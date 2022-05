Η παρουσιάστρια του πιο διασκεδαστικού παιχνιδιού της ελληνικής τηλεόρασης, Μαρία Μπεκατώρου φωτογραφίζεται με τους τέσσερις Chasers, και μιλά στο περιοδικό okmagazine.

Στο The Chase που παρουσιάζεις τώρα στο Mega δείχνεις να περνάς όμορφα και να το διασκεδάζεις πραγματικά.

Γενικά ό,τι αποφασίζω να αναλάβω ξέρω από πριν ότι έχει στοιχεία που θα με κάνουν να το αγαπήσω. Οπότε και το The Chase έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να το κάνω με κάποιον τρόπο δικό μου και να το βάλω στην καρδιά μου.

Έχεις παρουσιάσει πρότζεκτ τα οποία δεν έβαλες στην καρδιά σου;

Βεβαίως, για αυτό και δεν τα ξαναέκανα. Για παράδειγμα, πρωινό δεν νομίζω ότι θέλω να ξαναπαρουσιάσω. Δεν το απορρίπτω γιατί θέλω να είμαι απόλυτα σωστή –και ως επαγγελματίας και απέναντι στους τηλεθεατές που με ακολουθούν–, αλλά είναι το τελευταίο που θα ήθελα να ξανακάνω.

Για ποιον λόγο;

Γιατί δεν μου αρέσει να κρίνω και να πληγώνω ανθρώπους. Είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Μου αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο και να διασκεδάζω κι εγ ώ μέσα από αυτό που κάνω. Και το The Chase μου δίνει αυτή την ασφάλεια, για αυτό και εγώ είμαι τόσο χαρούμενη που παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Θα συνεχιστεί και του χρόνου; Ναι, θα συνεχιστεί κανονικά! Γενικά τρελαίνομαι για το The Chase, έχω μάθει πάρα πολλά μέσα από αυτό το παιχνίδι. Πανεπιστήμιο είναι το The Chase!

