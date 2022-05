ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

"ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ" ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2022.....

ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 18 ΜΑΊΟΥ 2022, ΔΙΕΘΝΉΣ ΗΜΈΡΑ ΜΟΥΣΕΊΩΝ, ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΊ ΈΚΘΕΣΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΆΤΟΥ, ΜΕ ΤΊΤΛΟ "ΜΟΡΦΈΣ ΚΑΙ ΚΙΟΝΌΚΡΑΝΑ", ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΘΗΝΏΝ (ΙΛΊΟΥ ΜΈΛΑΘΡΟΝ), ΕΛ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ 12 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ), ΑΘΉΝΑ. ΞΕΝΆΓΗΣΗ, ΏΡΑ 2 Μ.Μ.

ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗ.

(ΜΕ ΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ)







------------







Ο ΖΩΓΡΆΦΟΣ, ΛΟΓΟΤΈΧΝΗΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΌΣ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ ΚΏΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΆΤΟΣ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΕΚΤΙΘΈΜΕΝΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ:







ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΈΣ ΣΥΝΘΈΣΕΙΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΊΤΛΟ "ΜΟΡΦΈΣ ΚΑΙ ΚΙΟΝΌΚΡΑΝΑ" ΈΧΟΥΝ ΜΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΤΟΥΣ ΚΟΡΜΌ ΤΟ ΚΙΟΝΌΚΡΑΝΟ, ΩΣ ΟΙΚΕΊΟ ΣΎΜΒΟΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΎ ΡΥΘΜΟΎ ΜΕ ΑΡΧΑΙΚΆ, ΚΛΑΣΙΚΆ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΤΡΟΠΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, ΈΝΑ ΜΟΤΊΒΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΚΎΡΙΟ ΆΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉΣ ΜΟΥ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ. ΟΙ ΑΝΆΛΟΓΕΣ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΧΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΦΌΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΈΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΌ ΤΟ ΠΑΣΤΌΖΟ ΛΆΔΙ, ΕΠΙΤΕΊΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΟΝΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ ΣΕ ΈΝΑΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΕΝΝΟΙΑΚΌ ΧΏΡΟ.

ΣΤΑ ΈΡΓΑ ΑΥΤΆ Η ΣΎΝΘΕΣΗ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΎΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑΣ ΜΟΡΦΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΎ ΚΊΟΝΑ ΣΕ ΈΝΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΌ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΆ ΦΟΡΤΙΣΜΈΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. Η ΈΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΏΝ ΚΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΉ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΉ ΧΡΩΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΛΟΓΉ ΨΥΧΡΏΝ ΧΡΩΜΆΤΩΝ, ΤΑ ΣΤΊΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΈΣ ΘΕΡΜΈΣ ΑΠΟΧΡΏΣΕΙΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ. Η ΕΠΙΖΩΓΡΆΦΙΣΗ ΕΠΊΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΏΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΣΦΑΙΡΏΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥΕΤΉΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΉ ΜΟΥ ΠΟΡΕΊΑ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΊΟΠΤΕΣ ΣΦΑΊΡΕΣ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΊ Η ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ ΜΟΡΦΉ ΣΕ ΠΡΟΦΊΛ ΠΟΥ ΑΝΑΔΎΕΤΑΙ, ΜΕ ΥΛΙΚΌ ΤΟ ΛΆΔΙ ΣΤΗΝ ΚΟΊΛΗ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΈΚΦΡΑΣΗ.ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΌ ΣΧΉΜΑ ΤΗΣ ΈΛΙΚΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΏΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΆ ΚΑΙ ΑΝΆΓΛΥΦΑ ΣΤΗΝ ΣΦΑΙΡΙΚΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΈΝΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΌ ΣΏΜΑ ΑΝΑΜΝΉΣΕΩΝ, ΜΕΑΠΟΧΡΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΒΑΘΎ ΜΠΛΈ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΓΑΛΆΖΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΎ.

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΕ nΣΥΜΜΕΤΡΙΚΈΣ ΜΟΡΦΈΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΎΟΝΤΑΙ ΑΠΌΤΗΝ ΜΝΉΜΗ ΈΧΕΙ ΣΑΦΉ ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΕ ΕΠΙΤΎΜΒΙΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΈΣΕΙΣ. ΗΖΩΓΡΑΦΙΚΉ ΡΟΉ ΤΩΝ ΜΟΡΦΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΌΝΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΉ ΦΟΡΆ ΣΥΝΤΕΛΕΊ ΕΝ ΔΥΝΆΜΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΉ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΉΣ ΣΎΛΛΗΨΗΣ.

Σύντομο Βιογραφικό







Ο ΚΏΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΆΤΟΣ ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΤΟΝ ΝΟΈΜΒΡΗ ΤΟΥ 1957 ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΌΛΙ ΤΗΣΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ. ΖΩΓΡΆΦΟΣ, ΠΟΙΗΤΉΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΌΣ ΤΈΧΝΗΣ, PERFORMER. ΕΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ: ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ, ΠΕΡΦΌΡΜΑΝΣ-ΘΕΩΡΊΑ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΤΈΧΝΗΣ. UNIVERSITY THE NEW SCHOOL FOR SOCIAL RESEARCH, NEW YORK. ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ: ALLEN DAVID, PEARL EHRLICH.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ: GALLERY OF THE HELLENIC AMERICAN UNION, ΑΘΉΝΑ

1981 ΚΑΙ 1986. / FRENCH INSTITUTE OF ATHENS, ΠΑΡ.

ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ 1983. / GALLERY DADA, ΑΘΉΝΑ 1985, 1987, 1989. /

GALLERY “F”, ΑΘΉΝΑ 1990. /ART STUDIO “EST”, 1994, 1995,

2004. / ΑΊΘΟΥΣΑ ΤΈΧΝΗΣ «ΕΡΜΟΎΠΟΛΗ», ΣΎΡΟΣ

1995. / ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΧΝΏΝ ΔΉΜΟΥ ΑΘΗΝΑΊΩΝ,

ΠΆΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ , ΑΘΉΝΑ 1999 ΚΑΙ 2010. /

ARTOWER AGORA, ΑΘΉΝΑ 2000. / ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ

VILLA ΡΟΔΌΠΗ, ΑΡΓΟΣΤΌΛΙ 2001-2022. / ΔΗΜΟΤΙΚΉ

ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ ΙΘΆΚΗΣ, ΒΑΘΎ 2004. / ΧΏΡΟΣ

ΤΈΧΝΗΣ «ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ», ΑΘΉΝΑ 2006. / DOWN TOWN ART

GALLERY-A.M, ΑΘΉΝΑ 2007. / ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ ΔΉΜΟΥ

ΚΈΡΚΥΡΑΣ, ΚΈΡΚΥΡΑ 2010. / ΛΟΥΤΡΆ

«ΠΑΡΆΔΕΙΣΟΣ» BEY HAMAM, ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 2010. /

ΒΑΦΟΠΟΎΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ, ΔΉΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 2013. / ΜΟΥΣΕΊΟΝ ΤΗΣ ΠΌΛΕΩΣ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΏΝ, ΊΔΡΥΜΑ ΒΟΎΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΊΑ,

ΑΘΉΝΑ 2016-17, 2018 / ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΆ, ΔΉΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΆ 2016, 2017, 2019.







ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ : WRITERS AND

BOOKS INC, ROCHESTER, ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ 1984. / FORDHAM UNIVERSITY AT

LINCOLN CENTER, ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ 1985. /«LES FONTAINES» CENTRE

CULTURELE, CHANTILLY, ΓΑΛΛΊΑ 1988. / GALLERY “OPUS”,

ΛΕΥΚΩΣΊΑ, 1996. / LA MAISON DE LA GRECE, ΠΑΡΊΣΙ 2008

ΚΑΙ 2010. / SCHOOL OF PHYSICS AND ASTRONOMY-UNIVERSITY OF LEEDS,

U.K., 2017. / LE CENTRE DE SEVRES, ESPACE JANO, ΠΑΡΊΣΙ 2007, 2008,

2012, 2017.







ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ: GALLERY DADA,

ΑΘΉΝΑ 1986-1993. / ΑΊΘΟΥΣΕΣ ΤΈΧΝΗΣ «ΕΠΊΠΕΔΑ»

1993. / ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΧΝΏΝ ΔΉΜΟΥ ΑΘΗΝΑΊΩΝ,

ΠΆΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ, ΜΕ ΤΟ ART STUDIO “EST”,

ΑΘΉΝΑ 1993, 1996, 2000. / ΧΏΡΟΣ ΤΈΧΝΗΣ VICKY DRACOS,

ΚΟΛΟΎΜΠΙΑ, 1992. / ART THESSALONIKI, MELKART GALLERY-PARIS,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 2016. / ART ATHINA, MELKART GALLERY-PARIS,

ΑΘΉΝΑ 2017./ ΑΣΚΤ, ΑΘΉΝΑ 2021-22, ΈΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΕΕΤΕ.







ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ: COLLEGE JAQUES-CARTIE-CHAUNY, ΠΑΡΊΣΙ 2000.

/ ΜΟΥΣΕΊΟΝ ΤΗΣ ΠΌΛΕΩΣ ΤΗΣ ΜΌΣΧΑΣ (MOCKBA),

2007. / AKADEMIE DER KUNSTE, ΒΕΡΟΛΊΝΟ 2013. / ESPACE PEUGEOT,

MELKART GALLERY, ΠΑΡΊΣΙ 2016./ GALERIE AU FIL DU CANAL,

ΠΑΡΊΣΙ 2018-19.







ΒΡΑΒΕΊΑ – ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ: ΈΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΊ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΎΣ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎΣ

ΣΥΛΛΌΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΏΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ. ΔΙΑΚΡΊΘΗΚΕ

ΕΠΊΣΗΣ ΜΕ «ΜΕΓΆΛΟ ΈΠΑΙΝΟ» ΣΤΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ «WINTERSCHOOL 1994” ΣΤΗ

ΓΛΑΣΚΏΒΗ ΤΗΣ ΣΚΩΤΊΑΣ ΚΑΙ «EUROPEAN ECHOES”

ΣΤΟ ΓΚΕΤΕΝΜΠΌΡΓΚ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΊΑΣ ΤΟ 1997.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΉ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥ ΈΧΟΥΝ

ΓΡΆΨΕΙ ΚΡΙΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΛΎΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΊ ΤΈΧΝΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΚΡΊΤΕΣ ΌΠΩΣ Ο ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌΣ,

ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ Α. ΧΡΉΣΤΟΥ, Ο

ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΣΤΈΛΙΟΣ ΛΥΔΆΚΗΣ, Ο ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ

ΝΊΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΆΣ, Η ΔΡ. ΝΤΌΡΑ

ΗΛΙΟΠΟΎΛΟΥ-ΡΟΓΚΆΝ Κ.Α.

ΕΊΝΑΙ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΤΕΧΝΏΝ ΕΛΛΆΔΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 1991 (

ΈΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΊ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΚΡΊΣΗΣ ΝΈΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ), ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΏΝ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΕΛΛΉΝΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΏΝ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΤΩΝ

ΕΛΛΉΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΏΝ, ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ ΕΊΝΑΙ

ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ, ΤΟΥ

ΚΈΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΏΝ ΙΟΝΊΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΑΛΔΙΚΉΣ

ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΕΛΛΆΔΟΣ Κ.Α.

ΑΠΌ ΤΟ 1975 ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ ΈΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΊ

ΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΣΥΛΛΟΓΈΣ ΤΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΆ

ΒΙΒΛΊΑ, ΛΕΥΚΏΜΑΤΑ ΜΕ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΙ

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΑ ΤΈΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ,

ΓΑΛΛΙΚΉ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ. ΕΠΊΣΗΣ ΈΧΕΙ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΉΣΕΙ ΠΟΛΛΈΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΈΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ.







ΤΟ 1990 ΊΔΡΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ

ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΤΈΧΝΗΣ ART STUDIO EST ΚΑΙ ΤΟ 2000

ΊΔΡΥΣΕ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΌΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ ΤΗΝ

ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ VILLA "ΡΟΔΌΠΗ". ΈΡΓΑ

ΤΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΈΣ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ,

ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΈΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ.







ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 210 7294259, 6944621286







WWW.RODOPICOLLECTION.BLOGSPOT.com