισάγοντας νέα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων. αντικατάσταση παρωχημένων υποδομών· και κατασκευή νέων δρομολογίων υψηλής ταχύτητας, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.«Η ιδέα είναι ότι για ταξίδια με τρένο κάτω των τεσσάρων ωρών, κανένας επιχειρηματίας δεν θα επιλέξει να πετάξει, και για ταξίδια κάτω των έξι ωρών, κανονικοί άνθρωποι —τουρίστες— θα παίρνουν το τρένο», δήλωσε ο Alberto Mazzola, εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εταιρείες Σιδηροδρόμων και Υποδομών, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες. Ο Mazzola πρόσθεσε ότι οι κυβερνητικοί ηγέτες ρίχνουν το βάρος τους στις σιδηροδρομικές υποδομές, ιδιαίτερα στις γραμμές υψηλής ταχύτητας. «Το ακούσαμε αυτό πριν από 20 χρόνια», πρόσθεσε. «Η διαφορά σήμερα είναι ότι βλέπουμε τις επενδύσεις».Νυχτερινά τρένα στο δρόμοΤα νυχτερινά τρένα της Ευρώπης αποτελούν μεγάλο μέρος της ανερχόμενης παλίρροιας των σιδηροδρόμων στην ήπειρο. Με την πτώση από τη δεκαετία του 1990, οι υπηρεσίες μίας νύχτας υπέφεραν παράλληλα με την ανάπτυξη των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους και την αύξηση των κρατικών επενδύσεων σε τρένα υψηλής ταχύτητας, των οποίων οι ταχύτερες ημερήσιες υπηρεσίες συχνά εκτόπιζαν τις βραδύτερες αντίστοιχές τους νυχτερινές. Αλλά αυτή η τάση είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει πριν από την πανδημία και τώρα η δυναμική πίσω από τα νυχτερινά τρένα φαίνεται να χτίζεται γρήγορα, με νέες συνδέσεις ύπνου να εμφανίζονται σε όλη την ήπειρο.«Είναι αλήθεια ότι έχουμε μια πραγματική αναβίωση των νυχτερινών τρένων στη Γαλλία και στην Ευρώπη», δήλωσε ο Alain Krakovitch, διευθυντής ταξιδιών στην SNCF, την κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Γαλλίας. «Είναι μια πολύ ισχυρή απαίτηση, τόσο από πελάτες, αλλά και από αιρετούς, δημάρχους και την κυβέρνηση».Πέρυσι, η SNCF ξεκίνησε ξανά τις ολονύκτια δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νίκαιας, με τα εισιτήρια να ξεκινούν από τα 19 ευρώ, περίπου 21 δολάρια, για ένα εισιτήριο χαμηλής περιόδου στα μέσα της εβδομάδας. Αυτό συγκρίνεται με 31 ευρώ, χωρίς τις χρεώσεις αποσκευών ή το κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο, για μια σύντομη πτήση με EasyJet που αναχωρεί παρόμοια ημέρα. Το SNCF προσφέρει επίσης διανυκτερεύσεις μεταξύ Παρισιού και Τουλούζης και μεταξύ Παρισιού και Λούρδης στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ένα νυχτερινό τρένο προς το Hendaye, μια γαλλική παράκτια πόλη κοντά στα ισπανικά σύνορα, θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και η ολονύκτια υπηρεσία χωρίς αλλαγές μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου — ένα ταξίδι που διαρκεί οκτώ ώρες και απαιτεί τουλάχιστον μία αλλαγή — έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2023 ως μια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων ευρωπαϊκών φορέων.Μέχρι στιγμής, είπε ο Krakovitch, η ζήτηση ήταν ισχυρή.«Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι μια τεράστια κλήρωση για τους επιβάτες. Η ιδέα να μπορείς να κοιμηθείς στο Παρίσι και να ξυπνήσεις στη Νίκαια σώζει μια νύχτα σε ένα ξενοδοχείο», είπε ο Krakovitch. «Σας επιτρέπει να φτάσετε πολύ νωρίς στη Νίκαια χωρίς να κουραστείτε. Είναι ένα προϊόν που έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά χρειάστηκε να επενδύσουμε πολλά για να το επαναλανσάρουμε. Ελπίζουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική».Είναι παρόμοια ιστορία και αλλού στην Ευρώπη. Πέρυσι, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι εγκαινίασαν μια νέα ολονύκτια σύνδεση από τη Ζυρίχη προς το Άμστερνταμ (με στάσεις στη Βασιλεία της Ελβετίας και στην Κολωνία της Γερμανίας), προσθέτοντας στις υπηρεσίες διανυκτέρευσης που συνδέουν τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας με το Βερολίνο. Βουδαπέστη, Ουγγαρία; Πράγα; και Ζάγκρεμπ, Κροατία· μεταξύ άλλων προορισμών. Η European Sleeper, μια ολλανδική βελγική εταιρεία που ιδρύθηκε από δύο επιχειρηματίες, σχεδιάζει μια ολονύκτια σύνδεση μεταξύ Βρυξελλών και Πράγας, με στάσεις στο Άμστερνταμ και το Βερολίνο, μεταξύ άλλων πόλεων. Ελπίζουν να κυκλοφορήσουν την υπηρεσία αυτό το καλοκαίρι, αλλά η ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.Συνεχείς ΠροκλήσειςΌμως, ενώ τα νυχτερινά τρένα προσφέρουν νέες συνδέσεις για τους ταξιδιώτες, εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες διαδρομές. Οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν συνδέσεις μεταξύ πόλεων που δεν είναι συνδεδεμένες σε αυτά τα δίκτυα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, τόσο στην κράτηση των εισιτηρίων τους όσο και στις τιμές που χρεώνονται. Ορισμένα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με πολλαπλές στάσεις εξακολουθούν να είναι πολύ φθηνότερα με αεροπλάνο παρά με τρένο.Γεγονός παραμένει ότι, παρά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους, οι κυβερνήσεις του μπλοκ συνεχίζουν να χορηγούν τεράστιες επιδοτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες — με τη μορφή πακέτων διάσωσης καθώς και χαμηλών φόρων στα καύσιμα αεροσκαφών — αν και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σύντομα. Και ενώ η γαλλική και η αυστριακή απαγόρευση για τις απαγορεύσεις πτήσεων μικρών αποστάσεων τράβηξαν την προσοχή στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα, τα μέτρα τερμάτισαν τις πτήσεις σε ένα μόνο δρομολόγιο — Βιέννη προς Σάλτσμπουργκ — στην Αυστρία και τρεις στη Γαλλία: Παρίσι προς Μπορντό, Παρίσι προς Λυών, και το Παρίσι στη Νάντη. Στη γαλλική περίπτωση, οι επιβάτες εξακολουθούν να επιτρέπεται να πετούν σε αυτές τις διαδρομές εάν αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου ταξιδιού με αεροπλάνο.Ο Herwig Schuster, ακτιβιστής μεταφορών για την εκστρατεία EU Mobility for All της Greenpeace, χαρακτήρισε τα γαλλικά και αυστριακά μέτρα «ένα σημείο εκκίνησης» και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαγορεύσει πτήσεις για τις οποίες υπάρχει εναλλακτική τρένο που διαρκεί λιγότερο από έξι ώρες, αντί για μόλις δύο ή τρεις. Ένα τέτοιο μέτρο θα εξαφάνιζε περίπου το ένα τρίτο των πιο δημοφιλών δρομολογίων μικρών αποστάσεων της Ευρώπης, αλλά ο Schuster υποστήριξε ότι οι καταναλωτές είναι έτοιμοι για μια τέτοια αλλαγή: Μια πρόσφατη έρευνα για το κλίμα διαπίστωσε ότι το 62% των Ευρωπαίων υποστηρίζει την απαγόρευση των πτήσεων μικρών αποστάσεων. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, πρόσθεσε, θα ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι επιλογές των τρένων είναι τουλάχιστον εξίσου προσιτές με τις πτήσεις.Σε πολλά ευρωπαϊκά δρομολόγια — ειδικά σε ταξίδια μεγαλύτερης απόστασης που διασχίζουν πολλά εθνικά σύνορα — οι πτήσεις παραμένουν η φθηνότερη επιλογή: Μια πτήση μονής διαδρομής μεσοβδόμαδα από Ζυρίχη προς Βαρκελώνη, Ισπανία, τον Ιούλιο κοστίζει μόλις 45 ευρώ στη φθηνή εταιρεία Vueling , σε σύγκριση με 140 ευρώ (και πολλές περισσότερες ώρες) για την κάλυψη της ίδιας απόστασης σιδηροδρομικώς. Οι πτήσεις είναι επίσης συνήθως η πιο προσιτή επιλογή για ταξίδια από το Λονδίνο στη Μαδρίτη, την Κοπεγχάγη στη Ρώμη και το Παρίσι στη Βουδαπέστη.Το γεγονός ότι το τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης δεν διαθέτει ένα ενιαίο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων αποτελεί μια άλλη πρόκληση, δήλωσε ο Mark Smith, ο οποίος διευθύνει το The Man in Seat 61, έναν ιστότοπο με πόρους για ταξίδια με τρένο στη Βρετανία, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα τρένα έχουν καλή αξία σε σύγκριση με τα αεροπλάνα, ειδικά όταν λαμβάνετε υπόψη τα τέλη αποσκευών και το κόστος από και προς το αεροδρόμιο. Η κράτηση εκ των προτέρων, όπως θα κάνατε για μια πτήση, μπορεί επίσης να εξοικονομήσει πολλά χρήματα στους ταξιδιώτες, είπε ο Smith, προσθέτοντας ότι συμβουλεύει τους ανθρώπους να κάνουν κράτηση για το ταξίδι τους με τρένο μεγάλων αποστάσεων έναν έως τρεις μήνες νωρίτερα για να αποφύγουν τις αυξήσεις των τιμών την τελευταία στιγμή. Συνιστά επίσης ιστότοπους όπως η Trainline και η Rail Europe για κρατήσεις για ταξίδια σε πολλές χώρες στην Ευρώπη.