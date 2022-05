Πρόκειται για το πρώτο SoC (System-on-Chip) της Intel που βασίζεται σε μία δομική διάταξη με chiplets ή tiles, του οποίου η ανάπτυξη ολοκληρώθηκε πέρυσι και πρόσφατα πέρασε από όλες τις απαραίτητες δοκιμές. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Intel βρίσκεται σε καλό δρόμο τόσο όσον αφορά τα σχέδια της για τους επεξεργαστές Meteor Lake όσο και για την κατασκευαστική μέθοδο Intel4.

Οι επεξεργαστές Meteor Lake, που αναμένεται να διατεθούν στην αγορά το 2023 ως 14ης γενιάς Intel Core, αποτελούν πολύ σημαντικά προϊόντα για την εταιρεία σε πολλαπλά επίπεδα. Όσον αφορά στον σχεδιασμό, είναι το πρώτο SoC μαζικής παραγωγής της εταιρείας που βασίζεται σε chiplets (ή όπως θέτει η Intel, είναι το πρώτο «disaggregated» SoC της) με το roadmap της εταιρείας για τη σειρά Core να περιλαμβάνει σε μόνιμη βάση πλέον μόνο τέτοιου τύπου SoCs. Επομένως, το Meteor Lake SoC αποτελεί σχεδιασμό ορόσημο για τις ομάδες σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής της Intel, καθώς αποτελεί το πρώτο τους εγχείρημα με chiplets, το οποίο μάλιστα- λαμβάνοντας υπόψη ότι το roadmap της εταιρείας περιλαμβάνει μόνο τέτοια SoCs για το μέλλον- θα πρέπει να αποδειχτεί επιτυχημένο.

Παράλληλα, το Meteor Lake είναι το πρώτο client SoC που θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο Intel4, η οποία ήταν παλαιότερα γνωστή ως κατασκευαστική μέθοδο 7nm. Η κατασκευαστική μέθοδος Intel4 σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη (και καθυστερημένη) μετάβαση της Intel στη χρήση EUV (λιθογραφία ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας) όσον αφορά το patterning, καθιστώντας την μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην κατασκευαστική τεχνολογία της Intel από τότε που η εταιρεία προχώρησε με τη μετάβαση στην τεχνολογία FinFET πριν από μια δεκαετία. Δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετώπισε η Intel στα εργοστάσια της τα τελευταία χρόνια, είναι κατανοητό για την εταιρεία να θέλει να δείξει στον κόσμο ότι πλέον βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά τις κατασκευαστικές της μεθόδους και πως μπορεί να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα και τις υποσχέσεις της.

Με τη διαδικασία «power-on» να έχει ολοκληρωθεί και με τον Pat Gelsinger, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Intel να σχολιάζει ότι το Meteor Lake SoC ήταν σε θέση να εκκινήσει σε Windows, Chrome OS και Linux, φαίνεται πως όλα πήγαν καλά για το νέο SoC της Intel, αν και βρίσκεται ακόμα μήνες μακριά από τη μαζική παραγωγή. Οι επεξεργαστές 14ης γενιάς Intel Core άλλωστε θα μας απασχολήσουν το 2023. Νωρίτερα θα δούμε στην αγορά τους επεξεργαστές Raptor Lake, που θα διαδεχτούν τους Alder Lake και θα κατασκευάζονται όπως και οι προκάτοχοι τους με κατασκευαστική μέθοδο Intel7 διαθέτοντας βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονικ

Alongside Intel’s regular earnings report yesterday, the company also delivered a brief up on the state of one of their most important upcoming products, Meteor Lake. Intel’s first chiplet/tile-based SoC, which completed initial development last year, has now completed power-on testing and more. The news is not unexpected, but for Intel it still marks a notable milestone, and is important proof that both Meteor Lake and the Intel 4 process remain on track.

Meteor Lake, which is slated to be the basis of Intel’s 14th generation Core processors in 2023, is an important chip for the company on several levels. In terms of design, it is the first chiplet-based (or as Intel likes to put it, “disaggregated”) mass-market client SoC from the company. Intel’s roadmap for the Core lineup has the company using chiplet-style SoCs on a permanent basis going forward, so Meteor Lake is very important for Intel’s design and architecture teams as it’s going to be their first crack at client chiplets – and proof as to whether they can successfully pull it off.

Meanwhile Meteor Lake is also the first client part that will be built on the Intel 4 process, which was formerly known as Intel’s 7nm process. Intel 4 will mark Intel’s long-awaited (and delayed) transition to using EUV in patterning, making it one of the most significant changes to Intel’s fab technology since the company added FinFETs a decade ago. Given Intel’s fab troubles over the past few years, the company is understandably eager to show off any proof that its fab development cycle is back on track, and that they are going to make their previously declared manufacturing milestones.

