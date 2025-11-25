2025-11-25 16:34:25

Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Αστικών Σιδηροδρόμων Αθήνας (ΣΤΑΣΥ) δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο.ekathimerini.comΟι υπηρεσίες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθήνας-Πειραιά (ΗΣΑΠ), του μετρό και του τραμ δεν θα λειτουργούν από τη 1:00 π.μ. έως τις 5:00 π.μ., την περίοδο που καλύπτει τα εκτεταμένα δρομολόγια του Σαββάτου στο πλαίσιο του 24ωρου προγράμματος του sidirodromikanea

