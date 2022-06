zerohedge.com: Οι γεωλόγοι σχεδιάζουν να ανοίξουν έναν κρύσταλλο 830 εκατομμυρίων ετών που μπορεί να περιέχει αρχαίους ζωντανούς μικροοργανισμούς.

Επιστήμονες από τη Γεωλογική Εταιρεία της Αμερικής δημοσίευσαν τα ευρήματά τους σχετικά με τον κρύσταλλο αλατιού για πρώτη φορά στο περιοδικό Geology νωρίτερα αυτό το μήνα. Λένε ότι η οργανική ύλη επιπλέει μέσα στο βραχώδες αλάτι, γνωστό και ως αλίτης, και η οργανική ύλη φαίνεται να είναι προκαρυωτικά κύτταρα και κύτταρα φυκιών.

«Αυτή η ανακάλυψη δείχνει ότι οι μικροοργανισμοί από αποθέσεις αλατιού μπορούν να διατηρηθούν καλά στον αλίτη για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια και μπορούν να ανιχνευθούν μόνο επί τόπου με οπτικές μεθόδους. Αυτή η μελέτη έχει επιπτώσεις στην αναζήτηση ζωής τόσο σε επίγεια όσο και σε εξωγήινα χημικά ιζήματα», λέει η μελέτη.

Η Κάθι Μπένισον, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια, είπε στο NPR ότι η ομάδα της πρόκειται να ανοίξει τον κρύσταλλο για να βεβαιωθεί ότι τα οργανικά αντικείμενα είναι ακόμα ζωντανά.

«Υπάρχουν μικροί κύβοι του αρχικού υγρού από το οποίο αναπτύχθηκε αυτό το αλάτι. Και η έκπληξη για εμάς είναι ότι είδαμε και μορφές που ταιριάζουν με αυτό που περιμένουμε από τους μικροοργανισμούς. «Ένα παλιό μικροπεριβάλλον που επιβίωσε», γράφει ο Benison.

Λέει επίσης ότι “πολλή λεπτομερής δουλειά έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια για να καταλάβουμε πώς” να επιστρέψουμε μικροοργανισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών πίσω στον σύγχρονο κόσμο “με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο”.

Η Bonnie Baxter, βιολόγος στο Westminster College στο Salt Lake City που δεν συμμετείχε στη μελέτη, εξέφρασε την ελπίδα σε μια συνέντευξη ότι η ομάδα του Benison θα μπορούσε να βρει ακόμη και στοιχεία εξωγήινης ζωής που ήρθε στη Γη σχεδόν πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια.

Σχόλιο The Big The One Editors: Το ακαταπόνητο ενδιαφέρον των βιολόγων για διάφορες αρχαίες μορφές ζωής είναι κατανοητό, αφού οι πραγματικοί επιστήμονες είναι πάντα λίγο τρελοί και σκέφτονται ελάχιστα τις συνέπειες των πράξεών τους.

Εν τω μεταξύ, εάν απελευθερώσετε στον κόσμο ένα μικρόβιο που κοιμάται σε έναν κρύσταλλο για ένα δισεκατομμύριο χρόνια, μπορεί να συμβεί ότι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντί για ένα μικρόβιο θα πέσουν σε αιώνιο ύπνο. Και μετά θα κοιμούνται σε κοιτάσματα αλατιού για άλλα δισεκατομμύρια χρόνια, έως ότου ο επόμενος κρετίνος βρει μια ρίψη αλίτη με επικίνδυνη καταπόνηση και αποφασίσει να την αναστήσει. Έτσι, ο κύκλος των dolbo-s στη φύση θα κλείσει και θα πάει σε έναν νέο κύκλο.

Λαμβάνοντας υπόψη κατανοητούς και κατανοητούς λόγους, δυστυχώς, δεν θα βλέπουμε πλέον αυτόν τον κύκλο, αλλά μέχρι να κοπεί ο θαυματουργός κρύσταλλος, παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων.

thebigtheone.com

