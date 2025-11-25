2025-11-25 16:34:25
Φωτογραφία για Οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν στάση εργασίας νωρίς το πρωί στις σταθερές συγκοινωνίες
Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Αστικών Σιδηροδρόμων Αθήνας (ΣΤΑΣΥ) δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο.ekathimerini.comΟι υπηρεσίες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθήνας-Πειραιά (ΗΣΑΠ), του μετρό και του τραμ δεν θα λειτουργούν από τη 1:00 π.μ. έως τις 5:00 π.μ., την περίοδο που καλύπτει τα εκτεταμένα δρομολόγια του Σαββάτου στο πλαίσιο του 24ωρου προγράμματος του sidirodromikanea
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής... - Τι είπε ο ίδιος;
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής... - Τι είπε ο ίδιος;
Μυστικό σιδηροδρομικό έργο ΗΑΕ-Ισραήλ προχωρά εν μέσω πολέμου στη Γάζα
Μυστικό σιδηροδρομικό έργο ΗΑΕ-Ισραήλ προχωρά εν μέσω πολέμου στη Γάζα
Εργαζόμενοι της Hellenic train συμπαραστέκονται σε συνάδελφό τους
Αλλάζει σκηνικό το "Νωρίς-νωρίς" μετά τα αρνητικά σχόλια – Μετακομίζει σε νέο στούντιο
Φάκελος συγκοινωνίες: Όλες οι αλλαγές – Ο νέος ΟΣΕ, τα διευρυμένα ωράρια του Μετρό και η ενίσχυση του στόλου [πίνακας]
Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ με μείωση θέσεων εργασίας
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
Συνάντηση Τσαβδαρίδη – Κυρανάκη με ατζέντα τις συγκοινωνιακές υποδομές της Ημαθίας.
Θα λειτουργήσει η γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμύνταιο – Φλώρινα; Κατατέθηκε φάκελος στη ΡΑΣ
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές!
Η ανακοίνωση του MEGA για τον 4ο κύκλο του Maestro
Τα «Μπουζούκια» του «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ
