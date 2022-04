Μεταξύ 31 χωρών, με μόλις εννέα να απομένουν για να βαθμολογηθούν από τους συντάκτες του Wiwibloggs, η Ελλάδα με την Αμάντα και το “Die Together” βρίσκονται επίσημα στην πρώτη θέση.Με μέσο όρο 7.88 στα 10 η Ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με δεύτερη την Νορβηγία και τους Subwolfers με σκορ 7,84.Εξαιρετικές θα χαρακτήριζε κανείς τις κριτικές των συντακτών οι οποίες ξεκινούσαν από 5,5, μόλις τρεις συντάκτες έδωσαν βαθμολογία κάτω του επτά στο “Die Together”, και έφταναν μέχρι και το καθαρό δέκα!Μερικά από τα σχόλια των συντακτών που εκθείασαν την Ελλάδα στο φετινό διαγωνισμό έλεγαν τα εξής:“Οι συμμετοχές της Ελλάδας τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πάντα πολύ ψηλά στη κατάταξη μου πριν το διαγωνισμό γιατί μπορούσαν να σου δημιουργήσουν κάποιο συναίσθημα και να σε ταξιδέψουν. Το ίδιο και το 2022! Η απλότητα της παραγωγής στο ξεκίνημα βασίζεται στο συναίσθημα που σου περάσει η Αμάντα. Άρτια “φουσκώνει” στο πρώτο ρεφραίν, ενώ μετά ηρεμεί ξανά δίνοντας την αντανάκλαση της πλημύρας συναισθημάτων που βιώνει κανείς όταν νιώθουμε πως μια αγάπη φτάνει στο τέλος, αλλά δε θέλουμε να την αφήσουμε. Το συναίσθημα κορυφώνεται στο τελευταίο ρεφραίν όπου η “τελευταία σπίθα” απελπισίας χτυπά. Είμαι εδώ για κάθε στιγμή αυτής της “ανεμοδαρμένης” βόλτας. Απλά υπέροχο.”“Αυτό το τραγούδι είναι εύκολα το νικητήριο μου φέτος. Είναι μοντέρνο, φρέσκο, με άρτια παραγωγή, πανέμορφα ερμηνευμένο και τόσο σπαραχτικό. Σχεδόν δεν μπορώ να κρατήσω το κλάμα μου όταν το ακούω. Υπάρχουν πάντα πολλοί τρόποι να αντιληφθείς ένα τραγούδι, αλλά με δεδομένο το πόσο δύσκολα ήταν τα τελευταία χρόνια με τον COVID και την κλιματική αλλαγή, είναι δύσκολο με το να μην ταυτιστείς με το “It’s been a hell of a year… if we die together”. Δεν μπορώ να περιμένω να το δω ζωντανά. Πιστεύω θα είναι έχει ένα πακέτο γεμάτο εκπλήξεις στο Τορίνο.”Μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω κριτικές και να δείτε την αναλυτική αξιολόγηση της Ελληνικής συμμετοχής εδώ.WiwiJury και Final ScoreΠόσο έγκυρα είναι όμως τα αποτελέσματα του Wiwibloggs τα τελευταία χρόνια;Κάνοντας μια ανασκόπηση των περσινών αποτελεσμάτων παρατηρούμε ότι το Wiwibloggs προέβλεψε 7/10 χώρες που κατάφεραν να μπουν στη δεκάδα και 9/13 που βρέθηκαν στην αριστερή πλευρά του τελικού πίνακα βαθμολογίας. Οι περσινοί νικητές Maneskin κατέλαβαν την έκτη θέση, με μικρή διαφορά από την πρώτη πεντάδα, ενώ η Στεφανία είχε φτάσει μόλις στην 19η θέση του πίνακα του WiwiJurry, η μόνη χώρα της 10αδας που αστόχησε να προβλέψει η ομάδα του Wiwibloggs, μιας και η Ουκρανία και Ρωσία βρέθηκαν στην 11η και 12η θέση αντίστοιχα.Συγκρίνοντας την κατάταξη του Wiwibloggs με αυτή των σωματείων των φαν, OGAE και INFE, θα λέγαμε πως ήταν αυτή που ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα.Συγκεκριμένα, η κατάταξη του OGAE έφερε πέρυσι την Ιταλία στην 8η θέση και πέτυχε 6/10 χώρες της δεκάδας και η κατάταξη του INFE έδωσε στην Ιταλία την 16η θέση προβλέποντας επίσης 6/10 χώρες της δεκάδας, μια εξ αυτών την Ελλάδα και το “Last Dance”.Μόλις εννέα χώρες απομένουν για να ολοκληρωθεί η φετινή αξιολόγηση των τραγουδιών από το Wiwibloggs και να δούμε τι θέση θα λάβει τελικά η ελληνική συμμετοχή με το “Die Together”.Γράφει ο Γιώργος Ζευτερίδης eurovisionfun.comΠηγή: TVNEA.COM