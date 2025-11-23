2025-11-23 18:36:47

Το Ιράν έγινε η χρυσή πύλη για τη διαμετακόμιση 60 εκατομμυρίων τόνων διαφόρων ειδών προϊόντων μέσω σιδηροδρόμων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης.tabnak.irΣε μια συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ έξι χωρών για την ανάπτυξη σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω του νότιου διαδρόμου Κίνας-Ευρώπης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παρουσιάστηκε ως η χρυσή πύλη για τη διαμετακόμιση 60 εκατομμυρίων τόνων εμπορευμάτων από sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ