Με έναν τεράστιο ορεινό όγκο να βρίσκεται από πάνω του, το βαθύτερο σιδηροδρομικό τούνελ στον κόσμο είναι παράλληλα και το μακρύτερο! Πού βρίσκεται;Ένα ακόμη σύγχρονο κατασκευαστικό θαύμα είναι το σιδηροδρομικό τούνελ, το οποίο βρίσκεται στην Ευρώπη και κατάφερε να σηκώσει από τις μεταφορές το... «βάρος» των Κεντρικών Άλπεων.Ο λόγος για το Gotthard Base Tunnel (GBT) ένα σιδηροδρομικό τούνελ μήκους 57,09 χιλιομέτρων, το οποίο «τρυπά» τις ελβετικές Άλπεις. Περνά κάτω από όρος Άγιος Γοτθάρδος με το ομώνυμο πέρασμα (Gotthard Pass) και ενώνει τα καντόνια Uri και Ticino, τη Βόρεια με τη Νότια Ελβετία και κατ' επέκταση τα εμπορικά λιμάνια της Ολλανδίας με τον Ευρωπαϊκό Νότο.To GBT αποτελεί μέρος του Νέου Σιδηροδρομικού Δικτύου (New Railway Link through the Alps -NRLA) των Κεντρικών Άλπεων και είναι το μεγαλύτερο από αυτά, ενώ εξυπηρετεί και τη σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει τη Ζυρίχη με το Μιλάνο.Η βόρεια είσοδος του GBTΒρισκόμενο στη βάση του ορεινού όγκου που διαπερνά (γι' αυτό και ονομάζεται σήραγγα βάσης) το GBT κατασκευάστηκε με στόχο να αυξήσει την ασφάλεια στις μεταφορές, κυρίως των εμπορευμάτων αλλά και των επιβατών, αφού τα φορτηγά δεν χρειάζεται πλέον να «σκαρφαλώνουν» το Gotthard Pass, με το φορτίο να μεταφέρεται με τρένο.Παράλληλα μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των οχημάτων στην περιοχή, ενώ μειώνει και το χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει κανείς στις πόλεις που συνδέει το GBT.Η νότια είσοδος του GBTΗ σχεδίαση του κάνει επίσης το GBT το χαμηλότερο σε ύψος επίπεδο πέρασμα των Άλπεων, ενώ οι πολύ μικρές κλίσεις που παρουσιάζει η σχεδόν επίπεδη σιδηροδρομική γραμμή, σε σχέση με εκείνες που χρησιμοποιούνταν πριν από αυτό, επιτρέπει στις εμπορικές αμαξοστοιχίες να αυξήσουν το βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρουν καθώς περνούν από εκεί πάνω από 100%.Είναι επίσης και το πρώτο επίπεδο τούνελ που περνά κάτω από οποιονδήποτε ορεινό όγκο στον κόσμο αλλά και εκείνο που βρίσκεται βαθύτερα κάτω από τη γη με μέσο βάθος τα 2.000 μέτρα καθώς περνά κάτω από τα βουνά Chrüzlistock και Piz Vatgira με τον ύψος των κορυφών τους να βρίσκεται στα 2.709 και 2.983 μέτρα αντίστοιχα. Ειδικά κάτω από τη δεύτερη κορυφή, το τούνελ βρίσκεται "θαμμένο" κάτω από 2.450 μέτρα βράχου.Ως ιδέα η σιδηροδρομική σήραγγα GBT υπήρχε ήδη από την 10ετία του'80. Η κατασκευή της ωστόσο αποφασίστηκε με δημοψήφισμα από τον Ελβετικό λαό που πραγματοποιήθηκε το 1992, με το 64% να τάσσεται υπέρ της κατασκευής του. Την κατασκευή του ανέλαβε η AlpTransit Gotthard AG, θυγατρική της εταιρείας Ελβετικών Ομοσπονδιακών Σιδηροδρόμων SBB CFF FFS.Οι προεργασίες για το GBT και η διερεύνηση του ορεινού όγκου όπου θα κατασκευαζόταν ξεκίνησαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1996, με την έναρξη της κατασκευής του να ξεκινά επίσημα στις αρχές Νοεμβρίου του 1999. Η κατασκευή του GBT κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια με το κόστος του τεράστιου αυτού εγχειρήματος να ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ, ενώ κατά την διάρκεια της κατασκευής του έχασαν τη ζωή τους και εννέα εργάτες.Μέσα από το GBT περνούν, εκτός από εμπορικά τρένα και επιβατικά με τα τελευταία να αναπτύσσουν ταχύτητες που φτάνουν έως τα 250 χλμ./ώρα. περνώντας μέσα από το τούνελ των 57 χιλιομέτρων σε διάστημα 20 λεπτών.carandmotor.grsidirodromikanea.blogspot.com