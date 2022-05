Το εντόπισα πριν από λίγες ημέρες στο internet και πραγματικά με έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Το Globfone είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία σ

ου επιτρέπει να πραγματοποιήσεις δωρεάν κλήσεις σε σταθερά και κινητά σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στην Ελλάδα.

Δοκιμάσαμε να καλέσουμε ένα καρτοκινητό που έχουμε στη κατοχή μας και το οποίο δεν είχε κάρτα μέσα, επειδή η αλήθεια είναι ότι αυτά που υπόσχεται το Globfone είναι too good to be true. Κάλεσε αμέσως το κινητό μας και η διάρκεια της επιτρεπόμενης κλήσης ήταν 4 λεπτά και κάτι. Στα σταθερά τηλέφωνα, υπάρχει όριο στα 14.5 λεπτά.

Πως λειτουργεί

Μεταβαίνεις στη σελίδα της Globfone και βάζει το όνομά σου, στη συνέχεια επιλέγεις τη χώρα και τον αριθμό που θέλεις να καλέσεις. Σημαντικό είναι να έχεις απενεργοποιήσει το adblock, στο ζητάει άλλωστε και η σελίδα και πραγματοποιείς την κλήση. Τόσο απλά. Μπορείς να πραγματοποιήσεις ως 3 κλήσεις την ημέρα ανά IP αλλά με ένα VPN λογικά θα σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις κλήσεις περισσότερες φορές. Αν για παράδειγμα έχεις μείνει από κάρτα και δεν έχεις σταθερό και παραστεί ανάγκη για σημαντική κλήση μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.