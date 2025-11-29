Ο ανιχνευτής JUNO περιέχει 20.000 τόνους υγρού οργανικού σπινθηριστή σε μια κεντρική σφαίρα. Όταν ένα νετρίνο αλληλεπιδρά με το υγρό παράγεται μια λάμψη φωτός που συλλέγεται από την διάταξη των αισθητήρων που περιβάλλουν τη σφαίρα.

Μετά από μόλις 59 ημέρες λειτουργίας οι φυσικοί του JUNO δημοσίευσαν τα πρώτα του αποτελέσματα (Initial performance results of the JUNO detector– First measurement of reactor neutrino oscillations at JUNO). Και μέχρι στιγμής, είναι πολύ ελπιδοφόρα, λένε οι φυσικοί.

Η ανακάλυψη ότι τα νετρίνα έχουν μάζα (για την οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2015), οφείλεται σ’ αυτό που ονομάζουμε ταλαντώσεις των νετρίνων

. Ο λόγος για αυτό το παράξενο φαινόμενο δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός, αλλά μπορεί να κρύβει το κλειδί για μια συναρπαστική νέα φυσική. Σύμφωνα με το Καθιερωμένο Πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων, υπάρχουν τρεις τύποι νετρίνων – τα νετρίνα του ηλεκτρονίου (νe), νετρίνα του μιονίου (νμ) και νετρίνα του ταυ (ντ). Tα νετρίνα «ταλαντώνονται», που σημαίνει ότι μπορούν να αλλάζουν μεταξύ αυτών των τριών τύπων (γεύσεων). Η γεύση δεν είναι μόνιμο χαρακτηριστικό των νετρίνων αφού αλλάζει με το χρόνο. Συνεπώς τα νe, νμ και ντ δεν είναι στάσιμες καταστάσεις με συγκεκριμένες μάζες αλλά υπερθέσεις στάσιμων καταστάσεων, οι οποίες παριστάνονται με ν1, ν2 και ν3. Ας σημειωθεί ότι τα «πραγματικά» νετρίνα, αυτά που έχουν καθορισμένη μάζα και παραμένουν τα ίδια για πάντα, όπως συμβαίνει με όλα τα στοιχειώδη σωματίδια είναι τα ν1, ν2 και ν3, και όχι τα νe, νμ και ντ (διαβάστε σχετικά: Ποιό είναι το βαρύτερο νετρίνο; και Πόσο βαρύ είναι ένα νετρίνο;). Το φαινόμενο των ταλαντώσεων και το γεγονός ότι η μάζα ηρεμίας των νετρίνων δεν είναι μηδέν, σημαίνουν ότι τα νετρίνα είναι μέχρι στιγμής το μόνο στοιχειώδες σωματίδιο για το οποίο υπάρχει μια ιδιότητα που το Καθιερωμένο Πρότυπο δεν προβλέπει. Έτσι, τα νετρίνα είναι η μόνη πύλη προς την φυσική πέρα ​​από το Καθιερωμένο Πρότυπο.

Στους δυο μήνες λειτουργίας του ανιχνευτή JUNO, κατάφερε να μετρήσει με πρωτοφανή ακρίβεια παραμέτρους των διαφορετικών τύπων ή «γεύσεων» των νετρίνων – μια γωνία μίξης των νετρίνων και την διαφορά των μαζών τους στο τετράγωνο.

Το JUNO, μεταξύ άλλων, εκτός των μετρήσεων υψηλής ακρίβειας παραμέτρων των ταλαντώσεων νετρίνων, έχει ως στόχο να προσδιορίσει και την σειρά των τριών μαζικών καταστάσεων των νετρίνων (ν1, ν2 , ν3 ). Δηλαδή το αν ακολουθούν μια «κανονική σειρά μάζας», όπου η μάζα του ν1 είναι η ελαφρύτερη και του ν3 η βαρύτερη, ή μια ανεστραμμένη; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, από την ανακάλυψη νέας φυσικής, μέχρι την εξήγηση ορισμένων κοσμολογικών μυστηρίων. Κι αυτό συμβαίνει διότι, παρά το γεγονός ότι τα νετρίνα έχουν πολύ μικρές μάζες, είναι τόσο πολυάριθμα που μπορεί να παίζουν βασικό ρόλο στην κατανομή της ύλης στο σύμπαν.

πηγές:



1. Chinese particle detector tests ‘portal to physics beyond the Standard Model’ — with outstanding results – www.livescience.com



2. China’s Giant Underground Neutrino Observatory Just Released Its First Results—And They’re Promising –www.scientificamerican.com







https://physicsgg.me/

tinanantsou.blogspot.gr