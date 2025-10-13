13.10

Στους Τζόελ Μοκίρ, Φιλίπε Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Οικονομίας.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να τους απονείμει το βραβείο διότι «εξήγησαν την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία».

Παράλληλα, τονίζεται ότι το ήμισυ του βραβείου πηγαίνει στον Μοκίρ «για την αναγνώριση των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου», ενώ το άλλο μισό απονέμεται από κοινού στους Αγκιόν και Χόβιτ «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Το Νόμπελ Οικονομίας δημιουργήθηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας «στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ» και προστέθηκε το 1969 στα άλλα πέντε παραδοσιακά βραβεία (ιατρικής, φυσικής, χημείας, λογοτεχνίας και ειρήνης), πάνω από 60 χρόνια μετά τα άλλα.







https://www.kathimerini.gr/world/563863825/nompel-oikonomias-se-treis-epistimones-poy-anelysan-tin-anaptyxi-meso-tis-kainotomias/

tinanantsou.blogspot.gr