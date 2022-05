themaygeias

Έχει συμβεί σε όλους μας: ξυπνάμε νωρίς για τη δουλειά όλη την εβδομάδα και ανυπομονούμε να κοιμηθούμε το Σαββατοκύριακο. Και μόλις έρχεται το πρωί του Σαββάτου μας βρίσκει να ξυπνάμε νωρίτερα από το κανονικό, και μάλιστα χωρίς ξυπνητήρι!Αν και θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξυπνάμε νωρίς χωρίς τη βοήθεια ξυπνητηριού κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, μπορεί να είναι ενοχλητικό όταν ελπίζουμε να έχουμε μερικές ώρες ακόμη στο κρεβάτι.Γιατί λοιπόν ξυπνάμε νωρίς το Σαββατοκύριακο όταν δεν το θέλουμε; Αρχικά, πρέπει να μιλήσουμε για τους κύκλους του ύπνου.Τι είναι οι κύκλοι του ύπνου;Κοιμόμαστε σε κύκλους που διαρκούν περίπου 90 λεπτά. Αυτοί οι κύκλοι περιλαμβάνουν τον ελαφρύ ύπνο, τον βαθύ ύπνο, την περίοδο που βλέπουμε όνειρα, το ξύπνημα και μετά την επιστροφή στον ύπνο.Το να ξυπνάς στο τέλος ενός κύκλου ύπνου μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πως είναι ευκολότερο να σηκώνεσαι ενώ το να ξυπνάς στη μέση του βαθύ ύπνου μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι κουρασμένος.Ο προγραμματισμός του ύπνου σου σύμφωνα με τους κύκλους ύπνου μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις μια καλύτερη νυχτερινή ξεκούραση ή ακόμα και έναν απογευματινό ύπνο. Τι σχέση έχουν όμως οι κύκλοι του ύπνου με το πρωινό ξύπνημα;Γιατί ξυπνάμε νωρίς το Σαββατοκύριακο;Μπορεί να ξυπνάς νωρίς το Σαββατοκύριακο για διάφορους λόγους.Πρώτα από όλα, εάν ξυπνάς νωρίς με ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το σώμα σου θα μπορούσε να συνηθίσει τη ρουτίνα του ύπνου σου. Αυτό σημαίνει ότι θα ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμη και χωρίς ξυπνητήρι.Έτσι, ενώ μπορεί να έχεις καταφέρει να ξυπνάς στις 6 το πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή, το σώμα σου μπορεί να μη λάβει το σημείωμα ότι είναι Σάββατο και θα σε ξυπνήσει ούτως ή άλλως.Ο Δρ Neil Stanley, ειδικός στον ύπνο και συγγραφέας του How To Sleep Well, δήλωσε στο Metro.co.uk: «Η πιο σημαντική πτυχή του να ξυπνάς ανανεωμένος είναι να έχεις μια καθορισμένη ώρα αφύπνισης επτά ημέρες την εβδομάδα.»«Το σώμα και ο εγκέφαλός σου αρχίζουν να προετοιμάζονται για να ξυπνήσουν περίπου 90 λεπτά πριν ξυπνήσεις, οπότε αν έχεις σταθερή ώρα αφύπνισης, το σώμα και ο εγκέφαλος γνωρίζουν πότε πρόκειται να ξυπνήσουν και μπορούν έτσι να προετοιμαστούν ανάλογα.»Εναλλακτικά, μπορεί να διαπιστώσεις ότι ξυπνάς νωρίς το Σαββατοκύριακο επειδή ξυπνάτε φυσικά στο τέλος του κύκλου ύπνου σου.Έτσι, ενώ σχεδίαζες να ξυπνήσεις στις 10 το πρωί, το σώμα σου μπορεί να σου λέει ότι είναι έτοιμο να ξυπνήσει στις 8 το πρωί. Ενώ μπορεί να είναι νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζες να ξυπνήσεις, μπορεί να σου είναι πιο εύκολο να σηκωθείς στο τέλος του κύκλου του ύπνου σου, παρά αν ξανακοιμηθείς μόνο για να ξυπνήσεις με ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου.Εάν ο ύπνος σου διαταράσσεται όμως συνεχώς, ίσως πρέπει να ζητήσεις περαιτέρω συμβουλές από τον γιατρό σου.Διαβάστε επίσης:Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όταν αποθηκεύουμε κρέας στο ψυγείοΠηγή: savoirville