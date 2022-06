Ότι θα επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο είναι γνωστό. Άλλωστε η πορεία του στους πίνακες τηλεθέασης του έδωσαν δικαιολογημένα το εισιτήριο και για την ερχόμενη σεζόν. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το Just The 2 Of Us θα επιστρέψει στη συχνότητα του ALPHA πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και όπως φαίνεται… θα ξεχνά πάλι να φεύγει… αλλά αυτή τη σεζόν θα ξεχάσει και να φύγει!

Ενώ λοιπόν στον ALPHA σχεδίαζαν να βγάλουν στις αρχές της νέας σεζόν ένα καινούργιο μουσικό πρόγραμμα, τελικά λόγω πολλών… για να μην πω εκατοντάδων… προβλημάτων αποφάσισαν να πάνε στο σιγουράκι και το Just The 2 Of Us να κάνει πρεμιέρα στις αρχές της νέας σεζόν.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά στο newsit.gr, με τον έως τώρα προγραμματισμό του ALPHA ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τους τηλεθεατές μέσα στον Σεπτέμβριο με σκοπό τα μικρόφωνα να πάρουν φωτιά… για καλό ή για κακό… ανάλογα με τις… εκτελέσεις των τραγουδιών.

Προς το παρόν έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα για να βρεθούν οι celebrities διαγωνιζόμενοι, αλλά και οι επαγγελματίες τραγουδιστές που θα τους… κουουτσάρουν… όπως μπορούν! Και λέω για φωτιά γιατί το Just The 2 Of Us εκτός από τη… μπενχουριάδα διάρκεια του κάθε live θα είναι και… μαραθώνιος αφού σκοπεύει να ρίξει τίτλους τέλους το Πάσχα του 2023. Μετρήστε λοιπόν ώρες και μήνες… για να υπολογίσετε πόσοι σελέμπριτις χρειάζονται για τον καινούργιο κύκλο του.

Ωστόσο δεν είναι η μοναδική αλλαγή αφού όπως φαίνεται ο Νίκος Κοκλώνης δεν θα καλωσορίσει την ίδια κριτική επιτροπή, αλλά ορισμένους από αυτούς. Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου εκτός από τις επαφές με τους διαγωνιζόμενους και κόουτς αναμένεται να γίνουν και με τους Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Μαρία Μπακοδήμου και Σταμάτη Φασουλή.

Βέβαια οι σχέσεις όλων είναι πολύ καλές μεταξύ τους, αλλά κάποιες άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις ορισμένων… που μπορεί να είναι εκτός, αλλά ακόμα και στο ίδιο ή σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι… αναμένεται να οδηγήσουν σε συναινετικά διαζύγια. Το σίγουρο είναι πως η κριτική επιτροπή δεν θα είναι… όπως ακριβώς την αφήσαμε στον προηγούμενο κύκλο, αλλά θα έχει μία… δύο… αλλαγές!

Άλλωστε… για να βλέπουμε και πρόσφατα τηλεοπτικά παραδείγματα… για να μπορέσει ένα πρόγραμμα να ανταπεξέλθει στο σκληρό ανταγωνισμό πρέπει να βγει από τον αυτόματο πιλότο… για να μην φάει Χ από τους τηλεθεατές. Αρχές της καινούργιας σεζόν λοιπόν θα διαπιστώσουμε αν το Just The 2 Of Us θα επιστρέψει για να κερδίσει τους τηλεθεατές ή θα κάνει πάρτι… μόνο στα σόσιαλ μίντια…!

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM