Παρατείνεται έως τις 5 Νοεμβρίου η δυνατότητα των πολιτών να εκδίδουν Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) με επιλογή των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ τους, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Η παράταση όπως αναφέρει το δελτίο τύπου αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του ΠΑ, όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί, με το τρίτο κατά σειρά ψηφίο να είναι αλφαβητικό και να παράγεται αυτόματα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόλις 85.880 ΠΑ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 7,5% του συνόλου, εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, αναδεικνύοντας τη σαφή προτίμηση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον ΠΑ, ενώ επισημαίνεται ότι η αναγραφή του είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας. Μάλιστα, η έκδοση του ΠΑ πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τις οποίες αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.



Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές. Οι πολίτες επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα, ενώ η διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία πολιτών, εκ των οποίων 2.714 έχουν διορθωθεί.



Για τη διευκόλυνση των πολιτών κατά την έκδοση του ΠΑ, επισημαίνεται ότι μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω του gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.



Παράλληλα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

