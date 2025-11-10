2025-11-10 11:57:38

Η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Prima Vision, αποφάσισε —σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews— να αλλάξει το σκηνικό της εκπομπής «Νωρίς-νωρίς», έπειτα από τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχθεί για τον πρόχειρο και περιορισμένο χώρο του πλατό, το οποίο πολλοί τηλεθεατές είχαν παρομοιάσει με «σπιρτόκουτο».



Όπως αναφέρει η Realnews, το πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1 θα μεταφερθεί σύντομα στο στούντιο 3, το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο και πιο λειτουργικό.



Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή του νέου σκηνικού, με στόχο το «Νωρίς-νωρίς» να επιστρέψει με ανανεωμένη εικόνα και πιο σύγχρονο τηλεοπτικό αέρα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ