Εντυπωσιακό line-up ομιλητών στο κεντρικό συνέδριο της ECDM Expo SE Europe 2022

Εντυπωσιακό line-up ομιλητών στο κεντρικό συνέδριο της ECDM Expo SE Europe 2022Η οργανωτική επιτροπή τής eCommerce & Digital Marketing Expo, Greece & Southeastern Europe 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα, στις 14 & 15 Μαΐου 2022, προχώρησε στην 3η κατά σειρά ανακοίνωση ομιλητών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο κεντρικό διήμερο Συνέδριο της έκθεσης.Το γεγονός της χρονιάς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εκθεσιακή και συνεδριακή διοργάνωση eCommerce & Digital Marketing Expo SE 2022 (ECDM Expo SEE 2022) αναμένεται πιο δυναμική και ενδιαφέρουσα από ποτέ, με 100+ εκθέτες και 6 παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν 60 ομιλητές, κορυφαία στελέχη εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Οι ομιλητές του κεντρικού συνεδρίου που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τους διοργανωτές είναι οι:Giuliano Cini, Brand Lead Italy & Greece, TikTokMaike Jansen, Head of e-Regulations, Ecommerce EuropeYiannis Papadonikolakis, Sales Director, Greece, Checkout.comMichalis Moschos, CMO, Central and Eastern Europe, MicrosoftKonstantinos Papadopoulos, Account Strategist, GooglePanagiotis Kriaris, Head Of Business Development, UnzerAlon Paster, Head of Commercial Development, Global Emerging Markets, eBayNatalia Zhukova, Head of Marketing, Market Research, SEMrushGeoff Desreumaux, co-Founder/Chief Editor, We are Social MediaKaterina Fraidaki, President, GRECALorraine Higgins, Founder & MD, Rockwood - Sec Gen, Digital Business IrelandGuido X Jansen, Global Business & Technology Evangelist, SprykerChristine Nikolaou, Global Head of Ecommerce Strategy & Performance, DiageoGeorge Zachartzis, co-founder & CEO, Smart Shipping Technologies PCKonstantinos Chouliaras, Director of Operations, Skroutz Last MileNikolaos Chatzidakis, Co-founder and CTO, afterSalesProRania Lamprou, co-Founder & CEO, SimplerAlexandr Jeleascov, CEO, Packeta RomaniaΟι εγγραφές για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα συνέδρια, αλλά και των επισκεπτών της έκθεσης, βρίσκονται σε εξέλιξη.*Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της ECDM EXPO SEE 2022 είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στην έκθεση είναι μία δωρεάν εγγραφή που μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.Το κόστος του εισιτηρίου για το κεντρικό διήμερο συνέδριο είναι 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εξασφαλίζει συμμετοχή και στις δύο ημέρες του συνεδρίου. Για τα μέλη του GR.EC.A προβλέπεται μειωμένο εισιτήριο με κόστος 175 ευρώ πλέον ΦΠΑ.Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια για το κεντρικό συνέδριο, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν εδώ.Η ECDM Expo SE Europe 2022 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Ελληνικoύ Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, GR.EC.A. και διοργανώνεται με την υποστήριξη των εταιρειών:Μεγάλοι Χορηγοί: Accenture, ACS, BitMyJob, Cloudcart, DHL, Digital4u, Lighthouse, Netsteps, Protocol, Skroutz, WayMoreΧορηγοί: 3ds, aboutNet, bMind, DigitalUp, OnIT!, ZonePageΥποστηρικτές: Artecniko, Asendia, NetMechanics, PCramaeCommerce & Digital Marketing Expo SE Europe 2022Χώρος διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο.Χρόνος διεξαγωγής: 14 και 15 Μαΐου 2022.Ωράριο έκθεσης: 11:00 – 20:00Περισσότερες πληροφορίες: www.ecdmexpo.comΔιοργάνωση: Verticom* Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής της εκδήλωσης Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα η είσοδος στους χώρους της διοργάνωσης επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους και προσφάτως νοσήσαντες και απαιτείται προεγγραφή πριν την προσέλευση. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα πιθανώς να τροποποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης.

themaygeias