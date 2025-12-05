2025-12-05 11:56:14
Φωτογραφία για Φως στο Τούνελ: Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό… - Σαλαμίνα: ώρα μηδέν...
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη φέρνει στην επιφάνεια αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο σκοτεινές υποθέσεις.

- Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό Το ντοκουμέντο - «βόμβα» του «Τούνελ» έρχεται στο φως και φέρνει τα πάνω κάτω στον χώρο των δραστών του άγριου εγκλήματος, στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Ο συναυτουργός, το παρασκήνιο πίσω από την περίεργη «ομολογία» του και οι απειλές…

Ποιος κινεί τα νήματα στο σκοτάδι και πού αποσκοπεί;

 

- Σαλαμίνα: ώρα μηδέν Η δολοφονία της Σαλαμίνας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Νέα ντοκουμέντα προκαλούν ανατριχίλα…

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γρίπη: Το απότομο κρύο ανησυχεί τους παιδίατρους – Το «κοκτέιλ» με COVID – RSV και οι εμβολιασμοί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γρίπη: Το απότομο κρύο ανησυχεί τους παιδίατρους – Το «κοκτέιλ» με COVID – RSV και οι εμβολιασμοί
Χάρης Ρώμας: H viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και τα πάνω από 300 τηλέφωνα για να ρωτήσουν αν ξαναρχίζουν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χάρης Ρώμας: H viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και τα πάνω από 300 τηλέφωνα για να ρωτήσουν αν ξαναρχίζουν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βόμβα στα παγκόσμια media: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Netflix – Warner Bros. Discovery για mega εξαγορά
Βόμβα στα παγκόσμια media: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Netflix – Warner Bros. Discovery για mega εξαγορά
Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου
Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή
Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή
Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης
Η Ελβετία κι Εμείς
Η Ελβετία κι Εμείς
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σταθερή κυριαρχία για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σταθερή κυριαρχία για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά