Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη φέρνει στην επιφάνεια αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο σκοτεινές υποθέσεις.



- Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό Το ντοκουμέντο - «βόμβα» του «Τούνελ» έρχεται στο φως και φέρνει τα πάνω κάτω στον χώρο των δραστών του άγριου εγκλήματος, στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.



Ο συναυτουργός, το παρασκήνιο πίσω από την περίεργη «ομολογία» του και οι απειλές…



Ποιος κινεί τα νήματα στο σκοτάδι και πού αποσκοπεί;







- Σαλαμίνα: ώρα μηδέν Η δολοφονία της Σαλαμίνας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.



Νέα ντοκουμέντα προκαλούν ανατριχίλα…



