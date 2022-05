2022-05-21 09:53:47

Cash or Trash, μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, κάνει πρεμιέρα στο Star! Είναι η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη!



Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!







Σήμερα, Σάββατο 21 Μαΐου, στη μεγάλη πρεμιέρα του Cash or Trash, τέσσερα διαφορετικά και με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία αντικείμενα, θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, με εμπειρία στο χώρο των εκτιμήσεων και γνώσεις σε ευρύ φάσμα αντικειμένων. Τα αντικείμενα θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης.



Πηγή: TVNEA.COM

