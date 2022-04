Έντεκα καθηγητές του ΕΚΠΑ μεταξύ των 5.882 ερευνητών με την σημαντικότερη επιστημονική επιρροή παγκοσμίως

tinanantsou.blogspot.gr

According to their Google Scholar Citations public profilesΈντεκα καθηγητές του ΕΚΠΑ μεταξύ των 5.882 ερευνητών με την σημαντικότερη επιστημονική επιρροή παγκοσμίως(Highly Cited Researchers (h>100) της Webometrics)http://www.webometrics.info/en/hlargerthan100Έντεκα καθηγητές και ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνονται στην κατάταξη «Highly Cited Researchers(h>100) » της Webometrics. Ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται δύο φορές κάθε χρόνο, με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών Πανεπιστημίων στο Google Scholar. Καταγράφει καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά.Η επικαιροποιημένη κατάταξη η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα, αφορά στοιχεία που συλλέχθηκαν την δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου 2022. Περιλαμβάνει 5.882 Highly Cited Researchers, δηλαδή ερευνητές με h-index ≥ 100. Με άλλα λόγια περιλαμβάνει τους ερευνητές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100 ερευνητικές εργασίες, που έχουν παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το λιγότερο 100 άλλους ερευνητές στις εργασίες τους. Στην εν λόγω κατάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 13 Καθηγητές και ερευνητές ελληνικών Πανεπιστημίων, εκ των οποίων 11 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένας από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας από το Πανεπιστήμιο Πατρών.Αποτελεί ιδιαίτερη διάκριση για το ερευνητικό έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ιδρύματος, η συμμετοχή των έντεκα ΔΕΠ και ερευνητών. Οι δέκα εξ αυτών ανήκουν στην Ιατρική Σχολή του Ιδρύματος και ένας προέρχεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Τμήμα Φυσικής.Οι καθηγητές και ερευνητές του ΕΚΠΑ με την σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως είναι κατά σειρά h-index: ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος με h-index 200 και 174.393 ετεροαναφορές, ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτρης Τριχόπουλος με h-index 169 και 122.336 ετεροαναφορές (το ερευνητικό έργο του οποίου μοιράζεται σύμφωνα με το προφίλ του ανάμεσα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Harvard), η Καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου με h-index 154 και 139.072 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής και Πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με h-index 151 και 107.960 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος με h-index 137 και 184.590 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης με h-index 128 και 83.435 ετεροαναφορές,, ο Καθηγητής Μαρίνος Δαλάκας με h-index 117 και 50076 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος με h-index 115 και 49. 436ετεροαναφορές, η Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου με h-index 111 και 45. 942 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Δημήτρης Τούσουλης με h-index 103 και 39.258 ετεροαναφορές και ο Καθηγητής Ματθαίος Σανταμούρης με h-index 102 και 39.175 ετεροαναφορές (το ερευνητικό έργο του οποίου μοιράζεται σύμφωνα με το προφίλ του ανάμεσα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας από την Αυστραλία).Οι καθηγητές και ερευνητές του εν λόγω πίνακα είτε είναι εν ζωή είτε όχι κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό με αναφορά του Πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν. Το πρώτο κριτήριο κατάταξης είναι το h-index, και το δεύτερο κριτήριο o συνολικός αριθμός ετερεοαναφορών.Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των 13 καθηγητών και ερευνητών των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη Highly Cited Researchers (h>100) της Webometrics.Πίνακας 1: Οι 13 Καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων στην κατάταξη Highly Cited Researchers (h>100) της Webometrics)RANKNAMEORGANIZATIONH INDEXCITATIONS108George P ChrousosNational and Kapodistrian University of Athens200174393376Dimitrios TrichopoulosHarvard School of Public Health; National and Kapodistrian University of Athens169122336649Antonia TrichopoulouNational and Kapodistrian University of Athens154139072751Meletios Athanasios DimopoulosNational and Kapodistrian University of Athens1511079601226Gerasimos FilippatosNational and Kapodistrian University of Athens1371845901824Christodoulos StefanadisNational and Kapodistrian University of Athens128834352935Marinos DalakasNational and Kapodistrian University of Athens117500763187Haralampos M MoutsopoulosNational and Kapodistrian University of Athens115494363749Pagona LagiouNational and Kapodistrian University of Athens111459423795Demosthenes PanagiotakosHarokopio University in Athens1101096405215Dimitris TousoulisNational and Kapodistrian University of Athens103392585430Santamouris MatUniversity of New South Wales; National and Kapodistrian University Athens102391755520Spyros PandisChE; University of Patras; Carnegie Mellon University10160714Στην κατάταξη του 2022, όπως προαναφέραμε εμφανίζονται 5.882 ερευνητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Στην πρώτη θέση του πίνακα συναντάμε τον Καθηγητή Πολιτικής Υγείας και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Harvard Ronald C Kessler με h-index 316 και 466.308 ετεροαναφορές και ακολουθούν στην 2η θέση η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard JoAnn E. Manson με h-index 300 και 383.680 ετεροαναφορές και στην 3η θέση ο Καθηγητής Χημικής και Βιοιατρικής Μηχανικής του Massachusetts Institute of Technology (MIT) RobertLangerμε h-index 297 και 359.953 ετεροαναφορές. Στην 8η θέση βρίσκεται η πρώτη παρουσία καθηγητή – ερευνητή από Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο αυτή του Καθηγητή Φυσικής του Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Michael Grätzel με h-index 283 και 419.520 ετεροαναφορές.https://hub.uoa.gr/eleven-nkua-professors-among-the-5882-researchers-with-the-most-important-scientific-influence-in-the-world/?fbclid=IwAR28TiNWiy-VP6BdYvMUDRwisqhe_Ia8jw5Jjp7AFrvtm3AVFdCrDYZI_m0