2022-05-18 10:20:07

Οσονούπω λοιπόν επιστρέφει τελικά το Just the 2 of Us και οι προετοιμασίες ξεκίνησαν για τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τα ζευγάρια.



Πληροφορίες του TVNEA.COM θέλει τον επόμενο κύκλο να δίνουν βάση στις φωνές κι όχι τόσο στην ίντριγκα που είχε το κάθε πρόσωπο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.



Ο νέος κύκλος του Just the 2 of Us αν και ήταν αν προβληθεί στο β μισο του 2023, κάτι που είχε μάλιστα που είχαμε γράψει κι εμείς με ανάρτηση μας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.COM το κανάλι επιθυμίες να το εντάξει στο πρόγραμμα του απο την αρχή.



Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του TVNEA.COM θα γίνουν αλλαγές και στην κρητική επιτροπή..., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχουν αποχωρήσεις. Αλώστε Just the 2 of Us χωρίς Κοκλώνη, Σταυροπούλου και Βανδή, δεν γίνεται Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ