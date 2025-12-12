2025-12-12 22:03:34

Η Klavdia παρουσιάζει το music video για το νέο της τραγούδι «Άνεμος», μια οπτικοακουστική ιστορία που μιλά για την ελευθερία, τη δύναμη της προσωπικής επιλογής και την αόρατη ενέργεια που μας οδηγεί στη ζωή. Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records.



Με σύγχρονη κινηματογράφηση και έντονους συμβολισμούς, το music video δίνει μορφή σε μια ανθρώπινη ιστορία που μας υπενθυμίζει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο – ακόμη κι όταν αυτός βρίσκεται «κόντρα στον άνεμο». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο George Mpenioudakis.



Ο «Άνεμος» είναι ένα τραγούδι σε μουσική των Arcade και του Αποστόλη Μαλλιά και στίχους των Arcade. Η Klavdia συνδυάζει την ποπ ταυτότητά της με παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοντέρνο και συναισθηματικό αποτέλεσμα που αναδεικνύεται από τη χαρακτηριστική, σαγηνευτική χροιά της.



