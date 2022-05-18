2022-05-18 10:40:07
Φωτογραφία για Αναστήθηκε ξανά η Στεφανίδου! Πτώση στον Μουτσινά... Αναλυτικά τα ποσοστά (17/5/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 6.1

ALPHA NEWS 14,8

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 7,7

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13,0

ΟPEN NEWS 5,0

STAR  NEWS 7,5

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 5,1

ΕΛΕΝΗ 9,8

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 4.2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 16.6

ROUK ZOUK 19.4

ΚΑΛΟ ΜΕΣΙΜΕΡΑΚΙ 7,9

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 18,3

T-LIVE 17,8

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 19,3

SHOPPING STAR 13,4

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,3

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 4,5

BROOKLYN NINE-NINE 9.4

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 6.3

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΤ1 12,5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13,6

DEAL 12,9

ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 9,0

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,0

HAPPY TRAVELLER (Ε) 7,1

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ 9,0

LIVE NEWS 16,6

THE CHASE 13,5

STOYNTIO 5,8

ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ 1,9

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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