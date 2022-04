Pixabay / David MarkΘα μπορούσε, κάλλιστα, να πει κάποιος ότι είναι πραγματικά κρίμα να ταξιδεύει στην Ευρώπη με αεροπλάνο. Η ευρωπαϊκή ήπειρος διαθέτει ένα από τα καλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο, με κάποια από αυτά να οδηγούν σε πραγματικά φαντασμαγορικούς προορισμούς, οι οποίοι συνιστούν από μόνοι τους μια ευκαιρία για ξέγνοιαστες διακοπές.Χρήστος Θ. ΠαναγόπουλοςΑυτά είναι τα 10 ομορφότερα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη.1. Βόρεια Ιρλανδία: Η διαδρομή από το Ντέρι στο ΚολρέινH ειδυλλιακή διαδρομή από το Ντέρι στο ΚολρέινCNNi News Source via Stephen Barnes/Adobe StockΟ Μάικλ Πέιλιν, ένας γνώστης και λάτρης των ταξιδιών, έχει αποκαλέσει τη συγκεκριμένη διαδρομή «έναν από τους πιο όμορφους σιδηροδρομικούς προορισμούς στον κόσμο». Η συνολική διάρκεια της συγκεκριμένης διαδρομής δεν ξεπερνά τα 38 λεπτά, αλλά οι ράγες διασχίζουν τον ποταμό Φόιλ έξω από το Ντέρι, περνά μέσα από την εξοχή και καταλήγει στο Μπένον Στραντ, μια παραθαλάσσια περιοχή, με θέα τον Ατλαντικό Ωκεανό και μία από τις πλέον αγαπημένες παραλίες του CNN Travel. Οι γραμμές εκτείνονται δίπλα ακριβώς από την ακτογραμμή, επομένως αν κάποιος δεν μπορεί να αντισταθεί, μπορεί να αποβιβαστεί στο Κάστλροκ και να περπατήσει στην άμμο.Από εκεί, το τρένο επιστρέφει στην ενδοχώρα, ακολουθώντας αυτή τη φορά τον ποταμό Μπαν έως το Κολρέιν. Η διαδρομή έχει και ιστορική σημασία, αφού ακολουθεί τα χνάρια της αρχαιότερης ανθρώπινης αποικίας που δημιουργήθηκε στην Ιρλανδία στο Οχυρό Μαουντσάντελ, ψηλά στην υψηλή όχθη του Μπαν. Κατοικήθηκε την περίοδο μεταξύ 7900 και 7600 π.Χ.2. Ιταλία: Από τη Φλωρεντία στη ΝάποληΆποψη των λόφων του Ορβιέτο, στην Ούμπρια της ΙταλίαςGetty Images via De AgostiniΜόνο στην Ιταλία μπορεί μία από τις κύριες διαδρομές της χώρας να είναι τόσο όμορφη. Η κύρια γραμμή βορρά-νότου της Ιταλίας εκτείνεται από το Μιλάνο έως τη Νάπολη και ενώ το ανώτερο τμήμα δεν είναι ό,τι καλύτερο, ωστόσο μέσα από τις επίπεδες πεδιάδες της κοιλάδας του Πάδου και στη συνέχεια μέσα από ορεινές σήραγγες από την Μπολόνια έως τη Φλωρεντία, συνεχίζοντας νότια, θα διασχίσετε μερικά από τα πιο κλασικά τοπία της Ιταλίας.Βγαίνοντας από το σταθμό Σάντα Μαρία Νοβέλα στη Φλωρεντία, θα αντικρίσετε το διάσημο Ντουόμο, στη συνέχεια θα διασχίσετε τον Άρνο, προτού περάσετε από την Τοσκάνη, τους λόφους εκατέρωθεν, και στη συνέχεια την Ούμπρια και το Λάτσιο.Καθίστε στην αριστερή πλευρά του για να δείτε τη θέα από τα απόκρημνα Απέννινα Όρη, ενώ ένα καθίσετε στα δεξιά, θα δείτε το Ορβιέτο, μια από τις πιο όμορφες αρχαίες πόλεις της κεντρικής Ιταλίας, η οποία σμιλεύτηκε για πρώτη φορά από τον πολιτισμό των Ετρούσκων πάνω σε ένα βράχο. Μπαίνοντας στην Ρώμη, θα περάσετε από τα αρχαία τείχη της πόλης. Έχετε περισσότερο χρόνο; Μείνετε μετά τη Ρώμη στη Νάπολη, για να απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα του Βεζούβιου, καθώς μπαίνετε στην πόλη.3. Ισπανία: Από τη Βαρκελώνη στο ΜονσεράτΗ σιδηροδρομική γραμμή της Κρεμαγιέρα, στα ορεινά της ΙσπανίαςCNNi News Source via alzamu79/Adobe StockΗ μεγάλη πλατεία Plaça d'Espanya της Βαρκελώνης είναι η αφετηρία για το εκπλητικά όμορφο ταξίδι προς το Μονσεράτ, την πριονωτή οροσειρά που υψώνεται στο βάθος πίσω από την παραθαλάσσια πόλη και φιλοξενεί ένα αβαείο Βενεδικτίνων από τον 11ο αιώνα (αν και το σημερινό κτίριο είναι του 1800). Η σιδηροδρομική γραμμή των 23 μιλίων διασχίζει την καταλανική ύπαιθρο μέχρι τους πρόποδες των βουνών, όπου ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Κρεμαγιέρα ανεβάζει τους επισκέπτες στην πλαγιά του βουνού από το 1892 (με ένα διάλειμμα από το 1957-2003).Πρόκειται για μια πραγματικά εκπληκτική διαδρομή, που ανεβαίνει 1.800 πόδια στα πρώτα 2,5 μίλια, βοηθούμενη από την έλξη των οδοντωτών τροχών. Μόλις φτάσετε στο επίπεδο του μοναστηριού, μπορείτε να πάρετε ένα άλλο τελεφερίκ, το Σαντ Χοάν που οδηγεί ψηλότερα στις κορυφές. Από εκεί μπορείτε να κάνετε πεζοπορία στα βουνά.4. Αυστρία: Ο σιδηρόδρομος ΣέμερινγκΗ σιδηροδρομική γραμμή του Σέμερινγκ χάνεται μέσα στο πυκνό ελατόδασοςUnsplash / Raphael CruzΣχεδόν 200 χρόνια αφότου άνοιξε το 1854, ο σιδηρόδρομος Σέμερινγκ εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο όμορφους σιδηροδρόμους που υπάρχουν - και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιά. Ακόμα καλύτερα, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε αν ταξιδεύετε μεταξύ Βιέννης και Βενετίας - καθιστώντας τον έναν κατάλληλα εντυπωσιακό τρόπο για να ταξιδέψετε ανάμεσα σε δύο από τις πιο όμορφες πόλεις της ΕυρώπηςΟι σιδηροδρομικές γραμμές διανύουν 25 μίλια μέσα από τις αυστριακές Άλπεις ανάμεσα στο Γλόγκνιτς και το Σέμερινγκ.. Οι ράγες διαπερνούν τα βουνά, μέσα από 16 σήραγγες, 15 οδογέφυρες και πάνω από 100 γέφυρες, ενώ η διαδρομή περιλαμβάνει κι ένα ταξίδι μέσα από ένα ορεινό πέρασμα σε υψόμετρο περίπου 3.000 ποδών, με πολλές συναρπαστικές στροφές.Είναι ο πρώτος ορεινός σιδηρόδρομος που κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, με στόχο να συνδέσει τη Βιέννη με την Τεργέστη (το επίνειο της πάλαι ποτέ Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας) κι εξακολουθεί να είναι ένας από τα σπουδαιότερα σιδηροδρομικά δίκτυα. Όσο ταξιδεύουν μέσω του Σέμερινγκ αναγνωρίζουν όχι μόνο την υπέροχη θέα, αλλά και τις 57 εξοχικές κατοικίες που χτίστηκαν για το προσωπικό του σιδηροδρόμου και βρίσκονται κατανεμημένες κατά μήκος της γραμμής.5. Σλοβενία: Ο σιδηρόδρομος του ΜπόχιντζH γέφυρα Solkan, της μεγαλύτερης πέτρινης σιδηροδρομικής γέφυρας στον κόσμο, που διασχίζει τον ποταμό Soča.CNNi News Source via DragoNika/Adobe StockΗ Σλοβενία είναι ένα συναρπαστικό μέρος για να κάνετε ένα ταξίδι με τρένο, λόγω της γεωγραφικής θέσης της - οι σιδηροδρομικές γραμμές των συνολικά 800 μιλίων της αποτελούν μέρος ευρύτερων γραμμών που συνδέουν την Ιταλία με την Ουγγαρία και την Αυστρία με την Κροατία και την Ιταλία. Το σιδηροδρομικό δίκτυο του Μπόχιντζ συνιστά έναν από τους πλέον ιστορικούς σιδηροδρόμους της Σλοβενίας: Περιλαμβάνει 28 σήραγγες (μία από αυτές έχει μήκος λίγο κάτω από 17.500 πόδια) και 65 γέφυρες - συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας Solkan, της μεγαλύτερης πέτρινης σιδηροδρομικής γέφυρας στον κόσμο, που διασχίζει τον ποταμό Soča.6. Νορβηγία: Ο σιδηρόδρομος του ΜπέργκενΜια από τις πιο όμορφες σιδηροδρομικές διαδρομές της Βόρειας Ευρώπης είναι εκείνη που ενώνει το Όσλο με το ΜπέργκενCNNi News Source via dudlajzov/Adobe StockΚατασκευασμένη το 1909, η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή συνδέει το Όσλο με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, το Μπέργκεν.Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε μ’ έναν συνηθισμένο προαστιακό σιδηρόδρομο, αλλά για μια θεαματική διαδρομή διάρκειας επτά ωρών στα οροπέδια της Νορβηγίας, πέρα από λίμνες, πεζοπορικά βουνά κι ένα χωριό που είναι προσβάσιμο μόνο με τρένο, το Φίνσε, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μεγάλο υψόμετρο.Στην πόλη Μίρνταλ, μπορείτε να πάρετε ανταπόκριση και να απολαύσετε μια ωριαία βόλτα με το τρενάκι έως το Φλαμ. Η διαδρομή σας οδηγεί δίπλα σε ψηλούς βράχους, σε ένα καταπράσινο τοπίο κι έναν εντυπωσιακό καταρράκτη.7. Από τη Νίκαια στη Βεντιμίλια: Ένα ταξίδι από τη Γαλλία στο Μονακό κι από εκεί στην ΙταλίαΆποψη της Νίκαιας στη νότιο ΓαλλίαPixabayΑυτή τη διαδρομή θα την κάνετε για τη θέα, φυσικά. Διαρκεί μόλις 50 λεπτά αλλά η γραμμή διασχίζει πανέμορφα τοπία διαμέσου της Γαλλίας μέχρι το Μονακό κι από εκεί διαμέσου των ιταλικών συνόρων.Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, ξεκινώντας από το σταθμό Νις Ρικιέ θα έχετε υπέροχη θέα, περνώντας από βίλες Art Deco και εναλλάσσοντας στιγμιότυπα από τη Μεσόγειο ανάμεσα στα δέντρα, και περνώντας κατά μήκος ολόκληρων κόλπων, με πόλεις στοιβαγμένες στις πλαγιές των βράχων. Θα περάσετε μέσα από μερικές από τις πιο μυθικές πόλεις της Κυανής Ακτής, όπως η Εζ και η κατάφυτη με λεμονόδεντρα Μεντόν, καθώς και θα έχετε εξαιρετική θέα στο Μόντε Κάρλο. Θα καταλάβετε ότι έχετε φτάσει στην Ιταλία όταν η μυρωδιά της ανθισμένης μπουκαμβίλιας πλημμυρίσει την ατμόσφαιρα γύρω σας.8. Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Από το Σαράγεβο στο ΜόσταρΆποψη του ΜόσταρPixabayΗ διαδρομή ανάμεσα στο Σαράγεβο και το Μόσταρ είναι αρκετά όμορφη και διαρκεί δύο ώρες. Ωστόσο, εκείνο που την κάνει να ξεχωρίζει είναι τα πράσινα μικρά βουνά και οι απόκρημνοι βράχοι, καθώς το τρένο ακολουθεί τον σμαραγδένιο ποταμό Νερέτβα .Θα φτάσετε στο Μόσταρ λίγο πιο πάνω από το ποτάμι και τη διάσημη ομώνυμη γέφυρα, η οποία χτίστηκε από τους Οθωμανούς πριν καταστραφεί το 1993 από τις κροατικές δυνάμεις και ξαναχτιστεί κομμάτι - κομμάτι το 2004.9. Σκωτία: Ο σιδηρόδρομος του Γουεστ Χάιλαντ – Ταξιδεύοντας σαν τον Χάρι ΠότερΤαξιδεύοντας σαν τον... Χάρι Πότερ στα δυτικά ΧάιλαντςCNNi News Source via Marcin Kadziolka/Adobe StockΠιθανότατα θα αναγνωρίσετε την οδογέφυρα Γκλενφίναν, η οποία διασχίζει τα σκωτσέζικα Χάιλαντς σε ύψος 1.250 ποδιών, με τα τρένα να διαπερνούν τον ποταμό Φίναν σε ύψος 100 ποδιών, από τις ταινίες του διάσημου μάγου, Χάρι Πότερ.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές με τρένο στον κόσμο - η επική θέα στην πιο διάσημη σιδηροδρομική γραμμή της Σκωτίας σας παρασύρει κατευθείαν στα Χάιλαντς, χωρίς καν να βγείτε από το βαγόνι.Φεύγοντας από τη Γλασκώβη, δείχνει ευθεία βορειοδυτικά, καταλήγοντας στο Mallaig, όπου μπορείτε να πάρετε το φέρι για το Isle of Skye.Καθ’ οδόν, θα περάσετε μέσα από το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, πέρα από τον Μπεν Νέβις και διαμέσου του Ράνοχ Μουρ, όπου η γραμμή μοιάζει να αιωρείται πάνω από τα έλη και με… παρέα τα ελάφια.10. Σουηδία: Από το Λιντκέπινγκ στο ΜάριεσταντΤο χιονισμένο οροπέδιο ΚίνεκουλCNNi News Source via Andreas Hoff/Adobe StockΤέλος, τα βλέμματα όλων μας στερέφονται στη Σουηδία με τη σιδηροδρομική γραμμή που εκτείνεται από τη Στοκχόλμη έως το Νάρβικ, μια περιοχή που βρίσκεται στη Νορβηγία κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδρομή είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μήκος, κι απαιτεί καλό σχεδιασμό από τον ταξιδιώτη.Ωστόσο, συντομεύοντας μια απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, μπορεί κανείς να απολαύσει τη διαδρομή με τρένο από το Λιντκέπινγκ έως το Μάριεσταντ.Η μονή γραμμή του συγκεκριμένου σιδηροδρόμου περιφέρεται γύρω από τη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, τη Βένερν, ανεβαίνοντας στο οροπέδιο Κίνεκουλ, όπου ο ταξιδιώτης έχει μια καταπληκτική θέα προς τη λίμνη, καθώς κατευθύνεται βορειοανατολικά. Βαρεθήκατε τη θέα στη λίμνη; Προσέξτε για ελάφια και άλκες γύρω από τη γραμμή το χειμώνα ή πηγαίνετε την άνοιξη, όταν το οροπέδιο καλύπτεται από άγριο σκόρδο.cnn.grsidirodromikanea.blogspot.com