2025-12-12 22:03:34
Φωτογραφία για Klavdia: Κυκλοφόρησε το νέο εντυπωσιακό music video για το τραγούδι «Άνεμος»
Η Klavdia παρουσιάζει το music video για το νέο της τραγούδι «Άνεμος», μια οπτικοακουστική ιστορία που μιλά για την ελευθερία, τη δύναμη της προσωπικής επιλογής και την αόρατη ενέργεια που μας οδηγεί στη ζωή. Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records.

Με σύγχρονη κινηματογράφηση και έντονους συμβολισμούς, το music video δίνει μορφή σε μια ανθρώπινη ιστορία που μας υπενθυμίζει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο – ακόμη κι όταν αυτός βρίσκεται «κόντρα στον άνεμο». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο George Mpenioudakis.

Ο «Άνεμος» είναι ένα τραγούδι σε μουσική των Arcade και του Αποστόλη Μαλλιά και στίχους των Arcade. Η Klavdia συνδυάζει την ποπ ταυτότητά της με παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοντέρνο και συναισθηματικό αποτέλεσμα που αναδεικνύεται από τη χαρακτηριστική, σαγηνευτική χροιά της.

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
«ΡΙΦΙΦΙ»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά μυθοπλασία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΡΙΦΙΦΙ»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά μυθοπλασία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Extreme Makeover: Home Edition - Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Σπύρο Σούλη
Extreme Makeover: Home Edition - Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Σπύρο Σούλη
Αράλια. 'Ενα εντυπωσιακό φυτό για σκιερά σημεία
Αράλια. 'Ενα εντυπωσιακό φυτό για σκιερά σημεία
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του συγγραφέα Διαμαντή Μυρτσίδη Με τίτλο
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του συγγραφέα Διαμαντή Μυρτσίδη Με τίτλο "Ο Σιδηρόδρομος στη γη των Θρακών"
Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν τραγούδι για τον εθνικό τελικό
Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν τραγούδι για τον εθνικό τελικό
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας "Εμπεσιώτικη Φωνή". (Αρ Φυλλου 208)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σμιλεμένες Ψυχές: Πρεμιέρα για την πολυβραβευμένη συμπαραγωγή της COSMOTE TV
Σμιλεμένες Ψυχές: Πρεμιέρα για την πολυβραβευμένη συμπαραγωγή της COSMOTE TV
Στα «δίχτυα» της Τροχαίας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Θετική σε αλκοτέστ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά της
Στα «δίχτυα» της Τροχαίας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Θετική σε αλκοτέστ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά της
Τι ανακοίνωσε η Barking Well Media για την Μαρία Μπακοδήμου;
Τι ανακοίνωσε η Barking Well Media για την Μαρία Μπακοδήμου;
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
Το σόι σου - Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ
Το σόι σου - Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ