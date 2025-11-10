2025-11-10 11:57:38
Φωτογραφία για Αλλάζει σκηνικό το “Νωρίς-νωρίς” μετά τα αρνητικά σχόλια – Μετακομίζει σε νέο στούντιο
Η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Prima Vision, αποφάσισε —σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews— να αλλάξει το σκηνικό της εκπομπής «Νωρίς-νωρίς», έπειτα από τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχθεί για τον πρόχειρο και περιορισμένο χώρο του πλατό, το οποίο πολλοί τηλεθεατές είχαν παρομοιάσει με «σπιρτόκουτο».

Όπως αναφέρει η Realnews, το πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1 θα μεταφερθεί σύντομα στο στούντιο 3, το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο και πιο λειτουργικό.

Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή του νέου σκηνικού, με στόχο το «Νωρίς-νωρίς» να επιστρέψει με ανανεωμένη εικόνα και πιο σύγχρονο τηλεοπτικό αέρα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ωρα για κατάργηση των διαβάσεων του ΟΣΕ στην εθνική οδό Τρικάλων-Καλαμπάκας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ωρα για κατάργηση των διαβάσεων του ΟΣΕ στην εθνική οδό Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες – Δεν θέλω να απογοητεύεστε»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες – Δεν θέλω να απογοητεύεστε»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτό είναι το πρόγραμμα που αλλάζει το κόνσεπτ του - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1
Αυτό είναι το πρόγραμμα που αλλάζει το κόνσεπτ του - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1
Τέλος οι τζαμπατζήδες στο Μετρό της Θεσσαλονίκης -Τι αλλάζει;
Τέλος οι τζαμπατζήδες στο Μετρό της Θεσσαλονίκης -Τι αλλάζει;
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Υγεία – Τι αλλάζει για τα φαρμακεία
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Υγεία – Τι αλλάζει για τα φαρμακεία
Αλλάζει προγραμματισμό ο ΑΝΤ1 και για το «Don’tForgetTheLyrics»
Αλλάζει προγραμματισμό ο ΑΝΤ1 και για το «Don’tForgetTheLyrics»
Αλλάζει ώρα μετάδοσης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου...
Αλλάζει ώρα μετάδοσης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απελευθέρωση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων: Η Μεγάλη Απάτη των Μνημονίων
Απελευθέρωση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων: Η Μεγάλη Απάτη των Μνημονίων
Ενημερωτικό σημείωμα νομικής υπηρεσίας ΦΣΑ για το Ν/Σ: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας»
Ενημερωτικό σημείωμα νομικής υπηρεσίας ΦΣΑ για το Ν/Σ: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας»
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
Πρώτα Τα Φαντάσματα στην ζώνη του - Πήρε την prime time το The Voice
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Στην κορυφή το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Στην κορυφή το «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;
Δυνατή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» - Πώς κινήθηκαν οι άλλες εκπομπές;