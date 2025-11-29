Μετά από μόλις 59 ημέρες λειτουργίας οι φυσικοί του JUNO δημοσίευσαν τα πρώτα του αποτελέσματα (Initial performance results of the JUNO detector– First measurement of reactor neutrino oscillations at JUNO). Και μέχρι στιγμής, είναι πολύ ελπιδοφόρα, λένε οι φυσικοί.
Η ανακάλυψη ότι τα νετρίνα έχουν μάζα (για την οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2015), οφείλεται σ’ αυτό που ονομάζουμε ταλαντώσεις των νετρίνων
Στους δυο μήνες λειτουργίας του ανιχνευτή JUNO, κατάφερε να μετρήσει με πρωτοφανή ακρίβεια παραμέτρους των διαφορετικών τύπων ή «γεύσεων» των νετρίνων – μια γωνία μίξης των νετρίνων και την διαφορά των μαζών τους στο τετράγωνο.
Το JUNO, μεταξύ άλλων, εκτός των μετρήσεων υψηλής ακρίβειας παραμέτρων των ταλαντώσεων νετρίνων, έχει ως στόχο να προσδιορίσει και την σειρά των τριών μαζικών καταστάσεων των νετρίνων (ν1, ν2 , ν3 ). Δηλαδή το αν ακολουθούν μια «κανονική σειρά μάζας», όπου η μάζα του ν1 είναι η ελαφρύτερη και του ν3 η βαρύτερη, ή μια ανεστραμμένη; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, από την ανακάλυψη νέας φυσικής, μέχρι την εξήγηση ορισμένων κοσμολογικών μυστηρίων. Κι αυτό συμβαίνει διότι, παρά το γεγονός ότι τα νετρίνα έχουν πολύ μικρές μάζες, είναι τόσο πολυάριθμα που μπορεί να παίζουν βασικό ρόλο στην κατανομή της ύλης στο σύμπαν.
