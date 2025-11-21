soulouposeto

Πoλύ ιδιαίτερης εμφάνισης και όχι δύσκολης καλλιέργειας φυτό, που μπορεί να αναπτυχθεί και σε δενδροειδή μορφή, ιδανικό για σκιερά σημεία.Γενικά χαρακτηριστικάFatsia japonica &Aralia sieboldii η βοτανολογική ονομασία της και πρόκειται για πολυετή και αειθαλή τροπικό θάμνο, με καταγωγή από την Ιαπωνία στην οποία, όπως και σε περιοχές της Αμερικής, ευδοκιμεί ως αυτοφυές σε ορεινές κυρίως τοποθεσίες.Στο γένος Aralia ανήκουν αρκετά είδη που διαφέρουν κυρίως στην ένταση των αποχρώσεων του φυλλώματος και κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως αγκαθωτά ή όχι στελέχη, υπόλευκα ή πιο έντονης απόχρωσης άνθη μονόχρωμο ή δίχρωμο φύλλωμα, με πιο κοινή ποικιλία την Aralia japonica.Συχνά αποκαλείται και Φάτσια.Σε πλήρη ανάπτυξη οι δενδροειδείς ποικιλίες μπορούν να ξεπεράσουν σε ύψος τα 8-10 μέτρα.Σε ερασιτεχνικές καλλιέργειες οι μέσου ύψους ποικιλίες δεν ξεπερνούν τα 80-200cm με περίπου αντίστοιχη παράπλευρη ανάπτυξη.Το πυκνό της φύλλωμα αποτελείται από ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους παλαμοειδή, σύνθετα και με βαθιές εγκοπές φύλλα, σκουροπράσινου χρώματος, που αναπτύσσονται στις άκρες των ορθόκλαδων στελεχών.Τα υπόλευκα αρωματικά άνθη της σχηματίζουν ταξιανθίες στην κορυφή των στελεχών και μετά την ωρίμανσή τους μετατρέπονται σε σκουρόχρωμους σφαιρικούς καρπούς.Η καλλωπιστική αξία της Αράλια οφείλεται κυρίως στο εντυπωσιακό φύλλωμα που παραμένει στο φυτό σε ολόκληρη την διάρκεια του χειμώνα.Ανήκει στα είδη που μπορεί να καλλιεργηθεί και σε εσωτερικό χώρο και είναι κατάλληλη για μεμονωμένες ή μαζικές φυτεύσεις σε παρτέρια, διαδρόμους, εξωτερικούς περιβάλλοντες χώρους, ημισκιερά σημεία κήπων αλλά και πυλωτές και εσωτερικά σημεία με έμμεσο ηλιακό φως.Ευδοκιμεί το ίδιο ικανοποιητικά τοποθετημένη απευθείας στο έδαφος όσο και σε δοχεία φύτευσης.ΦροντίδαΧώμα: Χρησιμοποιείστε για την Αουκούμπα ένα εμπλουτισμένο και ελαφρύ φυτόχωμα με πολύ καλή αποστράγγιση.Θέση: Αναπτύσσεται σε ημισκιερά, δροσερά σημεία που το φως διαχέεται έμμεσα αρκετές ώρες της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση το φυτό θα πρέπει να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον έντονο αέρα.Είναι ευαίσθητη μόνο στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες γι' αυτό και σε συνθήκες παρατεταμένου παγετού θα πρέπει να προστατεύεται, ενώ ιδιαίτερα την ευνοεί και η μεταφορά κατά τους χειμερινούς μήνες σε εσωτερικό χώρο.Πότισμα: Όπως όλα τα τροπικά είδη η Αράλια αγαπά την υγρασία. Στην διάρκεια του καλοκαιριού χρειάζεται πότισμα κάθε 2-3 ημέρες ή και συχνότερα σε περιόδους με έντονα υψηλές θερμοκρασίες. Στην διάρκεια του χεμώνα, ανάλογα και με τις συνθήκες θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, τα ποτίσματα θα πρέπει να αραιώνουν σημαντικά.Η πολύ καλή αποστράγγιση του χώματος είναι σημαντικός παράγοντας για την ευρρωστία του φυτού καθώς το χώμα θα πρέπει να διατηρεί επιφανειακά μια ανεπαίσθητη υγρασία αλλά χωρίς να "λασπώνει".Το βρέξιμο των φύλλων, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, επίσης ευνοεί την διατήρηση της υγρασίας που χρειάζεται.Το "κάψιμο" στις άκρες των φύλλων είναι το πιο κλασικό σημάδι ότι ο φυτό έχει ανάγκη από περισσότερη υγρασία.Κλάδεμα: Πρόκειται για είδος ταχείας ανάπτυξης και μπορεί να κλαδευτεί, άνοιξη ή φθινόπωρο, με σκοπό την διατήρησή του στο επιθυμητό μέγεθος και σχήμα.Λίπανση: Η συστηματική λίπανση κάθε 25-30 ημέρες με ένα πλήρες ενισχυτικό για πράσινα φυτά, είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξή τους.Ανθοφορία - ΠολλαπλασιασμόςΗ Αράλια ανθοφορεί στην διάρκεια του φθινοπώρου με μικρά υπόλευκα άνθη, που στην διάρκεια του χειμώνα μετατρέπονται σε σφαιρικούς σκουρόχρωμους καρπούς.Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα άνοιξη ή φθινόπωρο.Σε πολλά φυτώρια θα βρείτε φυτά Αράλια για να προσθέσετε στον κήπο, στο μπαλκόνι σας ή και στο εσωτερικό του σπιτιού αυτό το πολύ εντυπωσιακό φυτό, που δεν απαιτεί ιδιαίτερες φροντίδες.